Iran - Israel -US War: పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్ చేసిన పనికి అమెరికా వైమానిక దళానికి ఊహించని షాక్..

America Vs Iran Vs Israel: పశ్చిమాసియాలో అమెరికా వైమానిక దళానికి ఊహించని షాక్ తగిలింది. ఇరాక్ గగనతలంలో అమెరికాకు చెందిన కేసీ-135 మిలిటరీ విమానం ప్రమాదానికి గురై కుప్పకూలింది. ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీలో భాగంగా సైనిక కదలికలు చేపడుతుండగా ఈ ఘటన జరిగినట్లు యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ అధికారికంగా ధృవీకరించింది.
పశ్చిమ ఇరాక్ ప్రాంతంలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ మిషన్లో మొత్తం రెండు విమానాలు పాల్గొనగా, అందులో ఒకటి కూలిపోయింది. రెండో విమానం మాత్రం సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయింది. విమానం కూలిన వెంటనే రంగంలోకి దిగిన రెస్క్యూ టీమ్స్, అందులోని సిబ్బంది ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయి. విమానం కూలడానికి గల ఖచ్చితమైన కారణాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. అయితే, ఇది శత్రువుల దాడి వల్ల జరిగిన ప్రమాదమా అన్న కోణంలోనూ విచారణ చేస్తున్నారు.ఇరాన్ మాత్రం ఈ విమానం తామే కూల్చామని చెబుతున్నాయి. కానీ అమెరికా మాత్రం సాంకేతిక సమస్యల కారణంగానే ఇలా జరగిందనేది చెబుతుంది.
సాధారణంగా యుద్ధ ప్రాంతాల్లో శత్రువుల నుంచి ముప్పు ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ అలాంటిదేమీ లేదని అమెరికా చెబుతోంది. అమెరికా వైమానిక దళానికి చెందిన కేసీ-135 స్ట్రాటోట్యాంకర్ విమానం. ఇది సాధారణంగా గాలిలోనే ఇతర యుద్ధ విమానాలకు ఇంధనం నింపడానికి ఉపయోగిస్తారు. కూలిన విమానంలో ఆరుగురు సిబ్బంది ఉన్నారు.
