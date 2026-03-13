English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Iran - Israel -US War: పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్ చేసిన పనికి అమెరికా వైమానిక దళానికి ఊహించని షాక్..

Iran US Isreal War: పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతులు అంతకంతకు తీవ్ర మవుతున్నాయి. అంతేకాదు అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ దాడులు చేస్తోన్న ఇరాన్ మాత్రం వెనక్కి తగ్గడం లేదు. తాజాగా పశ్చిమాసియాలో అమెరికాకు ఇరాన్ గట్టి షాక్ ఇచ్చింది. తాజాగా అమెరికాకు చెందిన ఓ యుద్ధం విమానం కుప్పకూలడం సంచలనం రేకెత్తిస్తోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 13, 2026, 09:33 AM IST

Iran - Israel -US War: పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్ చేసిన పనికి అమెరికా వైమానిక దళానికి ఊహించని షాక్..

America Vs Iran Vs Israel: పశ్చిమాసియాలో అమెరికా వైమానిక దళానికి ఊహించని షాక్ తగిలింది. ఇరాక్ గగనతలంలో అమెరికాకు చెందిన కేసీ-135 మిలిటరీ విమానం  ప్రమాదానికి గురై కుప్పకూలింది. ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీలో భాగంగా సైనిక కదలికలు చేపడుతుండగా ఈ ఘటన జరిగినట్లు యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ అధికారికంగా ధృవీకరించింది.

పశ్చిమ ఇరాక్ ప్రాంతంలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ మిషన్‌లో మొత్తం రెండు విమానాలు పాల్గొనగా, అందులో ఒకటి కూలిపోయింది. రెండో విమానం మాత్రం సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయింది. విమానం కూలిన వెంటనే రంగంలోకి దిగిన రెస్క్యూ టీమ్స్, అందులోని సిబ్బంది ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయి. విమానం కూలడానికి గల ఖచ్చితమైన కారణాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. అయితే, ఇది శత్రువుల దాడి వల్ల జరిగిన ప్రమాదమా అన్న కోణంలోనూ విచారణ చేస్తున్నారు.ఇరాన్ మాత్రం ఈ విమానం తామే కూల్చామని చెబుతున్నాయి. కానీ అమెరికా మాత్రం సాంకేతిక సమస్యల కారణంగానే ఇలా జరగిందనేది చెబుతుంది. 

సాధారణంగా యుద్ధ ప్రాంతాల్లో శత్రువుల నుంచి ముప్పు ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ అలాంటిదేమీ లేదని అమెరికా చెబుతోంది. అమెరికా వైమానిక దళానికి చెందిన కేసీ-135 స్ట్రాటోట్యాంకర్ విమానం. ఇది సాధారణంగా గాలిలోనే ఇతర యుద్ధ విమానాలకు ఇంధనం నింపడానికి ఉపయోగిస్తారు. కూలిన విమానంలో ఆరుగురు సిబ్బంది ఉన్నారు.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Iran US Isreal WarWar effectWho is Number one in WarWar Impact on Gold RatesWar Impact silver Rate

