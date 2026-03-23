Donald trump halts us attacks on iran for five days: యూఎస్, ఇజ్రాయేల్ లు సంయుక్తంగా ఇరాన్ పై గత 24 రోజులుగా ముప్పెట దాడులు చేస్తున్నాయి. మరోవైపు ఇరాన్ కూడా ప్రతీకార దాడులు చేస్తుంది . ఈ దేశాల యుద్దంతో ప్రపంచ దేశాలన్ని తీవ్ర చమురు కొరతను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఇప్పటికే అనేక దేశాలు చర్చలు, దౌత్యంతో ఉద్రిక్తతలను ముగిసే దిశగా చర్యలు తీసుకొవాలని సూచనలు చేశాయి.
ఈ క్రమంలో తాజాగా.. యూఎస్ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా ట్రూత్ వేదికగా కీలక విషయాన్ని వెల్లడించారు. ఇరాన్ తో చర్చలు జరుగుతున్నాయని అన్నారు. ఐదు రోజుల పాటు యుద్దంను వాయిదా వేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
ఈ మేరకు 2 దేశాల మధ్య 2 రోజులపాటు జరిగిన చర్చలు సఫలమయ్యా యని వివరించారు. మరోవైపు ఐదు రోజుల పాటు ఇంధన మౌళిక సదుపాయలు, విద్యుత్ కేంద్రాలు, ఇతర దాడుల్ని పూర్తిగా ఆపివేయాలని డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన మిలటరీ అధికారులకు ఆదేశించారు. దీంతో ప్రపంచ దేశాలన్ని ఈ పరిణామంను స్వాగతిస్తున్నాయి.
ఇప్పటికే డొనాల్డ్ ట్రంప్ హర్మూజ్ జల సంధింని 48 గంటల్లో ఓపెన్ చేయలని మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. దీనికి కౌంటర్ గా ఇరాన్ సైతం శత్రుదేశాలకు చెందిన నౌకలకు తప్ప మిగత అన్ని నౌకలకు హర్మూజ్ గుండా అనుమతిస్తామని ఇరాన్ స్పష్టం చేసింది. ఈ క్రమంలోనే డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేయడం సర్వత్రా ఆసక్తికరంగా మారింది. మరోవైపు ఏప్రిల్ కు ముందు ట్రంప్ ఏమైన తమను ఫుల్ చేస్తున్నాడా..?... ఏంటని కొంత మంది డౌటానుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఇరాన్ స్పందన..
డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటనపై ఇరాన్ స్పందించింది. విద్యుత్ కేంద్రాలపై దాడులు చేస్తే తీవ్ర పరిణామాలుంటాయని తమ వార్నింగ్ తో యూఎస్ వెనక్కు తగ్గిందన్నారు. తమ పవన్ ప్లాంట్ లపై దాడులు చేస్తే, హర్మూజ్ జలసంధిని పూర్తిగా మూసి వేయాల్సి వస్తుందని టెహ్రన్ ఇప్పటికే హెచ్చరించిన విషయం తెలిసిందే. ధ్వంసమైన ఆ కేంద్రాలను నిర్మించే వరకు హర్మూజ్ తెరిచేదిలేదని ఇరాన్ తెల్చి చెప్పింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.