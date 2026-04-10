  • Iran Israel War: ఇజ్రాయిల్ ఆ పని చేస్తే చర్చలకు తావు లేదు.. ఇరాన్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్..

Iran Israel War: ఇజ్రాయిల్ ఆ పని చేస్తే చర్చలకు తావు లేదు.. ఇరాన్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్..

Iran Israel War: ఇరాన్, అమెరికా మధ్య యుద్ధం కంటిన్యూ అవుతోంది. అయితే వార్ పై నేడు కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. అనుమానాలు, అపోహలు.. అస్పష్ట ప్రకటనల నేపథ్యంలో.. పశ్చిమాసియా యుద్ధంపై అమెరికా-ఇరాన్‌ మధ్య తొలిసారి చర్చలకు అంతా రెడీ అయ్యింది. ఇప్పటికే ఇరుపక్షాలూ కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించాయి. నేడు ఇస్లామాబాద్‌లో మొదలు కాబోతున్న చర్చల్లో అమెరికా ఏం చెబుతుంది? దానికి ఇరాన్‌ ఏమంటుంది? ఇవన్నీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్నాయి.    

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 10, 2026, 12:55 PM IST

Sara Arjun: బాలీవుడ్ ఐకానిక్ బయోపిక్‌లో ఛాన్స్ కొట్టేసిన ధురంధర్ బ్యూటీ సారా అర్జున్
5
Sara Arjun In Madhubala Biopic
Sara Arjun: బాలీవుడ్ ఐకానిక్ బయోపిక్‌లో ఛాన్స్ కొట్టేసిన ధురంధర్ బ్యూటీ సారా అర్జున్
Cheapest Home Loan: కొత్త ఇల్లు కొంటున్నారా? ఏ బ్యాంకులో వడ్డీ రేట్లు తక్కువగా ఉన్నాయో తెలుసా? ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇవే..!
6
Best Home Loan Rates April 2026
Cheapest Home Loan: కొత్త ఇల్లు కొంటున్నారా? ఏ బ్యాంకులో వడ్డీ రేట్లు తక్కువగా ఉన్నాయో తెలుసా? ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇవే..!
Gold vs Smart Wives: బంగారం కొనిస్తానన్నా వద్దంటున్న భార్యలు.. షాక్‌లో భర్తలు.. అసలు మ్యాటర్ ఇదీ..!!
8
Women rejecting gold
Gold vs Smart Wives: బంగారం కొనిస్తానన్నా వద్దంటున్న భార్యలు.. షాక్‌లో భర్తలు.. అసలు మ్యాటర్ ఇదీ..!!
Mrunal Thakur: ఆ స్టార్ హీరో వల్లే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉండగలిగాను అని చెప్పిన మృణాల్‌ ఠాకూర్..!
5
Mrunal Thakur
Mrunal Thakur: ఆ స్టార్ హీరో వల్లే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉండగలిగాను అని చెప్పిన మృణాల్‌ ఠాకూర్..!
Iran Israel War: ఇజ్రాయిల్ ఆ పని చేస్తే చర్చలకు తావు లేదు.. ఇరాన్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్..

Iran Israel War: ఇరాన్, అమెరికా మధ్య యుద్ధం కంటిన్యూ అవుతోంది. అయితే వార్ పై నేడు కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. అనుమానాలు, అపోహలు.. అస్పష్ట ప్రకటనల నేపథ్యంలో.. పశ్చిమాసియా యుద్ధంపై అమెరికా-ఇరాన్‌ మధ్య తొలిసారి చర్చలకు అంతా రెడీ అయ్యింది. ఇప్పటికే ఇరుపక్షాలూ కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించాయి. నేడు ఇస్లామాబాద్‌లో మొదలు కాబోతున్న చర్చల్లో అమెరికా ఏం చెబుతుంది? దానికి ఇరాన్‌ ఏమంటుంది? ఇవన్నీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్నాయి.  

లెబనాన్‌పై ఇజ్రాయెల్‌ దాడులు కొనసాగిస్తుంటే చర్చకు అర్థం లేదని, తాము వైదొలగుతామని ఇరాన్‌ తెగేసి చెప్పింది. ఒప్పందం అమలయ్యేవరకు ఇరాన్‌ చుట్టుపక్కల నుంచి అమెరికా బలగాలు, యుద్ధనౌకలు వైదొలగవని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ స్పష్టంచేశారు. త్వరలోనే లెబనాన్‌తో ప్రత్యక్ష చర్చలు జరిపేందుకు ఇజ్రాయెల్‌ ప్రధాని నెతన్యాహు అంగీకరించారు.

పెద్దగా సడలింపులు లేకుండా ఇరాన్ పై  వీలైనంతగా ఒత్తిడి తీసుకురావడం కోసం అమెరికా ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది. అయితే చర్చల్లో అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్, పశ్చిమాసియా వ్యవహారాల ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్‌ విట్కాఫ్‌ , ట్రంప్‌ అల్లుడు, మాజీ సలహాదారుడు జేర్డ్‌ కుష్నర్‌ పాల్గొంటారు. అయితే ఇరాన్ మాత్రం ఒత్తిళ్లకు తలొగ్గబోమని స్పష్టం చేసింది. అదే టైంలో.. చర్చలకు సుముఖమేనని ప్రపంచానికి చాటలని ఇరాన్ అనుకుంటుంది. తొందరపడి దేనికీ అంగీకరించకుండా చర్చల్ని సాగదీయడం ఇరాన్ ముఖ్య ఉద్దేశంగా తెలుస్తోంది. అదనంగా లభించిన టైంల ఇరాన్ సైనికపరంగా బలపడాలని చూస్తోంది. 

పాకిస్థాన్‌ ప్రధాని షెహబాజ్‌ షరీఫ్‌ ఇరు పక్షాల నేతలతో విడివిడిగా ప్రాథమిక సమావేశాలు నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. పాక్‌ విదేశాంగ మంత్రి ఇశాక్‌ డార్‌ దీని సమన్వయ బాధ్యతలు తీసుకుంటారు. పాక్‌ అధికారులు వీరి మధ్య రాయబారులుగా ఉంటూ ఒకరి సందేశాన్ని మరొకరికి చేరవేస్తారు.

మరోవైపు అమెరికా-ఇరాన్‌ మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరినప్పటికీ కీలక హర్మూజ్‌లో పరిస్థితులు మెరుగుపడలేదు. ఆ జలసంధిలో నౌకల రాకపోకలు పూర్తిస్థాయిలో ప్రారంభం కాలేదు. లెబనాన్‌పై ఇజ్రాయెల్‌ దాడుల నేపథ్యంలో హర్మూజ్‌ను మళ్లీ మూసేసిన ఇరాన్‌.. అక్కడ రవాణా కార్యకలాపాలను తిరిగి ప్రారంభించాలని భావిస్తున్న దేశాల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తేలా సంచలన ప్రకటన చేసింది. హర్మూజ్‌లో తమ ఇస్లామిక్‌ రెవల్యూషనరీ గార్డ్‌ కోర్‌ భారీ సంఖ్యలో సీమైన్స్‌ను అమర్చినట్లు వెల్లడించింది. తస్నీమ్‌ల ద్వారా ఓ చార్ట్‌ను విడుదల చేసింది. సీమైన్స్‌ బారిన పడకుండా ఉండేందుకు ప్రయాణించాల్సిన మార్గాలను అందులో సూచించింది.

హర్మూజ్‌లో సాధారణంగా నౌకలు ఎక్కువగా ప్రయాణించే మార్గంలో సీమైన్స్‌ అధికంగా ఉన్నట్లు చార్ట్‌లో కనిపించింది. అవి పేలకుండా ఉండాలంటే తమ భూభాగానికి దగ్గరగా లారక్‌ దీవికి సమీపంలో ప్రయాణించాలని ఇరాన్‌ సూచించింది. అయితే ఇప్పటికీ సీమైన్స్‌ అలాగే ఉన్నాయా.. లేదంటే ఐఆర్‌జీసీ వాటిని తొలగించిందా అనే విషయంలో మాత్రం స్పష్టత లేదు. చార్ట్‌పై ‘ఫిబ్రవరి 28 నుంచి ఏప్రిల్‌ 9 వరకు’ అని ఉండటమే అందుకు కారణం. అమెరికాపై ఒత్తిడి పెంచే వ్యూహంలో భాగంగా సీమైన్స్‌కు సంబంధించిన చార్ట్‌ను ఇరాన్‌ విడుదల చేసి ఉండొచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

కాల్పుల విరమణ కుదిరాక తొలిరోజు హర్మూజ్‌ గుండా కేవలం నాలుగు నౌకలే ప్రయాణించినట్లు ‘కెప్లర్‌’ నౌకారవాణా ట్రాకింగ్‌ డేటా వెల్లడించింది. సరకుతో నిండిన 187 ట్యాంకర్లు సహా వెయ్యికి పైగా నౌకలు మంగళవారం నాటికి ఈ జలసంధికి సమీపంలో ఉన్నాయని గుర్తుచేసింది. హర్మూజ్‌లో రోజుకు 15 నౌకలనే అనుమతిస్తామని ఒప్పందంలో ఇరాన్‌ షరతులు విధించింది. అక్కడ రాకపోకలు సాగించే నౌకలు నిర్దిష్ట ప్రొటోకాల్‌ను పాటించాలనీ, తమ ఐఆర్‌జీసీ నుంచి ముందస్తు అనుమతి తీసుకోవాలనీ స్పష్టం చేసింది. హర్మూజ్‌లో రాకపోకల నియంత్రణను కొత్త దశకు తీసుకెళ్తామంటూ ఇరాన్‌ సుప్రీం లీడర్‌ మొజ్తాబా ఖమేనీ తాజాగా ఓ ప్రకటనను విడుదల చేశారు. 

Also Read:​ ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.

Also Read:​ Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

