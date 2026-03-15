English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
War Effect: అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ లను వ్యూహాత్మకంగా చుక్కలు చూపెడుతున్న ఇరాన్..!

Iran Strategically War: ఇరాన్ తో యుద్ధంతో తలెత్తిన ఉద్రిక్త పరిస్థితులు... అమెరికాను ముప్పుతిప్పలు పెట్టిస్తోంది. యుద్ధంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ బెదిరింపులను ఖాతరుచేయని ఇరాన్... సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటోంది. ఇజ్రాయెల్- అమెరికా ఆవేశంతో యుద్ధంలోకి దిగితే... ఇరాన్ మాత్రం వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తోంది. ఇరాన్ పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడులతో ప్రపంచదేశాలు తీవ్రంగా ఇబ్బందిపడుతున్నారు. చమురు సంక్షోభంతో ప్రపంచదేశాలు విలవిల్లాడిపోతున్నాయి.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 15, 2026, 09:59 AM IST

Trending Photos

America Iran Israel War 2026: ఆదిపత్యంకోసం అమెరికా ఆరాటపడుతోంది. యుద్ధంతో ఇరాన్ ను ఇరకాటంలో పెడదామనుకున్న ఇజ్రాయెల్ ఎత్తుగడ బెడిసికొట్టింది. ఇజ్రాయెల్ ఎత్తుగడలను, అమెరికా వ్యూహాలను ఇరాన్ తిప్పికొడుతోంది. ఇరాన్ పై అమెరికా దాడులు... చమురుచుట్టూరు తిరుగుతోంది.ఇరాన్‌ చమురు బలాన్ని అడ్డుకుంటే.. ఆ దేశం దిగివస్తుందనేది అమెరికా వ్యూహంగా ఉంది. అదే చమురు రవాణాను పూర్తిగా అడ్డుకుంటే ప్రపంచంపై ఒత్తిడి పెరిగి అగ్రరాజ్యం యుద్ధానికి ముగింపు పలుకుతుందని ఇరాన్‌ అనుకుంటోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

అమెరికా-ఇజ్రాయెల్‌ దాడులను ప్రతిఘటిస్తూ ఇరాన్‌ చేస్తున్న దాడులు పరిశీలిస్తే.. యుద్ధవాతావరణం ఇప్పట్లో కుదటపడే పరిస్థితి కనిపించడంలేదు. యుద్ధ వాతావరణం రోజురోజుకీ మరింత ఇబ్బందికరంగా మారుతోంది. ఇరు పక్షాలతో పాటు ప్రపంచ దేశాలూ దీనికి భారీ మూల్యాన్నే చెల్లిస్తున్నాయి. తొలిరోజు దాడిలో ఇరాన్‌ సుప్రీం లీడర్‌ అలీ ఖమేనీ, ఆ దేశ ముఖ్య సైనికాధికారులు చనిపోవడంతో భారీ విజయం సాధించామని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్, ఇజ్రాయెల్‌ ప్రధాని నెతన్యాహు ప్రకటించారు.  సైనికపరమైన ఈ విజయం...రాజకీయ, వ్యూహాత్మక గెలుపునకు దారితీయకపోగా దీర్ఘకాలం పాటు యుద్ధం కొనసాగే విధంగా కన్పిస్తోంది.

అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌ దాడుల కారణంగా తమ దేశంలోని 36,469 నివాసాలు, 6,179 వాణిజ్య సముదాయాలు దెబ్బతిన్నాయని ఇరాన్‌ ప్రభుత్వ అధికార ప్రతినిధి ఫతేమీ మొహజెరానీ తెలిపారు. యుద్ధం కారణంగా 223 మంది మహిళలు, పిల్లలు చనిపోయారని, 2,129 మంది గాయపడ్డారని వివరించారు. 

ఇరాన్‌లోని 15వేల లక్ష్యాలపై దాడులు చేశామని, రోజుకు వెయ్యికిపైగా లక్ష్యాలపై బాంబులు వేశామని అమెరికా రక్షణశాఖ మంత్రి పీట్‌ హెగ్సెత్‌ తెలిపారు. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌ దాడుల్లో 52 సాంస్కృతిక కేంద్రాలు ధ్వంసమయ్యాయని ఇరాన్‌ వెల్లడించింది.  లెబనాన్‌పై ఇజ్రాయెల్‌ దాడులను కొనసాగిస్తోంది. ఇప్పటిదాకా ఆ దేశంపై జరిగిన దాడుల్లో 800 మందికిపైగా మృతి చెందారు. 8లక్షల 50వేల మంది నిరాశ్రయులయ్యారు.ఇజ్రాయెల్‌ దాడుల్లో మొత్తం 26 మంది వైద్య సిబ్బంది మరణించారు. మరో 51 మంది గాయపడ్డారు.లెబనాన్‌లోని బుర్జ్‌ ఖలాయియాలోని ఆరోగ్య కేంద్రంపై వైమానిక దాడి జరిగింది. ఈ ఘటనలో 12 మంది మరణించారు.   

యుద్ధం తీవ్రత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో పశ్చిమాసియాకు 2,500 మంది మెరీన్లను, ఉభయచర యుద్ధ నౌక యూఎస్‌ఎస్‌ ట్రిపోలిని అమెరికా పంపింది. ఇప్పటికే అరేబియా సముద్రంలో 12 యుద్ధ నౌకలు, విమాన వాహక యుద్ధ నౌక యూఎస్‌ఎస్‌ అబ్రహాం లింకన్, 8 డిస్ట్రాయర్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ట్రిపోలి వస్తే అమెరికా సైన్యానికి మరింత బలం చేకూరుతుంది.  

ట్రంప్‌ తక్షణ లక్ష్యం ఇరాన్‌లో ప్రభుత్వ మార్పు. తొలిరోజు విజయంతో ఈ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడం ఎంతో సమయం పట్టదని అంచనా వేశారు. కానీ, యుద్ధం ప్రారంభమై రెండు వారాలైనా ట్రంప్, నెతన్యాహు ఆశించినట్లు టెహ్రాన్‌లో మత గురువుల పాలన ఇప్పటికిప్పుడు ముగిసిపోయే సూచనలు కనిపించటంలేదు. పైగా ఇరాన్‌ పన్నిన దీర్ఘకాలిక యుద్ధం ఉచ్చులో చిక్కుకున్నట్లు అనిపిస్తోంది. యుద్ధ పరిధిని భౌగోళికంగా విస్తరింపజేయాలన్నదీ టెహ్రాన్‌ వ్యూహం. గల్ఫ్‌లో అమెరికా సైనిక స్థావరాలున్న దేశాలపై దాడులు దీనిలో భాగమే. అమెరికా యుద్ధం ఖర్చులను భారీగా పెంచడం, చమురు సరఫరాలను అడ్డుకోవడమే కాకుండా ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఒత్తిడిని పెంచడం ఇరాన్‌ నేతల ఉద్దేశమని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

IranIran US Isreal WarWar effectWho is Number one in WarWar Impact on Gold Rates

Trending News