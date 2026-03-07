Iran - Israel -US War: ఇక పై మాటల్లేవు.. మాట్లాడుకోవడాలు లేవ్.. ఇరాన్ తో చర్చల ప్రసక్తే లేదంటున్న ట్రంప్‌..

America Missle Attacks on US: ఇరాన్ పై రానున్న రోజుల్లో దాడులు ముమ్మరం చేస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. ఈ దాడులు మున్ముందు ‘మరింత ఉధృతం కానున్నాయని అమెరికా రక్షణ కార్యదర్శి పీట్ హెగ్సెత్ హెచ్చరించారు. నగరంలోని సైనిక స్థావరాలతో పాటు నివాస భవనాలు, కార్ పార్కింగ్ కేంద్రాలు, పెట్రోల్ బంకులు, పాఠశాలలే లక్ష్యంగా దాడులు జరుగుతున్నట్లు తెలిపారు. టెహ్రాన్ విశ్వవిద్యాలయం పరిసర ప్రాంతాల్లో కూడా భారీ పేలుళ్లు సంభవించాయి. నిలోఫర్ స్క్వేర్ వద్ద ఉన్న ఒక ప్రాథమిక పాఠశాల క్షిపణి దాడిలో ధ్వంసమైందన్నారు. ఇజ్రాయెల్ దళాలు ఇరాన్, లెబనాన్ రాజధానులపై విరుచుకుపడగా, అమెరికా నౌకాదళం సముద్రంలో ఇరాన్కు చెందిన ఒక డ్రోన్ క్యారియర్ను దహనం చేసింది. యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇరాన్లో 14 వందల మంది చనిపోయారు.
ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అలీ ఖమేనీ హత్య తర్వాత కూడా ఆ దేశం లొంగిపోకపోవడంతో..అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ‘బేషరతుగా లొంగిపోవాల్సిందే’ అని డిమాండ్ చేశారు. ఇరాన్ కథ ముగిసిన తర్వాత..క్యూబా వంటి ఇతర దేశాల సంగతి తేలుస్తామని ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దళం తెల్లవారుజామున ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్ పై విరుచుకుపడింది. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ నివాస సముదాయం కింద అత్యంత పటిష్టంగా నిర్మించిన భారీ భూగర్భ బంకర్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ దాడి జరిగింది. మొసాద్, ఇజ్రాయెల్ మిలిటరీ ఇంటెలిజెన్స్ అందించిన ఖచ్చితమైన సమాచారంతో సుమారు 50 యుద్ధ విమానాలు ఈ ఆపరేషన్లో పాల్గొన్నాయి. అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ కోసం ప్రత్యేకంగా నిర్మించిన ఈ బంకర్, యుద్ధ సమయంలో అత్యవసరంగా కార్యకలాపాలు నిర్వహించేందుకు ఉద్దేశించింది.
టెహ్రాన్ నగర వీధుల కింద విస్తరించి ఉన్న ఈ బంకర్లో అనేక ప్రవేశ మార్గాలు, అగ్రశ్రేణి అధికారుల సమావేశ గదులు ఉన్నాయి. ఆపరేషన్ రోరింగ్ లయన్'లో భాగంగా జరిగిన ముందస్తు దాడుల్లోనే ఖమేనీ హతమవడంతో ఆయన ఈ బంకర్ను ఉపయోగించుకోలేకపోయారు. అలాగే అమెరికాకు చెందిన బీ-2 స్టెల్త్ బాంబర్లు ఇరాన్ లోపల భూగర్భంలో ఉన్న బాలిస్టిక్ క్షిపణి కేంద్రాలపై 2,000 పౌండ్ల బరువున్న బాంబులను జారవిడిచాయి.
ఈ దాడులతో ఇరాన్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ వ్యవస్థ పూర్తిగా చిన్నాభిన్నమైందని ఇజ్రాయెల్ సైన్యం స్పష్టం చేసింది. కాగా, షిరాజ్ నగరంలోని జీబాషహర్ ప్రాంతంలో జరిగిన దాడిలో 20 మంది మరణించగా, 30 మంది గాయపడ్డారు. లోరెస్తాన్ ప్రావిన్స్లో జరిగిన ఇజ్రాయెల్ క్షిపణి దాడిలో ఆరుగురు సామాన్య పౌరులు గాయపడ్డారు. ఇస్ఫాహన్, కోమ్, కెర్మాన్షా నగరాల్లో కూడా దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. క్షిపణి స్థావరాలున్న కెర్మాన్షా పరిసరాల్లో భారీ పేలుళ్లు సంభవించాయి. ఇరాన్ వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలు, క్షిపణి లాంచర్లలో అత్యధిక భాగాన్ని ధ్వంసం చేశామని ఇజ్రాయెల్ పేర్కొంది.
ఇరాన్ భీకర ప్రతీకార దాడులు.. కువైట్ తీరంలో అమెరికాకు చెందిన ఒక చమురు ట్యాంకర్పై తాము దాడి చేసినట్లు ఇరాన్ సైన్యం ప్రకటించింది. ఈ ట్యాంకర్ ప్రస్తుతం మంటల్లో చిక్కుకున్నట్లు సమాచారం. ఇజ్రాయెల్ దాడులకు ప్రతిచర్యగా ఇరాన్ తన పొరుగు దేశాలపై క్షిపణులు, డ్రోన్లతో విరుచుకుపడింది. అమెరికా దళాలున్న కువైట్, ఖతార్, సౌదీ అరేబియా, బహ్రెయిన్లను ఇరాన్ లక్ష్యంగా చేసుకుంది. ఖతార్లోని అల్ ఉదైద్ ఎయిర్ బేస్, సౌదీలోని ప్రిన్స్ సుల్తాన్ ఎయిర్ బేస్లపై వచ్చిన దాడులను ఆయా దేశాలు తిప్పికొట్టాయి.
ఇరాన్ నుంచి వస్తున్న క్షిపణి పరంపరను అడ్డుకునే క్రమంలో తెల్లవారుజామున ఇజ్రాయెల్ రాజధాని టెల్ అవీవ్లో భారీ పేలుళ్ల శబ్దాలు వినిపించాయి. క్షిపణి వ్యతిరేక రక్షణ వ్యవస్థలు నిరంతరాయంగా పనిచేస్తూ దాడులను తిప్పికొడుతున్నాయి. మరోవైపు ఖతార్కు చెందిన ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఎల్ఎన్జీ ప్లాంట్పై ఇరాన్ డ్రోన్ దాడి చేసింది. తమ ఇంధన కేంద్రాలపై జరిగిన సైనిక దాడుల కారణంగా ఎల్ఎన్జీ ఉత్పత్తిని నిలిపివేసినట్లు ఖతార్ ఎనర్జీ సంస్థ ప్రకటించింది.
