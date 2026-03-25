Internet Crisis: ఇరాన్ పై అమెరికా యుద్ధంతో ఇంటర్నెట్ వ్యవస్థపై ప్రభావం..

Internet Troubles: ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్, అమెరికా యుద్ధంలో పెద్దన్న అమెరికా ఒక అడుగు ముందుకేసి ఐదు రోజులు కాల్పుల విరమణ ప్రకటించారు. మరోవైపు ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్ అమెరికా మాటలను పెడచెవిన పెట్టినట్టు కనిపిస్తున్నాయి. యుద్ధం కారణంగా ఒకవైపు చమురు సంక్షోభం సంకేతాలు సంకటకంగా మారితే.. మరోవైపు ఇంటర్నెట్ సమస్య తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ఇంటర్నెట్ సౌకర్యానికి ఉపకరించే కేబుల్ సదుపాయం సముద్ర భూగర్భం గుండా ప్రపంచ దేశాలకు అనుసంధానం చేశారు. ఇరాన్ పై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా యుద్ధానికి దిగడంతో ఇరాన్ ఇంటర్నెనెట్ సమస్యతో సతమతమవుతోంది. యుద్ధం మొదలైన మరుసటి రోజునుంచే ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీతో సంబంధలేని పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటోంది. యుద్ధం ఇలాగే కొనసాగుతుందటే... చమురు సమస్యేకాదు... ఇంటర్నెట్ లేకుండా ప్రంపంచ దేశాలు నానా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోబోతున్నాయిన సంకేతాలు కన్పిస్తున్నాయి. యుద్ధంతో తలెత్తిన ఇబ్బంది ఏంటి? ఇంటర్నెట్ తో ఎందుకు సమస్య తలెత్తబోతోందనే విషయానికొస్తే..
ఆధిపత్యం కోసం దేశాధినేతల మధ్య ఆరాటం... యుద్ధంతో తీవ్ర ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ప్రపంచ దేశాలు యుద్ధ వాతావరణంలో ఉత్పన్నమైన సమస్యలతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయి. యుద్ధాన్ని ఎవరు ముగిస్తారో అంతుబట్టకుంది. ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ విలవిలలాడుతోంది. ఇందులో భాగంగా అమెరికా యుద్ద విరమణకు ఒక అడుగు ముందుకు వేసినా.. పరిస్థితులు చూస్తే అది సఫలం అయ్యేలా కనిపించడం లేదు.
ఇరాన్ - ఇజ్రాయెల్-అమెరికా యుద్ధం సవాలక్ష సమస్యలకు కారణమవుతోంది. ఉద్ధేశపూర్వకంగా ఇరాన్ పై అమెరికా దండెత్తిన కారణంగా చమురు రవాణాకు అత్యంత అనువైన హార్ముజ్ జల సంధి వద్ద నౌకల అనుమతిపై ఆంక్షలు విధించడంతో చమురు సమస్య తలెత్తింది. సముద్ర గర్భంలో ఇంటర్నెట్ కేబుళ్లు ధ్వంసమైతే ప్రపంచ దేశాలకు ఇంటర్నెట్ వ్యవస్థ తీవ్ర ఇబ్బందులు తెచ్చిపెడుతుందనే పరిస్థితులు కన్పిస్తున్నాయి. హార్మూజ్ జలసంధి వద్ధ నౌకల ప్రయాణానికి అంతరాయం, గ్యాస్, చమురు క్షేత్రాలపై దాడులతో ఇంధన ధరలు భగ్గుమంటున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు కుదేలవుతున్నాయి. చమురు క్షేత్రాలపై దాడులతో యుద్ధం మరోస్థాయికి చేరిన నేపథ్యంలో ఇంటర్నెట్పై ఇరాన్ గురిపెట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
హర్మూజ్లో ఇరాన్.. ఎర్ర సముద్రం దక్షిణ ముఖద్వారం బాబ్ అల్ మందేబ్ జలసంధిలోని సముద్రగర్భ కేబుళ్లను టార్గెట్ చేస్తారా..? అన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ రెండుచోట్ల సముద్రం అడుగున వేల కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉన్న ఈ కేబుళ్లు.. ప్రపంచ ఇంటర్నెట్కు అత్యంత కీలకంగా ఉన్నాయి. ఇంటర్నె వినియోగంపై ప్రపంచ దేశాలు ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఇంటర్నెట్ ఆధారంగా వ్యాపార వ్యవస్థ ఆధారపడి పనిచేస్తోంది. ఇంటర్నెట్ స్తంభిస్తే వ్యాపార లావాదేవీలు పూర్తిగా స్తంభించి తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశాలు కన్పిస్తున్నాయి.
వీడియో కాల్స్, ఈమెయిల్స్, బ్యాంకింగ్ లావాదేవీలు, ఏఐ సర్వీసులకు సంబంధించిన డేటానంతా మోసుకెళ్తాయి. ఎర్రసముద్రం అడుగునుంచి 17 కేబుళ్లు వెళ్తున్నాయి. ఐరోపా, ఆసియా, ఆఫ్రికాలోని ఇంటర్నెట్ ట్రాఫిక్లో వీటిదే ప్రధానపాత్ర. అలాగే పర్షియన్ గల్ఫ్లో కూడా. భారతదేశ విదేశీ డేటా కనెక్షన్లకు ఇవి కీలకం.
ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సంస్థలు ఇంటర్నెట్ లేకుంటే విలవిలలాడిపోతాయి. సాఫ్ట్ వేర్ సంస్థలు అన్ని ఇంటర్నెట్ తోనే పనిచేస్తాయి. అమెజాన్, మైక్రోసాఫ్ట్, గూగుల్ వంటి సంస్థలు గల్ఫ్ దేశాల్లో డేటా సెంటర్ల కోసం బిలియన్ల కొద్ది డాలర్లను కుమ్మరించాయి. ఈ ప్రాంతాన్ని ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తో ఒక ముఖ్యమైన కేంద్రంగా మార్చాలన్నది టెక్ సంస్థల ప్రణాళిక. ఆసియా, ఆఫ్రికా ఖండాల్లోని యూజర్లు, మార్కెట్లను డేటా సెంటర్లతో ఈ కేబుళ్లు అనుసంధానించాయి.
సముద్రగర్భంలో ఇంటర్నెట్ కేబుళ్లు విస్తరించి ఉన్నాయి. వీటిని ఉద్ధేశపూర్వకంగా విధ్వంసంచేస్తే.. ఇంటర్నెట్ వ్యవస్థ పూర్తిగా కుప్పకూలిపోతుంది. కమ్యునికేషన్ పూర్తిగా దెబ్బతింటుంది. ఇంటర్నెట్ కేబుళ్లు దెబ్బతింటే... నెలల తరబడి పనిచేయవు. ఎందుకంటే.. దెబ్బతిన్న కేబుళ్లను సరిచేసేందుకు ప్రత్యేక నౌకలు ఆ జలసంధుల వద్దకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అలా వెళ్లడం అసాధ్యంగా కనిపిస్తోంది.
ఇరాన్ అనుబంధ గ్రూప్ హూతీ తన మిత్రులకు మద్దతుగా ఎర్ర సముద్రంపై విరుచుకు పడుతుంటుంది. హమాస్పై ఇజ్రాయెల్ దాడులకు నిరసనగా 2024లో ఎర్రసముద్రంలో పలు కేబుళ్లపై దాడులు చేసింది. దాంతో ఆసియా, ఆఫ్రికాలో ఇంటర్నెట్ వేగం నెమ్మదించింది. వాటిని సరిచేయడానికి నెలల సమయం పట్టింది. ఇప్పుడు హర్మూజ్లో ఇరాన్ సీమైన్స్ను పరిచిన సంగతి తెలిసిందే. ఇవి ఇంటర్నెట్కు ప్రమాదంగా పరిణమించాయి.
యుద్ధ ప్రభావంతో ఇరాన్ లో ఇంటర్నెట్ వ్యవస్థకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. బాంబుల వర్షంతో ఉద్రిక్తతలు తీవ్రమవుతున్నవేళ ఆ దేశానికి చెందిన లక్షలాది మంది పౌరులు మరో తీవ్ర సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇంటర్నెట్ నిలిపివేతతో వారంతా ప్రపంచానికి దూరమయ్యారు. సుదూర ప్రాంతాల్లో ఉంటున్న తమ కుటుంబ సభ్యులు, ఆప్తులను సంప్రదించడం వారికి అసాధ్యంగా మారింది. సమాచార నియంత్రణ, భద్రత, సెన్సార్షిప్పపై ఆందోళనలను రేకెత్తిస్తోంది. హ్యూమన్ రైట్స్ వాచ్ తదితర పర్యవేక్షక సంస్థల నివేదికల ప్రకారం.. సాధారణ స్థాయితో పోలిస్తే ఇరాన్లో ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ 1 నుంచి 4 శాతానికి పడిపోయింది.
ఇరాన్ కు అనుకునిఉన్న సముద్రగర్భంలో 300కు పైగా కీలక ఆప్టిక్ ఫైబర్ లైన్లు ఉన్నాయి. ఫోన్కాల్స్, రోజువారీ జరిగే బిలియన్ డాలర్ల అంతర్జాతీయ నగదు లావాదేవీలు, దౌత్య సందేశాలు వంటివి వీటినుంచే సాగుతుంటాయి. ప్రపంచ కమ్యూనికేషన్లలో 90శాతానికి ఇవే ఆధారం. శాటిలైట్ కనెక్షన్, ఉపరితల కేబుల్లతో పాటు ప్రపంచ కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలకు సముద్రగర్భ కేబుళ్లు అత్యంత కీలకంగా వ్యవహరిస్తాయి. సాధారణంగా, ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు బహుళ యాక్సెస్ పాయింట్లను ఏర్పాటు చేస్తారు. ఏదైనా సమస్య వల్ల ఒకటి విఫలమైనా.. మిగిలిన పాయింట్ల నుంచి వినియోగదారులకు ఇంటర్నెట్ అందుతుంది. అయితే సేవలు నెమ్మదిస్తాయి.
మార్చి నెల ఆరంభం నుంచి అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడులతో బ్లాక్అవుట్ ప్రారంభమైంది. అప్పటినుంచి దేశవ్యాప్తంగా ఇంటర్నెట్ సేవలు నిలిచిపోయాయి. దాదాపు 99శాతం మంది ఇరాన్ పౌరులకు ఇంటర్నెట్ సదుపాయం సక్రమంగా అందడం లేదని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. సున్నితమైన సమాచారం బయటకు పొక్కకుండా నిరోధించడం, నిరసనకారుల మధ్య సమన్వయాన్ని అడ్డుకోవడం, యుద్ధ సమయంలో సమాచార ప్రవాహాన్ని నియంత్రించడం వంటి లక్ష్యాలతోనే ప్రభుత్వం ఇలాంటి చర్యలు తీసుకుంటోందని న్యూయార్క్ టైమ్స్, గార్డియన్ నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి.
వ్యతిరేక స్వరాలను అణచివేయడానికి, అసమ్మతిని కప్పిపుచ్చేందుకు ఇంటర్నెట్ సేవల నిలిపివేతను ఇరాన్ ప్రభుత్వం ఒక సాధనంగా వినియోగించడాన్ని ఒక సంప్రదాయంగా పాటిస్తోందని మానవ హక్కుల సంఘాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. అయితే భద్రతా కారణాలరీత్యానే ఈ చర్య తీసుకున్నామని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు ఇంటర్నెట్ సేవల కోసం కొంత మంది ఇరాన్ పౌరులు ఉపగ్రహ ఇంటర్నెట్ పరికరాలను ఉపయోగిస్తున్నారని తెలుస్తోంది. అయితే వీటిలో చాలావరకూ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సమాచారం.
(రచయతలు..కిరణ్ కుమార్ శర్మ - మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)
