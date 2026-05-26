/Qatar: ఇరాన్, అమెరికా యుద్దంతో రోడ్డున పడ్డ ఖతార్.. అసలు కారణం అదేనా..!

Qatar Financial Crisis: అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ ఆధిపత్య ధోరణితో జరిగిన యుద్ధం. ఖతార్ దేశ స్వరూపాన్నే మార్చేశాయి. సంపన్న దేశం రూపురేఖలు మారిపోయింది. కలలోకూడా ఊహించని పరిస్థితితో ఇపుడు తల్లడిల్లిపోతోంది. కోట్లకు కోట్లు ఆర్జించిన దేశం ఆర్థిక సంక్షోభంతో విలవిల్లాడి పోతోంది. తినడానికి తిండిదొరకని దుర్భర పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటోంది.ప్రపంచంలోనే ప్రత్యేకత సంతరించుకున్న ఖతార్... అరేబియా ద్వీపకల్పంలో ఉన్న ఓ దేశం. పర్షియన్ గల్ఫ్ ఒడ్డున విస్తరించి ఉంది. నిన్న మొన్నటిదాకా ప్రపంచంలోనే అత్యంత సంపన్నమైన దేశంగా ఉన్న ీ దేశం తాజాగా రోడ్డున పడే పరిస్థితులు వచ్చాయి. అంతేకాదు నిన్నమొన్నటి వరకు సురక్షితమైన ప్రాంతంగా పేరు పొందిన ఈ దేశం రక్షణ లేని దేశం అయింది. పర్షియన్ గల్ఫ్లో ఎడారితో నిండిన ఓ ద్వీపకల్పంగా ఉన్న ఈ దేశాన్ని సహజ వనరులు సంపన్నదేశంగా మార్చాయి. అపారమైన చమురు, సహజ వాయువు నిల్వలతో ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో కీ కీలక పాత్ర పోషించింది. ప్రపంచంలోనే అత్యధిక తలసరి ఆదాయం కలిగిన దేశాలలో ఖతార్ మంచి స్థానం ఉంది. పౌరులందరికీ ఉచిత విద్య, వైద్యం అందిస్తోంది.
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సహజ వాయువు నిల్వలు ఖతార్లో ఉన్నాయి. రష్యా, ఇరాన్ తర్వాత ప్రపంచంలో మూడవ అతిపెద్ద సహజ వాయువు నిల్వలు కలిగిన దేశంగా నిలించింది. ఖతార్ నుంచి సహజవాయువు, చమురు కొనుగోలుకోసం ప్రంపంచ దేశాలనుంచి వచ్చే వారితో కళకళలాడేది. సముద్రం, ఎడారి కలిసే అద్భుతమైన ఇసుక తెన్నెలు చూసేందుకు పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకర్షించేది. అందుకే పర్యాటకులు అత్యధికంగా రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. ఖోర్ అల్ అడైడ్ ప్రాంతం వద్ద ఎడారి ఇసుక తిన్నెలు నేరుగా సముద్రపు నీటితో కలిసే అద్భుతమైన సహజ దృశ్యం ఇక్కడ మాత్రమే చూడగలం.
ఇరాన్ - అమెరికా యుద్ధం ఖతార్ ను ఆర్థికంగా దెబ్బతీసింది. ఊహించని విధంగా ఆర్థిక సంక్షోభంతో కోలుకోలేని దయనీయ స్థితితో విలవిల్లాడుతోంది. ఇరాన్ యుద్ధం వల్ల ఆదాయానికి భారీగా గండి పడటం, ద్రవ్యోల్బణ సమస్యలతో ఖతార్ సతమతమవుతోంది. ఇటీవల కాలంలో ఎన్నడూ చూడనివిధంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ క్షీణించడం ఈ దేశానికి సవాల్గా మారింది.
వెనకబడిన ప్రాంతంగా ఉన్న ఖతార్ ప్రాంతానికి సహజ వనరులు వరంగా మారాయి. గ్యాస్ నిక్షేపాలు ఆర్థిక పురోగతికి ఆయువుపట్టుగా నిలిచాయి. 1990 సంవత్సరం ఖతార్ దేశానికి టర్నింగ్ పాయింట్ మారింది. ఆర్థికంగా గణనీయమైన మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈశాన్య ఖతార్లో ఉన్న నార్త్ఫీల్డ్.. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సహజ గ్యాస్ రిజర్వాయర్. ఇక్కడి సూపర్ కూలింగ్ గ్యాస్ ఇంధనాన్ని ద్రవరూపంలోకి మారుస్తుంది. దీన్ని గుర్తించిన ఈ దేశం.. లిక్విఫైడ్ నేచురల్ గ్యాస్ ఉత్పత్తిని ప్రారంభించింది. ఎల్పీజీని ప్రపంచ దేశాలకు ఎగుమతి చేసి కోట్లకు కోట్లు ఆర్జించింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పలు దేశాలకు ఖతార్ నుంచి ఎల్ఎన్జీ సరఫరా అవుతోంది. ఈ దేశ ఆదాయంలో 60శాతం గ్యాస్, గ్యాస్ సంబంధిత ఎగుమతుల నుంచే సమకూరుతోంది. 1996లో తొలిసారి 60వేల టన్నుల ఎల్ఎన్జీని జపాన్కు ఎగుమతి చేసింది. 2010 నాటికి ఖతార్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం 7 కోట్ల టన్నులకు పెరిగింది.
ఇరాన్ - అమెరికా యుద్ధం ఖతార్ దేశపు తీరును దెబ్బకొట్టింది. ఖతార్ నుంచి చమురు, గ్యాస్ నౌకలు ప్రపంచదేశాలకు ఎగుమతి కావాలంటే.. సముద్రమార్గం ద్వారా నౌకలు రాకపోకలు సాగాలి. ఇరాన్ సమీపంలో ఉన్న హార్ముజ్ జలసంధి ధ్వారా నౌకలు ప్రయాణాలు సాగించేవి. ఇరాన్ యుద్ధం ఖతార్ ను కోలుకోలేని దెబ్బ తీసింది. హర్మూజ్ జలమార్గం ద్వారానే ఎగుమతులు, దిగుమతులు జరిగేవి. హార్ముజ్ జలమార్గాన్ని ఇరాన్ దిగ్భంధించడంతో ఖతార్ కు ఎటు పాలుపోలేని స్థితి నెలకొంది. దీంతో ఖతార్కు ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోయాయి. హర్మూజ్ను మూసివేసిన 24 గంటల్లోనే ఒప్పందం ప్రకారం ఇంధనాన్ని సరఫరా చేయలేమని అతిపెద్ద ఇంధన సంస్థ ఖతార్ ఎనర్జీ చేతులెత్తేసింది.
ఇరాన్ - అమెరికా యుద్ధం మొదలైన తర్వాత ఖతార్ ప్రధాన గ్యాస్ ప్లాంట్ రాస్ లఫాన్పై ధ్వంసంమయ్యాయి. ఇరాన్ క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడి చేయడంతో ఖతార్ పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది. ఈ దాడుల వల్ల రాస్ లఫాన్ ఉత్పత్తి కేంద్రం తీవ్రంగా దెబ్బతింది. దీన్ని పునరుద్ధరించేందుకు కొన్నేళ్ల సమయం పట్టే అవకాశం ఉందని సాంకేతిక నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. యుద్ధ ప్రభావంతో భౌతికంగా దెబ్బతిన్న ఖతార్, ఆర్థికంగా కోలుకోలేని పరిస్థితి దాపురించింది. ఖతార్ కు వందల కోట్ల డాలర్ల నష్టం జరిగింది.
ఖతార్ దేశానికి అవసరమయ్యే ఆహార పదార్థాలు ఇన్నాళ్లు నౌకల ద్వారా సాఫీగా దిగుమతి అయ్యేవి. ఖతార్ వాసులు ఆకలి తీర్చుకోడానికి ఇబ్బంది లేకుండా పోయింది. యుద్ధంతో హర్మూజ్ జలసంధి మూసివేతతో దిగుమతులు ఆగిపోయాయి. ఇపుడు ఆకాశమార్గాన ఆహార పదార్థాలను దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు. దీనివల్ల రవాణా ఖర్చు తడిసిమోపెడవుతోంది. ఆహారపదార్థాల ధరలు అమాంతంగా పెరిగిపోయాయి. ఫలితంగా ద్రవ్యోల్బణ భయాలు మొదలయ్యాయి.
విదేశీ పర్యాటకులతో సందడిగా ఉన్న ఇరాన్, యూఎస్ యుద్ధం కారణంగా బోసిపోయింది. యుద్ధం నేపథ్యంలో అమెరికా సహా పలు దేశాలు గల్ఫ్కు ప్రయాణ అడ్వైజరీలు జారీ చేశాయి. దీంతో ఖతార్కు పర్యాటకుల తాకిడి తగ్గింది. పలు చారిత్రక కట్టడాలు, పర్యాటక ప్రాంతాలు టూరిస్టులు లేక వెలవెలబోతున్నాయి. చిరు వ్యాపారాలు, హోటళ్ల ఆదాయం తీవ్రంగా దెబ్బతింది. ఈ పరిణామాల వల్ల ఈ ఏడాది ఖతార్ ఆర్థిక వ్యవస్థ 8.6 శాతం క్షీణించే అవకాశం ఉందని అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి అంచనా వేసింది. పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే ఖతార్ రిజర్వ్ నిధులు కరిగిపోయే ప్రమాదముందని ఆర్థిక నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
చిన్న ప్రాంతమైనా... ప్రపంచ దేశాలకు చమురు, ఎల్పీజీ ఎగుమతితో ఆర్థికంగా స్థిరపడిన ఖతార్... ఇపుడు పరిస్థితి దారుణంగా తయారైంది. సంపాదించుకున్న సంపద ఆవిరైపోతోంది. ఆర్థిక సంక్షోభం ముంచుకొచ్చింది. ఆహార కొరత ముప్పుతిప్పలు పెట్టిస్తోంది. సంపన్నదేశంగా ఉన్న ఖతార్ ఇపుడు... ఆకలి తీర్చుకోడానికి అలమటిస్తోంది. సహజ వనరులున్నా.. యుద్ధప్రభావం తీసిన దెబ్బతో ఇప్పట్లో కోలుకునే పరిస్థితి నెలకొంది. ప్రపంచంలోనే సురక్షిత ప్రాంతంగా తెచ్చుకున్న పేరు చెదిరిపోయింది.
