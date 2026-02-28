Iran - Israel War: ఇజ్రాయిల్, ఇరాన్ యుద్ధం పై తొలిసారి స్పందించిన ట్రంప్..

Donald Trump Reaction On Iran Israel War: అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడులతో ఇరాన్ దేశం మంటల్లో కాలి బూడిదైపోతోంది.ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్పై ఇజ్రాయెల్ బలమైన క్షిపణులు ప్రయోగించింది. టెహ్రాన్ అంతటా అనేక పేలుళ్లు సంభవించాయి. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇరాన్పై క్షిపణి దాడులు చేసినట్లుగా ఇజ్రాయెల్ రక్షణ మంత్రి కాట్జ్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఇరాన్పై ముందస్తు దాడిని ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించారు.
ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్ ఊహించని రీతిలో దాడులకు దిగినట్లుగా తెలుస్తోంది. టెహ్రాన్ నగరంపై అనేక చోట్ల క్షిపణిలను ప్రయోగించినట్లుగా సమాచారం. మొత్తం నగర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున పొగలు కమ్ముకుంటున్నాయి. డజన్ల కొద్దీ క్షిపణులు విరుచుకపడినట్లుగా ఇరాన్ ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడులతో ఇరాన్ లో ఎక్కడ చూసినా భయానక భీతావహ దృశ్యాలే కనిపిస్తున్నాయి. ఇరాన్ మిలిటరీ స్థావరాలు, సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ టార్గెట్గా అమెరికా క్షిపణులు ప్రయోగిస్తోందని తెలుస్తోంది.
ఇజ్రాయెల్, అమెరికా దాడులపై ఇరాన్ ప్రభుత్వం అత్యంత ఘాటుగా స్పందించింది. తమ దేశ సార్వభౌమాధికారంపై జరిగిన ఈ దాడికి ప్రతిదాడి అదే స్థాయింలో సమాధానం చెబుతామని హెచ్చరించింది. యుద్ధాన్ని మీరు ప్రారంభించి ఉండవచ్చు.. కానీ దీని ముగింపు మాత్రం మా చేతుల్లోనే ఉంటుందని ఇరాన్ సైన్యం అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ లకు ఘాటు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఎవరు ఊహించని రీతిలో ఈ యుద్ధానికి ముగింపు తాము పలుకుతామన్నారు. ఇజ్రాయెల్, అమెరికా దీనికి తగిన మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని ఇరాన్ తీవ్రస్థాయిలో వార్నింగ్ ఇచ్చింది. ఇదిలా ఉంటే ఇరాన్ దాడులు చేస్తుందని ముందే ఉహించిన ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్స్ నేరుగా పౌరుల సెల్ ఫోన్లకు అలర్ట్ సందేశాలను పంపుతూ, అందరూ సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని ఆదేశించింది.
ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్తో పాటు దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 30కి పైగా కీలక ప్రాంతాలపై ఇజ్రాయెల్- అమెరికా వైమానిక దళాలు ఉమ్మడిగా క్షిపణి దాడులకు దిగాయి. ఎవరూ ఊహించని రీతిలో జరిగిన ఈ మెరుపు దాడులతో టెహ్రాన్ సహా ఇతర నగరాలు బాంబుల మోతతో దద్దరిల్లాయి. ముఖ్యంగా సైనిక స్థావరాలే లక్ష్యంగా జరిగిన ఈ దాడులు ఇరాన్ రక్షణ వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేశాయి. మిలటరీ స్థావరాలే లక్ష్యంగా ఎటాక్స్.. లయన్స్ రోర్ పేరుతో ఇజ్రాయెల్ ఆపరేషన్ చేపట్టింది. టెహ్రాన్, ఇస్ఫహాన్ సహా కీలక నగరాల్లో ఈ దాడులు జరిగాయి. ఇరాన్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ లక్ష్యంగా సాగుతున్న ఈ దాడులతో ఇస్ఫహాన్ లో భారీ పేలుళ్లు సంభవిస్తున్నాయి.
ఇరాన్ మీద దాడులపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తొలిసారి స్పందించాడు. ఇరాన్ అణు ఆయుధాలను మళ్లీ తయారు చేస్తుందని ఆరోపించాడు. అమెరికా సైన్యం ఇరాన్ పై దాడులు చేపట్టింది. అమెరికా ప్రజలకు పొంచి ఉన్న ప్రమాదాన్ని ఎదర్కొనేందుకు ఈ దాడులు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించాడు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న అమెరికా సైనిక స్థావరాలకు ముప్పు ఉండటం వల్లే ఈ దాడులు చేస్తున్నట్లు ట్రంప్ వెల్లడించాడు.
