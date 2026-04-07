English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
Iran Israel War: ఇరాన్‌కు డొనల్డ్‌ ట్రంప్‌ చివరి హెచ్చరిక.. ఈరోజు రాత్రి ఏం జరుగుతుందో..?

Donald Trump Announces A Whole Civilisation Will Die Tonight For Iran: పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు మరింత తీవ్రమయ్యాయి. హర్మౌజ్‌ సంధి తెరవాలని ఇరాన్‌కు విధించిన గడువు ముగిసిపోవడంతో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనల్డ్‌ ట్రంప్‌ రెచ్చిపోయారు. ఇక కాస్కో ఇరాన్‌ మొత్తం నాశనం అనే స్థాయిలో వార్నింగ్‌ ఇచ్చారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 7, 2026, 08:52 PM IST

Trending Photos

Donald Trump Last Warn To Iran: ఇరాన్‌, అమెరికా మధ్య యుద్ధం భీకరంగా సాగుతుండగా.. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనల్డ్‌ ట్రంప్‌ సంచలన ప్రకటన చేశారు. ఇరాన్‌పై విరుచుకుపడతామని.. ఈరోజు రాత్రి అద్భుతం చేసుకుంటామని ప్రకటించారు. దీంతో ఇరాన్‌పై  పశ్చిమాసియాలో క్షిపణుల వర్షం కురుస్తోంది. హర్మూజ్‌ జలసంధి తెరిచే అంశంలో విధించిన‌ డెడ్‌లైన్‌ ముగిసిపోవడంతో ట్రంప్‌ కీలక ప్రకటన చేశారు. 'మీరు, మీ మిత్రులు ఇరాన్ మరువలేని దెబ్బను చవిచూస్తారు' అని ఎక్స్‌ వేదికగా ట్రంప్‌ హెచ్చరించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

'ఈరోజు మొత్తం ప్రజలు చనిపోబోతున్నారు. మళ్లీ తిరిగి కోలుకోలేరు. ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు. ఈ రాత్రికి ఇరాన్‌ నాగరికత అంతమవుతుంది. అది జరగొద్దని అనుకుంటున్నా. కానీ జరుగుతోంది. ఆ నాగరికతను తిరిగి వెనక్కి తీసుకురావడం అసాధ్యం. ఇరాన్‌లో ఇప్పుడు పాలన మారి అద్భుతం జరుగుతుందని భావిస్తున్నా. ఈ రాత్రి చరిత్రలో అత్యంత కీలకం. 47 ఏళ్ల దోపిడీ, అవినీతి అంతమవుతుంది' అని ట్రండప్‌ ఎక్స్‌లో పోస్టు చేశారు. అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు మరింత ముదిరేలా ట్రంప్‌ ప్రకటన ఉంది. దీంతో ఈ రాత్రి ఏం జరుగుతుందోనని ప్రపంచ దేశాలు ఆందోళన చెందుతున్నాయి. ఇరాన్ తన ఆదేశాలను పట్టించుకోకపోవడం.. హార్మౌజ్‌ జలసంధి తెరవకపోవడంతో ట్రంప్‌ ఇరాన్‌తో తాడోపేడో తేల్చుకునేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఇప్పటికే సైన్యానికి ఆదేశాలు జారీ చేశారని.. ఇరాన్‌ను మటుమాయం చేసేలా భారీ ప్లాన్‌ వేసినట్లు తెలుస్తోంది.

ఇరాన్‌ ఆర్థిక వ్యవస్థకు గుండెకాయ లాంటి ఖర్గ్ ఐల్యాండ్‌పై ఇప్పటికే అమెరికా దాడులు ప్రారంభించిందని అంతర్జాతీయ వార్తా సంస్థలు చెబుతున్నాయి. కీలక రైల్వే బ్రిడ్జీని ధ్వంసం చేసిందని తెలుస్తోంది. విద్యుత్ ప్లాంట్లు, బ్రిడ్జిలపై దాడులు చేస్తామని హెచ్చరించగా అందులో భాగంగా ఈ దాడి జరిగింది. ఇక ట్రంప్‌ హెచ్చరికను తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్న ఇరాన్‌ ప్రతి దాడి వ్యూహం రచిస్తోంది. ఇప్పటికే దేశ యువతకు ఇరాన్‌ ప్రభుత్వం సైన్యంగా మారాలని పిలుపునిచ్చింది. విద్యుత్ కేంద్రాల చుట్టూ మానవహారాలుగా ఏర్పాటు చేయాలని ఇరాన్ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ప్రజలంతా ఐక్యంగా ఉండి దేశాన్ని కాపాడుకోవాలని ఇరాన్‌ ప్రభుత్వం సూచించింది. అమెరికా, ఇరాన్‌ మధ్య ఈ రాత్రి ఏం జరుగుతుందోనని ప్రపంచ దేశాలు ఆందోళన చెందుతున్నాయి.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

iran us warDonald TrumpIran US War NewsUS President Donald TrumpIran Civilisation

Trending News