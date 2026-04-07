Donald Trump Last Warn To Iran: ఇరాన్, అమెరికా మధ్య యుద్ధం భీకరంగా సాగుతుండగా.. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనల్డ్ ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన చేశారు. ఇరాన్పై విరుచుకుపడతామని.. ఈరోజు రాత్రి అద్భుతం చేసుకుంటామని ప్రకటించారు. దీంతో ఇరాన్పై పశ్చిమాసియాలో క్షిపణుల వర్షం కురుస్తోంది. హర్మూజ్ జలసంధి తెరిచే అంశంలో విధించిన డెడ్లైన్ ముగిసిపోవడంతో ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేశారు. 'మీరు, మీ మిత్రులు ఇరాన్ మరువలేని దెబ్బను చవిచూస్తారు' అని ఎక్స్ వేదికగా ట్రంప్ హెచ్చరించారు.
'ఈరోజు మొత్తం ప్రజలు చనిపోబోతున్నారు. మళ్లీ తిరిగి కోలుకోలేరు. ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు. ఈ రాత్రికి ఇరాన్ నాగరికత అంతమవుతుంది. అది జరగొద్దని అనుకుంటున్నా. కానీ జరుగుతోంది. ఆ నాగరికతను తిరిగి వెనక్కి తీసుకురావడం అసాధ్యం. ఇరాన్లో ఇప్పుడు పాలన మారి అద్భుతం జరుగుతుందని భావిస్తున్నా. ఈ రాత్రి చరిత్రలో అత్యంత కీలకం. 47 ఏళ్ల దోపిడీ, అవినీతి అంతమవుతుంది' అని ట్రండప్ ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు మరింత ముదిరేలా ట్రంప్ ప్రకటన ఉంది. దీంతో ఈ రాత్రి ఏం జరుగుతుందోనని ప్రపంచ దేశాలు ఆందోళన చెందుతున్నాయి. ఇరాన్ తన ఆదేశాలను పట్టించుకోకపోవడం.. హార్మౌజ్ జలసంధి తెరవకపోవడంతో ట్రంప్ ఇరాన్తో తాడోపేడో తేల్చుకునేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఇప్పటికే సైన్యానికి ఆదేశాలు జారీ చేశారని.. ఇరాన్ను మటుమాయం చేసేలా భారీ ప్లాన్ వేసినట్లు తెలుస్తోంది.
ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు గుండెకాయ లాంటి ఖర్గ్ ఐల్యాండ్పై ఇప్పటికే అమెరికా దాడులు ప్రారంభించిందని అంతర్జాతీయ వార్తా సంస్థలు చెబుతున్నాయి. కీలక రైల్వే బ్రిడ్జీని ధ్వంసం చేసిందని తెలుస్తోంది. విద్యుత్ ప్లాంట్లు, బ్రిడ్జిలపై దాడులు చేస్తామని హెచ్చరించగా అందులో భాగంగా ఈ దాడి జరిగింది. ఇక ట్రంప్ హెచ్చరికను తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్న ఇరాన్ ప్రతి దాడి వ్యూహం రచిస్తోంది. ఇప్పటికే దేశ యువతకు ఇరాన్ ప్రభుత్వం సైన్యంగా మారాలని పిలుపునిచ్చింది. విద్యుత్ కేంద్రాల చుట్టూ మానవహారాలుగా ఏర్పాటు చేయాలని ఇరాన్ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ప్రజలంతా ఐక్యంగా ఉండి దేశాన్ని కాపాడుకోవాలని ఇరాన్ ప్రభుత్వం సూచించింది. అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ఈ రాత్రి ఏం జరుగుతుందోనని ప్రపంచ దేశాలు ఆందోళన చెందుతున్నాయి.
