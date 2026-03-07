Iran Israel War: ఇరాన్ లొంగిపోతుందా..! మరోసారి ట్రంప్ అల్టీమేటం..

Iran Israel War: ఇరాన్ సుప్రీంలీడర్ ఖమేనీని చంపడానికి ఇజ్రాయెల్ బ్లూ స్పారో మిసైల్లను ప్రయోగించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇది 1900 కిలోల బరువు ఉంటుంది. సాధారణంగా మిస్సైళ్లు టార్గెట్స్ చేరేందుకు ఓ నిర్దిష్టమైన యాంగిల్లో ప్రయాణిస్తాయి. కానీ ఈ బ్లూ స్పారో ముందు దాదాపు అంతరిక్షానికి చేరి ఆపై నిటారుగా శబ్దం కంటే ఎన్నోరెట్లు వేగంతో లక్ష్యంవైపు దూసుకొస్తుంది. డిఫెన్స్ సిస్టమ్స్ కనిపెట్టేలోపే చేయాల్సిన నష్టం చేసేస్తుంది. 50 ఫైటర్ జెట్లతో దాడి.. ఖమేనీ బంకర్ ధ్వంసం అయినట్లు తెలుస్తోంది. ఇరాన్పై యుద్ధంలో ఇజ్రాయెల్ తగ్గడం లేదు. తాజాగా టెహ్రాన్లోని అలీ ఖమేనీ అండర్ గ్రౌండ్ మిలిటరీ బంకర్ను ధ్వంసం చేసింది. 50 ఫైటర్ జెట్లతో దానిపై విరుచుకుపడింది. అందుకు సంబంధించిన వీడియోను IDF రిలీజ్ చేసింది. దాడుల సమయంలో పెద్దఎత్తున మంటలు, పొగలు వ్యాపించడం అందులో కనిపించింది.
మిడిల్ ఈస్ట్ లోని చాలా దేశాల్లో అమెరికాకు మిలిటరీ స్థావరాలు ఉన్నాయి. ఆయా దేశాలతో కుదుర్చుకున్న రక్షణ ఒప్పందాలు, ఆటంకాలు లేని చమురు సరఫరా కోసం అమెరికా ఈ స్థావరాలను నిర్మించింది. అయితే ఎంకి పెళ్లి ఇంకెవడి చావుకో వచ్చిందని.. అమెరికాపై కసితో అవే ఇప్పుడు గల్ఫ్ దేశాలకు ముప్పుగా మారాయి. వాటిని లక్ష్యంగా చేసుకొని ఇరాన్ దాడులకు తెగబడుతోంది. దీంతో అసలు యుద్ధంతో సంబంధం లేని సౌదీ, యూఏఈ, ఖతర్, బహ్రెయిన్, కువైట్లకు నష్టం వాటిల్లుతోంది.
ముడి చమురు ధర దాదాపు రెండేళ్ల గరిష్ఠానికి చేరింది. బ్రెంట్ క్రూడ్ బ్యారెల్ 90 డాలర్లకు పెరిగింది. 2024 APR తర్వాత ఆ స్థాయి ధరలు పెరగడం ఇదే తొలిసారి. యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ ధర 25శాతం పెరిగింది. ఒక వారంలో ఈ రేంజ్ హైక్ చివరగా 2020 ఏప్రిల్లో నమోదైంది. ఇరాన్తో చర్చలకు ఛాన్స్ లేదని ట్రంప్ చెప్పడం, గల్ఫ్ తగ్గని ఉద్రిక్తత, కువైట్ ఉత్పత్తిని తగ్గిస్తోందనే వార్తలతో ధరలకు రెక్కలొచ్చాయి.
మిడిల్ ఈస్ట్ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో కొన్ని దేశాలు మధ్యవర్తిత్వానికి ముందుకొస్తున్నాయని ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసౌద్ పెజ్కియాన్ వెల్లడించారు. తాము శాంతికి కట్టుబడి ఉన్నామని.. కానీ దేశ సార్వభౌమత్వాన్ని కాపాడుకునేందుకు వెనుకాడబోమన్నారు. మధ్య వర్తిత్వం వహించాలనుకుంటున్న దేశాలు యుద్ధం ప్రారంభించిన దేశాలపై దృష్టిసారించాలని సూచించారు. దీంతో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ తగ్గితే కానీ తాము తగ్గబోమని హింట్ ఇచ్చారు.
మరోవైపు ఇరాన్తో చర్చల ప్రసక్తే లేదని తేల్చి చెప్పారు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్. లొంగిపోవడం తప్ప ఇరాన్కు వేరే మార్గం లేదన్నారు. లొంగిపోయిన తరువాత ఇరాన్తో చర్చల విషయం ఆలోచిస్తామని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్లో కొత్త నాయకత్వం తీసుకొస్తామని, నాయకత్వాన్ని మార్చిన తరువాత ఇరాన్ను సమర్ధవంతమైన దేశంగా మారుస్తామని ప్రకటించారు. ఇరాన్ భవిష్యత్ చాలా బాగుంటుందని, ఆ దేశ గౌరవాన్ని తిరిగి కాపాడుతామన్నారు ట్రంప్.
