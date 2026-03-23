US Iran War: కూలుతున్న F -15 ఫైటర్స్.. USకు రూ. 7520 కోట్ల నష్టం..

America Huge Loss For War: ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్ యుద్దం వలన అమెరికా తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. ఈ నష్టం సుమారు మన దేశ కరెన్సీలో సుమారు రూ. 7,520 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. భారీ నష్టం వాటిల్లిందని BBC, CSIS నివేదిక వెల్లడించింది. యుద్ధం మొదలైన తొలి 2 వారాల్లోనే ఈ నష్టం జరిగినట్లు అంచనా వేశాయి. జోర్డాన్లోని థాడ్ రాడార్ వ్యవస్థ ధ్వంసం అవ్వడం వల్ల సుమారు 4,000 కోట్లకు పైగా నష్టం వాటిల్లింది. ఇరాన్ ప్రయోగించిన క్షిపణులు, డ్రోన్లు US డిఫెన్స్ సిస్టమ్స్ను ఛేదించి ఈ విధ్వంసం సృష్టించినట్టు చెబుతున్నారు.
హర్మూజ్ జలసంధిని 48 గంటల్లోగా తిరిగి తెరవాలని ఇరాన్కు ట్రంప్ అల్టిమేటం జారీ చేశారు. లేకపోతే ఆ దేశంలోని విద్యుత్ కేంద్రాలను నాశనం చేస్తామని చెప్పుకొచ్చారు. అంతేకాదు అతిపెద్ద విద్యుత్కేంద్రంపై దాడితో ఆ పనిని మొదలుపెడతామని ‘ట్రూత్ సోషల్’ వేదికగా హెచ్చరించారు. ట్రంప్ హెచ్చరికలపై ఇరాన్కు చెందిన ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్ కోర్ స్పందించింది. తమ విద్యుత్కేంద్రాలపై అమెరికా దాడి చేస్తే.. హర్మూజ్ను పూర్తిగా మూసివేస్తామని పేర్కొంది. కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఉండే డిమోనా వంటి ప్రాంతంలోనూ తమ క్షిపణులను ఇజ్రాయెల్ అడ్డుకోలేకపోవడం యుద్ధంలో కొత్త దశకు సంకేతమని ఇరాన్ పార్లమెంటు స్పీకర్ మొహమ్మద్ బాఘర్ ఘలిబాఫ్ వ్యాఖ్యానించారు. అమెరికా తమ విద్యుత్కేంద్రాలపై దాడులకు దిగితే.. పశ్చిమాసియా వ్యాప్తంగా ఇంధన మౌలిక వసతులను నాశనం చేస్తామని హెచ్చరించారు. హర్మూజ్ జలసంధి విషయంలో తన వైఖరిని సడలించుకుంది ఇరాన్. తమ శత్రు దేశాల నౌకలు తప్పించి, మిగతా నౌకలు హర్మూజ్ జలసంధి నుంచి వెళ్లొచ్చని ఇరాన్ ప్రకటించింది. టెహ్రాన్తో సమన్వయం చేసుకుని నౌకల ప్రయాణించవచ్చని సూచించింది. 48 గంటల్లో హర్మూజ్ తెరవాలని ట్రంప్ హెచ్చరికలు జారీ చేసిన తర్వాత ఇరాన్ ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం ఆసక్తిగా మారింది.
ఇంతకు ముందు, అమెరికాకు చెందిన ఎఫ్-15 ఫైటర్ జెట్ను కూల్చేసినట్లు ఇరాన్ ప్రకటించింది. హర్మూజ్ జలసంధి సమీపంలో ఎఫ్-15 ఫైటర్ జెట్ను ఉపరితలం నుంచి గగనతలంలోని లక్ష్యాలను ఛేదించే క్షిపణితో కూల్చిసినట్లు ఇరాన్ అధికారిక మీడియా టెహ్రాన్ టైమ్స్ సామాజిక మాధ్యమంలో ఓ పోస్టు పెట్టింది. హర్మూజ్ జలసంధి సమీపంలో ఎఫ్-15 ఫైటర్ జెట్ను కూల్చటానికి ముందు ఇరాన్ దక్షిణ తీరంలో గుర్తించినట్లు తెలిపింది. అమెరికా విమానం చొరబాటును తమ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ విజయవంతంగా అడ్డుకున్నట్లు టెహ్రాన్ టైమ్స్ పేర్కొంది. ఫైటర్ జెట్ను కూల్చటానికి ముందు ట్రాక్ చేసిన క్లిప్ను పోస్టు చేసింది. హర్మూజ్ జలసంధిని 48 గంటల్లో తెరవకుంటే ఇరాన్ విద్యుత్ వ్యవస్థను సర్వనాశనం చేస్తామన్న ట్రంప్ హెచ్చరిక తర్వాత ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. దీనిపై అమెరికా లేదా ఇజ్రాయెల్ ఇప్పటివరకు స్పందించలేదు.
తమ నతాంజ్ అణు శుద్ధి కేంద్రంపై వైమానిక దాడులకు ప్రతీకారంగా ఇజ్రాయెల్పై ఇరాన్ తాజాగా విరుచుకుపడింది. దక్షిణ ఇజ్రాయెల్లోని డిమోనా, అరాద్ నగరాలపై అది జరిపిన దాడుల్లో దాదాపు 200 మంది గాయపడ్డారు. డిమోనాకు సుమారు 10 కిలోమీటర్ల దూరంలోని ఇజ్రాయెల్ అణు పరిశోధన కేంద్రాన్ని ఇరాన్ లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు- హర్మూజ్ జలసంధిని 48 గంటల్లోగా తిరిగి తెరవాలంటూ టెహ్రాన్కు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అల్టిమేటం జారీ చేశారు. లేనిపక్షంలో ఇరాన్లోని విద్యుత్కేంద్రాలను తుడిచిపెట్టేస్తామని హెచ్చరించారు. ఆయన హెచ్చరికపై టెహ్రాన్ దీటుగా స్పందించింది. తమ విద్యుత్కేంద్రాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటే.. పశ్చిమాసియా వ్యాప్తంగా కీలక మౌలిక సదుపాయాలు, ఇంధన వసతులను ధ్వంసం చేస్తామని బదులిచ్చింది. హర్మూజ్ను పూర్తిగా మూసివేస్తామనీ హెచ్చరించింది.
నతాంజ్పై దాడికి ప్రతిగా.. ఇజ్రాయెల్ అణ్వాయుధ కార్యక్రమంలో అత్యంత కీలకమైన ది షిమోన్ పెరెస్ నెగెవ్ అణు పరిశోధన కేంద్రాన్ని ఇరాన్ శనివారం రాత్రి లక్ష్యంగా చేసుకుంది. దానిపైకి క్షిపణులను ప్రయోగించింది. టెహ్రాన్ ప్రయోగించిన బాలిస్టిక్ క్షిపణుల్లో రెండింటిని ఇజ్రాయెల్ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలు అడ్డుకోలేకపోయాయి. వందల కిలోల పేలుడు పదార్థాలతో దూసుకొచ్చిన ఈ క్షిపణుల్లో ఒకటి డిమోనాలో, మరొకటి అరాద్లో పడ్డాయి. దీంతో పలు భవనాలు ధ్వంసమయ్యాయి. రెండు నగరాల్లో కలిపి దాదాపు 200 మంది గాయపడ్డారు. వారిలో ఇద్దరు చిన్నారులు సహా 11 మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఇరాన్ ప్రయోగించిన బాలిస్టిక్ క్షిపణులను తమ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలు గుర్తించినప్పటికీ.. వాటిని అడ్డుకోలేకపోవడంపై దర్యాప్తు జరుపుత్నుట్లు ఇజ్రాయెల్ అధికారులు వెల్లడించారు. తాజా దాడుల్లో అణు పరిశోధన కేంద్రం దెబ్బతినలేదని సంబంధిత వర్గాలు వెల్లడించాయి. అంతర్జాతీయ అణుశక్తి సంస్థ (ఐఏఈఏ) కూడా ‘ఎక్స్’లో ఇదే విషయాన్ని పేర్కొంది. డిమోనాను ‘లిటిల్ ఇండియా’గా పిలుస్తారు. ఇక్కడ భారత సంతతి ప్రజలు దాదాపు 7,500 మంది నివసిస్తున్నారు.
సౌదీ అరేబియా రాజధాని రియాధ్వైపు ఆదివారం మూడు బాలిస్టిక్ క్షిపణులు దూసుకొచ్చాయి. వాటిలో ఒకదాన్ని సౌదీ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలు అడ్డుకున్నాయి. మిగిలిన రెండు జనావాసాల్లేని ప్రాంతాల్లో పడ్డాయి. తూర్పు సౌదీలో ఆరు డ్రోన్లను కూల్చివేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. తమ దేశంపై ఇరాన్ చేస్తున్న వరుస దాడులకు నిరసనగా రియాధ్లోని ఇరాన్ దౌత్యాధికారుల్ని సౌదీ అరేబియా బహిష్కరించింది. బ్రిటన్కు చెందిన అణు జలాంతర్గామి ‘హెచ్ఎంఎస్ ఆన్సన్’ హర్మూజ్ జలసంధి సమీపానికి చేరుకుందని, దాన్ని ప్రస్తుతం ఉత్తర అరేబియా సముద్రంలో మోహరించారని బ్రిటిష్ మీడియాలో తాజాగా కథనాలు వెలువడ్డాయి. ఈ జలాంతర్గామిలో తోమహాక్ క్షిపణులు, భారీ టోర్పిడోలు, శక్తిమంతమైన ఆయుధ సంపత్తి ఉన్నట్లు సమాచారం. మరోవైపు ఖతార్కు చెందిన ఓ హెలికాప్టర్ సాంకేతిక లోపం కారణంగా పర్షియన్ గల్ఫ్లో శనివారం కూలిపోయింది. ఈ దుర్ఘటనలో ఆరుగురు మృత్యువాతపడ్డారు. వారిలో ముగ్గురు ఖతార్ భద్రతా బలగాల సిబ్బంది, ముగ్గురు తుర్కియే జాతీయులు ఉన్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.