English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
Iran Attacks on Qatar: ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్ మధ్య యుద్ధం తీవ్ర స్థాయికి చేరుకుంటోంది. పశ్చిమాసియాలో గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ భీకర దాడులు చేయడంతో యుద్ధం పతాక స్థాయికి చేరింది. గల్ఫ్‌లోని చమురు, గ్యాస్‌ క్షేత్రాలపై గురువారం ఇరాన్‌ చేసిన భీకర దాడులు కల్లోలం రేపాయి. పలు రిఫైనరీలు మంటల్లో చిక్కుకున్నాయి. నౌకలపైనా ఇరాన్‌ దాడులతో విరుచుకుపడింది. మరోవైపు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద గ్యాస్ రిఫైనరీ ఉన్న ఖతాలర్ చమురు క్షేత్రాలపై విరుచుకు పడింది.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 20, 2026, 08:42 AM IST

Trending Photos

Ugadi 2026 Bank Holiday: ఈరోజు తెలుగు రాష్ట్రాలలో బ్యాంకులకు సెలవు ఉందా..?
5
Ugadi 2026 bank holiday
Ugadi 2026 Bank Holiday: ఈరోజు తెలుగు రాష్ట్రాలలో బ్యాంకులకు సెలవు ఉందా..?
AP: రేపు పది, ఇంటర్‌ పరీక్షలు వాయిదా..! ఎందుకు? కొత్త పరీక్ష తేదీలు ఇవే!
5
AP SSC Exams postponed
AP: రేపు పది, ఇంటర్‌ పరీక్షలు వాయిదా..! ఎందుకు? కొత్త పరీక్ష తేదీలు ఇవే!
Happy Ramadan Wishes 2026: రంజాన్ శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్, కోట్స్..
8
Ramzan Wishes in telugu
Happy Ramadan Wishes 2026: రంజాన్ శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్, కోట్స్..
Prabhu Deva: ₹14 కోట్ల పెట్టుబడి… లాభం మాత్రం ₹35 లక్షలు... ఆశ్చర్యపరుస్తున్న ప్రభుదేవా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం..!
6
Prabhu Deva property deal
Prabhu Deva: ₹14 కోట్ల పెట్టుబడి… లాభం మాత్రం ₹35 లక్షలు... ఆశ్చర్యపరుస్తున్న ప్రభుదేవా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం..!
Iran Israel War Effect on LPG Gas: యుద్దం ప్రారంభమై మూడు వారాలు కావొస్తోన్న ఇరాన్ ఎక్కడా తగ్గడం లేదు. ముఖ్యంగా  ఇజ్రాయెల్‌పై వరుస దాడులు చేసింది. దాంతో అమెరికాకు సాయం చేస్తోన్న గల్ఫ్ దేశాలను టార్గెట్ చేస్తోంది.  అత్యంత కీలకమైన చమురు వ్యవస్థలపై దాడులతో ప్రపంచ దేశాల్లో కల్లోలం రేపుతోంది.  బ్యారెల్‌ ముడి చమురు ధర ఒక దశలో 118 డాలర్లకు చేరింది. స్టాక్‌ మార్కెట్లు భారీగా పతనమయ్యాయి. ఒక్కరోజులోనే భారత్‌లో రూ.12.87 లక్షల కోట్ల సంపద ఆవిరైంది. మరోవైపు పశ్చిమాసియాకు వేల మంది సైనికులను పంపాలని అమెరికా నిర్ణయించినట్లు వచ్చిన వార్తలు మరింత కలవరం రేపాయి. భూతల పోరు మొదలైతే యుద్ధం ఎంతకాలం కొనసాగుతుందో అనే ఆందోళనలు పెరిగాయి. ఇప్పటికే అంతర్జాతీయంగా చమురు సరఫరాకు అంతరాయం కలుగుతున్న నేపథ్యంలో చమురు క్షేత్రాలపై ఇరాన్ దాడులు మరింత వణుకు పుట్టిస్తున్నాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

రంజాన్ సందర్భంగా డ్రోన్లు, క్షిపణుల మోత మధ్యే శుక్రవారం పండుగ జరుపుకోవడానికి గల్ఫ్‌ దేశాలు సిద్ధమయ్యాయి. యుద్ధం ప్రారంభమయ్యాక తొలిసారి ఉత్తర ఇరాన్‌పై ఇజ్రాయెల్‌ దాడులకు దిగింది. కాస్పియన్‌ సముద్రంలోని నౌకలు, పోర్టు, కమాండ్‌ కేంద్రంపై దాడి చేశామంది. ఇరాన్‌లో మరింత లోతుల్లోకి వెళ్లి దాడులు చేస్తున్నామని అమెరికా చీఫ్‌ ఆఫ్‌ స్టాఫ్‌ వెల్లడించారు. హర్మూజ్‌లో ఇరాన్‌ బోట్లను యుద్ధ విమానాలు వేటాడుతున్నాయని తెలిపారు. ఇరాన్‌ భవిష్యత్తు అమెరికా సైన్యం చేతిలో ఉందని రక్షణ మంత్రి పీట్‌ హెగ్సెత్‌ తెలిపారు. లెబనాన్‌ సరిహద్దుల్లో ఇళ్లను లూటీ చేస్తున్న వీడియోలను ఇజ్రాయెల్‌ సైనికులు స్వయంగా తీసుకున్నారు. గతంలో గాజాలోనూ ఇలాగే చేశారు. ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఏప్రిల్‌ ఆఖరు వరకూ దుబాయ్, రియాద్‌లకు విమాన సర్వీసులను రద్దు చేస్తున్నట్లు క్యాతీ పసిఫిక్‌ వెల్లడించింది. గల్ఫ్‌లోని చమురు, గ్యాస్‌ క్షేత్రాలపై ఇరాన్‌ దాడుల నేపథ్యంలో బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఇటలీ, నెదర్లాండ్స్, జపాన్‌ దేశాలన్నీ కలిసి ఒక సంయుక్త ప్రకటనను విడుదల చేశాయి. హర్మూజ్‌లో సురక్షిత రవాణాకు సరైన చర్యలు చేపట్టడానికి సహకరిస్తాం. చమురు క్షేత్రాలు, పౌర లక్ష్యాలపై దాడులను వెంటనే ఆపాలి’ అని స్పష్టం చేశాయి. హర్మూజ్‌లో ఎలాంటి పాత్రకు సిద్ధమనే విషయాన్ని మాత్రం ఆ దేశాలు వెల్లడించలేదు. 

ఇరాన్‌లో 80 శాతం విద్యుత్తు ఉత్పత్తి సహజ వాయువు ద్వారానే జరుగుతుంది. దీంతోపాటు ఇళ్లలో వంటలకు దీనినే వినియోగిస్తున్నారు. పర్షియన్‌ గల్ఫ్‌లో ఖతార్‌తో కలిసి నిర్మించిన ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద సౌత్‌ పార్స్‌ గ్యాస్‌ క్షేత్రం నుంచి ఈ గ్యాస్‌ సరఫరా అవుతుంది. దీనిపై ఇజ్రాయెల్‌ బుధవారం దాడి చేయడంతో భారీ నష్టం జరిగింది. ఇదే మరింత చిచ్చు పెట్టింది. గల్ఫ్‌లోని చమురు, గ్యాస్‌ క్షేత్రాలపై దాడులకు ఇరాన్‌ను పురిగొల్పింది. దీంతో పరిస్థితి అల్లకల్లోమైంది. పరిస్థితి తీవ్ర రూపం దాల్చడంతో చమురు, గ్యాస్‌ క్షేత్రాలపై దాడులు వద్దంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ పిలుపునిచ్చారు. సౌత్‌ పార్స్‌పై మరోసారి ఇజ్రాయెల్‌ దాడి చేయకూడదని స్పష్టం చేశారు. ఖతార్‌ చమురు క్షేత్రాలపై దాడులు చేస్తే ప్రతీకార దాడులు చేస్తామని హెచ్చరించారు. 

ఇరాన్‌దాడులను సౌదీ అరేబియా, ఖతార్, యూఏఈ ఖండించాయి. ఇదో ప్రమాదకర చర్యని అరబ్‌ లీగ్‌ సెక్రటరీ జనరల్‌ అహ్మద్‌ అబౌల్‌ ఘీత్‌ వ్యాఖ్యానించారు. పలువురు ఇరాన్‌ దౌత్యవేత్తలను ఖతార్‌ బహిష్కరించింది. ఇరాన్‌పై ఉన్న కొద్ది విశ్వాసమూ పోయిందని సౌదీ అరేబియా వ్యాఖ్యానించింది. తమకు సైనిక శక్తి ఉందని పేర్కొంది. కాల్పుల విరమణకు ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్‌ మెక్రాన్‌ పిలుపునిచ్చారు. ఆయుధాలు నిశ్శబ్దమైనప్పుడే గొప్ప ఒప్పందం కుదురుతుందని జర్మనీ ఛాన్సలర్‌ ఫ్రెడ్రిక్‌ స్పష్టం చేశారు. 

చమురు, గ్యాస్‌ క్షేత్రాలపై దాడులతో ముడి చమురు ధర గురువారం ఒక దశలో 118 డాలర్లకు చేరుకుని...ఆ తర్వాత తగ్గింది. సహజ వాయువు ధర 17% ఎగబాకింది. ఇంధన ధరలను కట్టడి చేయడానికి శతాబ్దాలనాటి షిప్పింగ్‌ చట్టాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ తాత్కాలికంగా నిలిపేశారు. దీనివల్ల విదేశీ జెండాలతో వెళ్లే నౌకల రవాణాపై నిషేధం ఉండదు.  అమెరికాకు చెందిన ఎఫ్‌35 యుద్ధ విమానాన్ని ఇరాన్‌ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ అడ్డుకుంది. దీంతో అది అత్యవసరంగా ల్యాండ్‌ అయింది. ప్రాణనష్టం జరగలేదు. హర్మూజ్‌ జల సంధి నుంచి నౌకలు రాకపోకలు సాగించాలంటే ఇకపై కొంత రుసుము చెల్లించాల్సి రావొచ్చని తెలుస్తోంది. 

పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న పరిస్థితులపై గురువారం ఫ్రాన్స్‌ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్‌ మెక్రాన్, ఒమన్‌ సుల్తాన్‌ హైతమ్‌ బిన్‌ తారిఖ్, మలేసియా ప్రధాని అన్వర్‌ ఇబ్రహీంలతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఫోన్‌లో మాట్లాడారు. ఉద్రిక్తతలు తగ్గాలని, శాంతి, సుస్థిరత నెలకొనాలని ఆకాంక్షించారు. హర్మూజ్‌ జల సంధిద్వారా నౌకల రవాణా సురక్షితంగా సాగాల్సి ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. చర్చలు, దౌత్యం ద్వారా సమస్య పరిష్కారం గురించి మెక్రాన్‌తో మాట్లాడినట్లు ఎక్స్‌లో మోదీ పేర్కొన్నారు. జోర్డాన్‌ కింగ్‌ అబ్దుల్లా-2తో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడారు. చర్చలే పరిష్కారమని అభిప్రాయపడ్డారు. ఖతార్‌ అమిర్‌ షేక్‌ తమీమ్‌ బిన్‌ హమద్‌ అల్‌ థానితోనూ మాట్లాడారు. పశ్చిమాసియా యుద్ధ పరిస్థితులను భారత్‌ విదేశాంగశాఖ మంత్రి జైశంకర్‌కు ఇజ్రాయెల్‌ విదేశాంగశాఖ మంత్రి గిడియాన్‌ సార్‌ వివరించారు. మేం భారత్‌తో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని గౌరవిస్తాం అని ఫోన్‌లో చర్చల సందర్భంగా ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్‌లో చిక్కుకున్న 880 మంది భారతీయులు స్వదేశానికి పయనమవుతున్నారు. గురువారం ఆర్మేనియా, అజర్‌బైజాన్‌ మీదుగా 280 మంది భారత్‌కు చేరుకున్నారు. 

ఇజ్రాయెల్‌తో కలిసి ఇరాన్‌పై భీకర యుద్ధం చేస్తున్న అమెరికా.. భారీగా ఖర్చు పెడుతోంది. ఇప్పటికే రూ.వేల కోట్ల విలువైన ఆయుధాలను వినియోగించింది. రానున్న రోజుల్లో దీన్ని కొనసాగించేందుకు 200 బిలియన్‌ డాలర్లకుపైగా నిధులివ్వాలని అమెరికా కాంగ్రెస్‌ను పెంటగాన్‌ కోరినట్లు తెలిసింది. అమెరికాలో డ్రోన్లు కలకలం సృష్టించాయి. వాషింగ్టన్‌లోని ఫోర్ట్‌ మెక్‌నాయర్‌ అనే సైనిక స్థావరంపై గుర్తుతెలియని డ్రోన్లను అధికారులు గుర్తించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇక్కడే అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రుబియో, రక్షణ మంత్రి పీట్‌ హెగ్సెత్‌ నివాసాలు ఉండటం తీవ్ర కలవరపాటుకు గురి చేసింది.

సౌదీ అరేబియాలోని యాంబుకు సమీపంలో ఎర్ర సముద్రంలో ఉన్న శామ్‌రిఫ్‌ రిఫైనరీపై ఇరాన్‌ డ్రోన్‌ దాడి చేసింది. దీంతో అది భారీగా ధ్వంసమైంది. ప్రపంచానికి సింహభాగం ఎల్‌ఎన్‌జీ అందించే ఖతార్‌లోని రస్‌ లఫాన్‌ గ్యాస్‌ క్షేత్రంపై క్షిపణితో ఇరాన్‌ దాడి జరిగింది. అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను ఆర్పుతున్నారు. దాడితో భారీగా నష్టం జరిగిందని ఖతార్‌ ఎనర్జీ ప్రకటించింది. నష్టాన్ని అంచనా వేస్తున్నామని షెల్‌ కంపెనీ వెల్లడించింది. ఈ కేంద్రంలో ఇప్పటికే ఉత్పత్తి నిలిచిపోయింది. విధ్వంసం కారణంగా యుద్ధం ఆగిపోయినా ఇప్పటికిప్పుడు గ్యాస్‌ను సరఫరా చేయలేమని ఖతార్‌ ఎనర్జీ తెలిపింది. ఈ క్షేత్రంలో 17శాతం గ్యాస్‌ ఉత్పత్తిపై తీవ్ర ప్రభావం పడిందని, పునరుద్ధరణకు ఐదేళ్లు పడుతుందని సంస్థ వెల్లడించింది. 

కువైట్‌లోని మినాఅల్‌-అహ్మదీ రిఫైనరీలో మంటలు చెలరేగాయి. ఇది పశ్చిమాసియాలో అతి పెద్ద రిఫైనరీల్లో ఒకటి. సమీపంలోనే ఉన్న మినా అబ్దుల్లా రిఫైనరీపైనా డ్రోన్‌ దాడి జరిగింది. యూఏఈలోని హబ్‌షాన్‌ గ్యాస్‌ క్షేత్రం, బాబ్‌ ఫీల్డ్‌లో కార్యకలాపాలు నిలిచిపోయాయి. యూఏఈ తీరంలో ఒక నౌక మంటల్లో చిక్కుకుంది. ఇజ్రాయెల్‌లోని పలు ప్రాంతాలపై గురువారం 6 సార్లు దాడులు జరిగాయి. పలు భవనాలు నేలమట్టమయ్యాయి. దాడులకు భయపడి జనం షెల్టర్లలోకి వెళ్లిపోయారు. ఇరాన్‌ క్షిపణి దాడుల కారణంగా ఉత్తర ఇజ్రాయెల్‌ విద్యుత్‌ గ్రిడ్‌ దెబ్బతింది. ఇజ్రాయెల్‌లోని హైఫాలో చమురు రిఫైనరీపై ఇరాన్‌ దాడి చేసింది.

Also Read:​ మేజర్ చంద్రకాంత్ లేదా శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడులో ఏది అన్నగారి చివరి చిత్రం..!

Also Read:​ బాలకృష్ణ తన మొత్తం కెరీర్ లో విలన్ గా నటించిన ఏకైక చిత్రం ఇదే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Iran WarCrud OilCrud Oil Rates hikesIran Attacks on QatarQatar

Trending News