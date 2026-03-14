English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
Iran Israel War: ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్, యూఎస్ యుద్దంతో స్టాక్ మార్కెట్లు భయం.. భయం.. చరిత్రలో ఎన్నడు లేని నష్టాలు..

Iran Israel War: ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్, అమెరికా దేశాలు పోట్లాడుకుంటే మనకు పోయిదేమిందని అందరు అనుకుంటే పొరపాటు. ప్రపంచంలో ఎక్కడా ఏ చిన్న పరిణామం అతిపెద్ద సంక్షోభాన్ని సృష్టిస్తున్నాయి. అవును ఈ యుద్దం ప్రారంభమై 2 వారాలు పూర్తైయింది. అంతేకాదు యుద్ధ భయం స్టాక్ మార్కెట్లను భయపెట్టాయనే చెప్పాలి.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 14, 2026, 05:45 AM IST

Trending Photos

Stock Markets Heavy Losses:  భారత స్టాక్ మార్కెట్ చరిత్రలో 2026 ఏడాది ఒక చేదు జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోతోంది. గడిచిన 15ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేని విధంగా దలాల్ స్ట్రీట్ ఇన్వెస్టర్ల సంపద సునామీలో కొట్టుకుపోయినట్లుగా ఆవిరైపోతోంది. కేవలం 2 నెలల్లోనే భారత మార్కెట్ విలువ ఏకంగా 533 బిలియన్ డాలర్లు పతనమైంది. భారత కరెన్సీ లెక్కల ప్రకారం దీని విలువ 48 లక్షల కోట్లుగా తెలుస్తోంది. ఈ భారీ నష్టం ఎంతటిదంటే.. మెక్సికో, మలేషియా, సౌత్ ఆఫ్రికా వంటి దేశాల మొత్తం మార్కెట్ విలువ కంటే ఇది చాలా ఎక్కువ. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే.. కొన్ని దేశాల మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థల కంటే ఎక్కువ సంపద మన మార్కెట్లో కేవలం రోజుల్లోనే గాలిలో కలిసిపోయింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ సంపద ఆవిరికి ప్రధాన కారణం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముసురుకున్న యుద్ధ వాతావరణమే. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఘర్షణలు గ్లోబల్ మార్కెట్లను వణికిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు బ్యారెల్‌కు 100 డాలర్లు దాటడం భారత్ వంటి దిగుమతులపై ఆధారపడే దేశానికి శాపంగా మారింది. ఒకవేళ ఇరాన్ హెచ్చరించినట్లు క్రూడ్ ఆయిల్ ధర 200 డాలర్లకు చేరితే పరిస్థితి ఊహకందని విధంగా ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. చమురు ధరలో ప్రతి 10 డాలర్ల పెరుగుదల మన దేశ కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్‌ను దాదాపు 81 వేల కోట్ల మేర పెంచుతుంది. ఇది రూపాయి విలువను తగ్గించడమే కాకుండా దేశంలో ద్రవ్యోల్బణాన్ని పెంచి వస్తుసేవల ధరలను పెంచేస్తుంది. మార్కెట్ విలువ 2026 ప్రారంభంలో 477 లక్షల కోట్లు ఉండగా.. అది ఇప్పుడు 429 లక్షల కోట్లకు పడిపోయింది. అంటే ఇన్వెస్టర్ల చేతిలో ఉండాల్సిన సుమారు 48 లక్షల కోట్ల రూపాయల సంపద కళ్లముందే కరిగిపోయింది. ప్రస్తుతానికి మార్కెట్ అట్టడుగు స్థాయికి చేరుకుందా లేదా ఇంకా పతనం మిగిలే ఉందా అనే ఆందోళనలు మాత్రం కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి

ఈ ఏడాది ఆరంభం నుంచి సెన్సెక్స్ 10.8 శాతం, నిఫ్టీ 9.5 శాతం మేర నష్టపోయాయి. కేవలం బ్లూచిప్ కంపెనీలే కాకుండా మిడ్ క్యాప్, స్మాల్ క్యాప్ షేర్లు కూడా 7 నుంచి 10 శాతం వరకు పతనమయ్యాయి.ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను భారత్ నుంచి వెనక్కి తీసుకోవడం మార్కెట్లను మరింత బలహీనపరిచింది. మరోవైపు ఏఐ రంగంలో తగినంత ఎక్స్‌పోజర్ లేకపోవడం..  ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా గ్యాస్ సరఫరాలో ఏర్పడిన అంతరాయాలు ఇప్పటికే దేశంలోని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో పారిశ్రామిక కార్యకలాపాలను నెమ్మదింపజేశాయి. మరోవైపు స్టాక్ మార్కెట్లు కాకుండా మాన్యుల నుంచి సామాన్యుల వరకు యుద్దం కారణంగా సతమతమవుతున్నారు. ఇప్పటికే వార్ కారణంగా  చాలా నగరాల్లో హోటళ్లు, వాణిజ్య సంస్థలు గ్యాస్ దొరకక మూతపడ్డాయి. 

పశ్చిమాసియాలో యుద్ధంతో  చమురు సంక్షోభం తీవ్రమవుతోంది.  హర్మూజ్‌ జలసంధిని ఇరాన్‌ ఆధీనంలోకి తీసుకోవడంతో చమురు రవాణాపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది. ఈ సమయంలోనే  ఇరాన్‌ కీలక నిర్ణయం తో భారతీయులు ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు. భారతీయ జెండాతో హర్మూజ్‌లో ప్రయాణించే నౌకలకు ఇరాన్‌ అనుమతించింది. భారత్‌, ఇరాన్‌ విదేశాంగ మంత్రుల మధ్య జరిగిన చర్చల అనంతరం ఈ నిర్ణయం వెలువడింది. ఇప్పటికే భారత్‌కు చెందిన రెండు చమురు ట్యాంకర్‌లు సురక్షితంగా హర్మూజ్‌లో ప్రయాణించి భారత్ కు చేరుకున్నాయి. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Trending News