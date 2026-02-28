Iran - Israel War: మోడీ ఇజ్రాయిల్ పర్యటన ఒక రోజు గడవకముందే ఇరాన్ పై యుద్ధం.. పక్కా వ్యూహంతోనే నెతన్యాహు..

Israel - Iran War: ఇరాన్ పై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా మిస్సైల్ దాడులు చేసింది. ఇజ్రాయెల్ ఈ దాడులు చేసినట్లు ఇరాన్ స్పష్టం చేసింది. ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్ సిటీలోని.. డౌన్ టౌన్ అనే ప్రాంతంలో రెండు చోట్ల ఈ దాడులు జరిగడం గమనార్హం. ఈ మిస్సైల్ దాడులతో డౌన్ టౌన్ ఏరియాలోని పలు బిల్డింగ్స్ కూలిపోయాయి. పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి. జనం ఇళ్ల నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు. ఈ విషయాన్ని ఇజ్రాయెల్ రక్షణమంత్రి ఈ విషయాన్నిధృవీకరించారు. ఇది ఇరాన్ పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ జాయింట్ ఆపరేషన్ అని తెలుస్తోంది. దాడులు ప్రారంభించిన ఇజ్రాయెల్...ఇప్పటికే స్కూల్స్, కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటించింది. ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగానే ఈ ప్రకటన చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
మరోవైపు ఇరాన్ ప్రతీకార దాడులకు పాల్పడే అవకాశం ఉండటంతో పౌరులంతా సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని ఇజ్రాయెల్ పిలుపు నిచ్చింది. ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్ పై దాడి చేసింది మేమే అంటూ ప్రకటించింది ఇజ్రాయెల్. ముందస్తు దాడి అంటూ ఇజ్రాయెల్ ప్రకటించింది. ముందస్తు దాడి అని ఇజ్రాయెల్ ప్రకటించటం ద్వారా.. ఇక యుద్ధం ఆరంభం అయినట్లే అంటోంది ఇరాన్. కాగా తమతో అణు ఒప్పందం చేసుకోకపోతే 10 రోజుల్లో పరిస్థితులు దిగజారుతాయని ఈనెల 19న ట్రంప్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే కదా.
ఇజ్రాయెల్ రాకెట్ల దాడిలో ఎంత మంది చనిపోయారు.. ఎంత నష్టం జరిగింది.. ఎన్ని భవనాలు కూలిపోయాయి అనే విషయాన్ని ఇరాన్ అధికారికంగా ధృవీకరించడం లేదు. ఇజ్రాయెల్ దాడి చేసినట్లు మాత్రమే ప్రకటించింది. అణ్వాయుధాలపై ఇరాన్ దేశంతో జెనీవాలో జరుగుతున్న చర్చలు ముగిసిన 24 గంటల్లోనే.. ఇజ్రాయెల్ దాడి చేయటం విశేషం. ఇరాన్ పై యుద్ధం తప్పదని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ పదే పదే హెచ్చరించాడు. ఈ క్రమంలోనే ఇరాన్ దేశం చుట్టూ అమెరికా యుద్ధ నౌకలు, యుద్ధ విమానాలు ఇప్పటికే మోహరించాయి. ఇరాన్ పై యుద్ధంలో.. అమెరికాతో కలిసి పని చేస్తామని ఇజ్రాయెల్ గతంలోనే ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలోనే.. ఇజ్రాయెల్ ముందస్తు దాడి అంటూ.. ఇరాన్ పై యుద్ధం మొదలుపెట్టేసినట్లుగానే కనిపిస్తుంది. ఇక నరేంద్ర మోడీ ఇజ్రాయిల్ పర్యటన ముగిసిన ఒక రోజు గడవముందే ఈ దాడి జరగడం గమనార్హం.
మరోవైపు దక్షిణ లెబనాన్పై ఇజ్రాయెల్ దాడులు ప్రారంభించింది. ఇటీవల చేసుకున్న కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని తరచుగా హిజ్బుల్లా తీవ్రవాదులు తరుచుగా ఉల్లంఘిస్తున్న నేపథ్యంలో ఇజ్రాయెల్ దాడులు ప్రారంభించింది. దక్షిణ లెబనాన్ లోని టెర్రరిస్టుల మౌలిక సదుపాయాల ధ్యంసమే టార్గెట్గా ఈ అటాక్స్ జరుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అయితే ప్రస్తుతం ఇరాన్- అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్ అనుకూల వర్గాలైన హిజ్బుల్లా, హౌతీలు ఇరాన్కు మద్దతుగా నిలిచే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం యెమెన్లోని ప్రభుత్వ మద్ధతు గల బలగాలతో పాటు అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, రెడ్ సీ షిప్పింగ్ మార్గాలపై దాడులకు హౌతీలు సిద్ధమవుతున్నారు. దీనిలో భాగంగా హోదైదా, మారిబ్ ప్రాంతాల్లో తమ బలగాలను మోహరించారు. వారి నియంత్రణలో ఉన్న సనా వంటి నగరాల్లో అత్యవసర కేంద్రాలు, ఆశ్రయాలుగా ఉపయోగించే ప్రభుత్వ భవనాలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.
