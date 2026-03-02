Iran Israel War: ఇరాన్ ఊహించని ప్రకటన.. ఎవరితో చర్చలు జరిపేది లేదు!

Iran Israel War Telugu News: మిడిలిస్ట్ దేశాల్లో ఉద్రిక్తత కొనసాగుతున్న వేళ.. అగ్రరాజ్యం అమెరికాకు ఇరాన్ గడ్డి హెచ్చరికలు జారీ చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.. అమెరికాతో తిరిగి చర్చలు జరిపే ఆలోచన తమకు లేదని ఇరాన్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ సెక్రటరీ అలీ లరిజానీ కుండబద్దలు కొట్టినట్లు చెప్పడం ఇప్పుడు తీవ్ర సంచలనంగా మారింది. సోమవారం ఆయన మీడియా ప్రతినిధులతో మాట్లాడుతూ.. అంతర్జాతీయ రాజకీయ పరిణామాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేయడం విశేషం. అలాగే అతను మీడియాతో మాట్లాడుతూ అనేక విషయాలను తెలియజేశారు.. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
గత కొన్ని రోజుల నుంచి ఇరాన్, అమెరికా మధ్య దౌత్య పరమైన సంబంధాలను మెరుగుపరచడానికి.. ఇరాన్ నుంచి చర్చల కోసం ప్రతిపాదనలు వెళ్లాయన్న వార్తలను ఇరాన్ దేశ నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ సెక్రటరీ తీవ్రంగా ఖండించారు. అమెరికాతో మేము చర్చలు కోరుకున్నామన్న. వార్తలు కేవలం కల్పితమేనని.. అలాంటి ప్రతిపాదనలు మా వైపు నుంచి అస్సలు వెళ్లలేదని.. అలాగే భవిష్యత్తులోనూ వెళ్లే ప్రసక్తి లేదని ఆయన స్పష్టం చేయడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. అమెరికా తన వైఖరి మార్చుకోనంత వరకు సంప్రదింపులకు తావు లేదని ఆయన తేల్చి చెప్పారు..
ఈ సందర్భంగా ఆయన డోనాల్డ్ ట్రంప్ అనుసరిస్తున్న విధానంపై విరుచుకుపడ్డారు. ఇజ్రాయిల్ ప్రయోజనాల కోసం అమెరికా అధ్యక్షుడు పావులు కదపటం ప్రపంచానికే మంచిది కాదని విమర్శించారు. ఇజ్రాయిల్ ఆధిపత్యం కాంక్షను నెరవేర్చడానికి ట్రంప్ తన దేశ సైనికుల ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెడుతున్నాడని.. తన అనాలోచిత నిర్ణయాలతో అమెరికా సైనికులను ప్రమాదంలోకి నెడుతున్నారని ఆయన ఈ సందర్భంగా వ్యాఖ్యానించారు.. ఇవే కాకుండా ఈ సందర్భంగా ఆయన వివిధ అంశాలపై కూడా మాట్లాడినట్లు తెలుస్తోంది.
Also Read: Iran -Israel - US War: ఇరాన్ భీకర దాడుల ఎఫెక్ట్.. ఇజ్రాయిల్ ప్రధాని నెతన్యాహూ పారిపోయాడా..?
అమెరికా తన ఆకాంక్షల ద్వారా ఇరాన్ ను లొంగ తీసుకోవాలని చూస్తోందని.. కానీ అది ఎప్పటికీ సాధ్యం కాదని ఆయన తెలిపారు.. అగ్రరాజ్యాధిపతి భ్రమలో బ్రతుకుతున్నారని.. బెదిరింపులకు భయపడి వెనక్కి తగ్గే దేశం ఇరాన్ కాదని.. వాస్తవ పరిస్థితులను గ్రహించకుండా ట్రంప్ తీసుకున్న నిర్ణయాలు అమెరికాకే నష్టం చేకూరుస్తాయని.. ఆయన అన్నారు.. పశ్చిమ ఆసియాలో ఇజ్రాయిల్ దుందుడుగు చర్యలకు అమెరికా సత్తా పలకడాన్ని ఇరాన్ తీవ్రంగా పరిగణిస్తోంది. మున్ముందు ఏం జరుగుతుందో వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది.
