Iran New Supreme Khamenei: మొజ్తాబా ఖమేని ఖతం..? కోమాలోకి ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్..!

Iran War Updates: ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్ మొజ్తాబా ఖమేని చనిపోయినట్టు వస్తున్న వార్తలు ప్రస్తుతం ఇరాన్ లో ఆయన్ని అభిమానించే వారికి కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది. ప్రస్తుతం చిన్న ఖమేని చనిపోయినట్టు వస్తున్న వార్తలపై నీలి నీడలు తొలికి పోవడం లేదు. గత నెల ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ సంయుక్తంగా జరిపిన దాడుల్లో మొజ్తాబా తండ్రి, తల్లి, సోదరి, భార్య, కుమారుడు చనిపోగా మొజ్తాబా ఒక కాలును కోల్పోయారని పలు కథనాలు బయటకు వస్తున్నాయి. బాంబుదాడిలో ఆయన పొత్తి కడుపు ,లివర్ తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయని ఆ కారణంగా ప్రస్తుతం కోమాలోకి వెళ్లిపోయారని ‘ది సన్’ వార్తాసంస్థ ఒక కథనం ప్రచురించింది. కోమాలోంచి ఆయన కోలుకోవడం కష్టమేననని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం టెహ్రాన్ నగరంలోని సినా విశ్వవిద్యాలయ ఆస్పత్రిలోని ఐసీయూలో ఆయన చికిత్స పొందుతున్నట్లు నిఘా వర్గాల ద్వారా అందుతున్న సమాచారం.
ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్గా ఖమేనీ కుమారుడు మోజ్తాబా ఎన్నికయ్యాడు. దాదాపు వారం రోజులు గడుస్తోంది. కానీ ఇప్పటి వరకు బహిరంగంగా ఎక్కడా ప్రత్యక్షం కాలేదు. దీంతో మోజ్తాబా పరిస్థితిపై రకరకాలైన ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. తాజాగా అంతర్జాతీయ మీడియాలో సరికొత్త కథనాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అయితే ఈ కథనాలపై ఇరాన్ ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు స్పందించలేదు. ఇరాన్ కొత్త లీడర్ మోజ్తాబా ఆరోగ్యంపై అనేక ఊహాగానాలు వస్తున్నాయి. తాజాగా బ్రిటిష్ వార్తాపత్రిక ‘‘ది సన్’’ సంచలన కథనాన్ని ప్రచురించింది. మోజ్తాబా కోమాలో ఉన్నారని.. పరిస్థితి విషమంగా ఉందని స్పష్టం చేసింది.
ప్రస్తుతం మోజ్తాబా ఆరోగ్య పరిస్థితిని ఇరాన్ ఆరోగ్య, విద్యామంత్రి మొహమ్మద్ రెజా జాఫర్ గాండి ఆస్పత్రిలో ఉండి పర్యవేక్షిస్తున్నారని పేర్కొంది. టెహ్రాన్లోని సినా యూనివర్శిటీ ఆస్పత్రిలో ఇంటెన్సివ్ కేర్లో ఉన్నారని.. భవనంలోని ఒక భాగాన్ని భారీ భద్రత మధ్య మూసివేసినట్లుగా తన కథనంలో నివేదించింది. అలాగే మోజ్తాబా ఒక కాలును కూడా కోల్పోయాడని.. కడుపు, కాలేయానికి తీవ్ర గాయాలు అయినట్లుగా వెల్లడించింది. ఫిబ్రవరి 28న ఖమేనీ చనిపోయినప్పుడే మోజ్తాబా కూడా తీవ్రంగా గాయపడినట్లుగా వార్తలు వచ్చాయి. దీనిపై ఇరాన్ మీడియా మాత్రం క్లారిటీ ఇవ్వలేదు.
Also Read: మేజర్ చంద్రకాంత్ లేదా శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడులో ఏది అన్నగారి చివరి చిత్రం..!
Also Read: బాలకృష్ణ తన మొత్తం కెరీర్ లో విలన్ గా నటించిన ఏకైక చిత్రం ఇదే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.