Iran War: పశ్చిమాసియా దేశాలకు చుక్కలు చూపిస్తున్న ఇరాన్.. టర్కీ పై దాడి..

Iran Attack on Turkey UAE: ఇరాన్ పై అమెరికా యుద్దం ప్రారంభించి నేటికి 2 వారాలు పూర్తి కావొస్తోంది. గత నెల 28న ఇరాన్ పై అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ విరుచుకుపడి తొలిరోజే తమ అదిపెద్ద టార్గెట్ అయతుల్ల ఖమేనిని ఖతం చేసింది. అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ ల దెబ్బకు షాక్ అయిన ఇరాన్.. ఆ వెంటనే తేరుకొని ప్రతి దాడుల చేయడం మొదలు పెట్టింది. 

Iran Israel War Effect: ఇరాన్ మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాలను టార్గెట్ చేసి చుక్కలు చూపిస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే తమ మిత్రపక్షమైన ఒమన్ ను కూడా వదలడం లేదు ఇరాన్. ఒమన్ కు చెందిన సలాలాహ్  రేవులో ఉన్న అతిపెద్ద చమురు నిల్వ కేంద్రాలపై ఇరాన్ డ్రోన్ దాడులకు పాల్పడింది. దీనిపై ఒమన్ కూడా స్పందించింది. ఇరాన్ దేశంతో చారిత్రాత్మకంగా స్నేహపూర్వక సంబంధాలు ఉన్నప్పటికీ ఇలా దాడులు చేయడం దారుణమని ఒమ‌న్‌ సుల్తాన్ హైతం బిన్ తారిఖ్ అల్ సైద్ సీరియస్ అయ్యారు. దాడులు ఆపాలని కోరారు. అనవసరంగా జనాలను ఇబ్బంది పెడుతోందని ఇరాన్ పై మండిపడ్డారు.

పశ్చిమాసియా యుద్ధం మరింత ఉధృతం అవుతోంది. తాజాగా దుబాయ్ అంతర్జాతీయ ఆర్థిక కేంద్రంపై ఇరాన్ దాడి చేసింది. డ్రోన్‌తో దాడి చేయడంతో పెద్ద ఎత్తున పేలుడు సంభవించింది. దీంతో భారీగా పొగలు ఎగసిపడుతున్నాయి. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఇరాన్ నుండి ప్రయోగించిన 10 బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, 26 డ్రోన్లను యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ విజయవంతంగా అడ్డుకుంది. దాడులు ప్రారంభమైనప్పటి నుండి ఇప్పటివరకు UAE మొత్తం 278 బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, 15 క్రూయిజ్ క్షిపణులు  1,540 డ్రోన్లను గాలిలోనే ధ్వంసం చేసింది. దుబాయ్ మధ్య భాగంలో క్షిపణి శకలాలు పడటంతో ఒక భవనం పాక్షికంగా దెబ్బతిన్నప్పటికీ, ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదని అధికారులు తెలిపారు.

ఇది ఇలా ఉంటే ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతల కారణంగా విమాన సర్వీసులు నిలిచిపోవడంతో స్వదేశాలకు వెళ్లాల్సిన ప్రవాసులకు యూఏఈ  భారీ ఊరట కల్పించింది. ఫిబ్రవరి 28 లేదా ఆ తర్వాత వీసా గడువు ముగిసిన వారు, కొత్త ఎంట్రీ పర్మిట్ అవసరం లేకుండానే మార్చి 31 వరకు  ఉండేందుకు అనుమతినిచ్చింది. 

గత నెల 28న ఇరాన్ అధ్యక్ష భవనంపై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా సంయుక్తంగా దాడి చేశాయి. ఈ ఘటనలో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ హతమయ్యారు. దీంతో ఇరాన్ ప్రతీకార దాడులతో చెలరేగిపోయింది. ఇజ్రాయెల్, అమెరికా మద్దతు గల గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ దాడులు చేసింది. దీంతో పశ్చిమాసియాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఇరాన్‌పై ఇజ్రాయెల్ దాడులు సాగుతుండగా.. గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ దాడులు సాగిస్తున్నాయి.

