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కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం నుంచి ఇరాన్‌ ఔట్.. ట్రంప్ తీవ్ర ఆగ్రహం..

Iran Out Of Ceasefire: అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ యుద్ధం మళ్లీ మొదటికొచ్చింది. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం నుంచి ఇరాన్ వైదొలుగుతున్నట్టు ప్రకటించింది. దీనిపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మొత్తంగా మిడిల్ ఈస్ట్‌లో మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు నెలకున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 20, 2026, 09:24 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:24 AM IST
కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం నుంచి ఇరాన్‌ ఔట్.. ట్రంప్ తీవ్ర ఆగ్రహం..
Image Credit: Donald Trump (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం నుంచి ఇరాన్‌ ఔట్.. ట్రంప్ తీవ్ర ఆగ్రహం..
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