/కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం నుంచి ఇరాన్‌ ఔట్.. ట్రంప్ తీవ్ర ఆగ్రహం..

Iran US War Update: ఇరాన్పై అమెరికా సైన్యం ప్రతీకారేచ్ఛతో రగిలిపోతోంది. జోర్డాన్లో జరిగిన దాడిలో ఇద్దరు అమెరికా జవాన్లు మరణించడంతో వార్ మరింత తీవ్రతరమైంది. అమెరికా ఆదివారం ఇరాన్పై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడింది. వైమానిక దాడులకు దిగింది. క్షిపణులు డ్రోన్లు, ప్రయోగించింది. ఇరాన్ సైతం ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గకుండా జోర్డాన్లో అమెరికా స్థావరాలపై గురిపెట్టింది. జోర్డాన్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరంపై ఇరాన్ జరిపిన దాడిలో ఇద్దరు అమెరికా సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. నలుగురు ఆసుపత్రి పాలయ్యారు. మరొక సైనికుడు గల్లంతయ్యాడు.
ఇరాన్ దాడులకు ప్రతీకారంగా అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ ఎనిమిదో రోజూ ఇరాన్పై బాంబుల వర్షం కురిపించింది. ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ IRGC స్థావరాలే లక్ష్యంగా యూఎస్ ఈ దాడులు నిర్వహించింది. ముఖ్యంగాపర్వత లోయల్లో దాచిన ఇరాన్ బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, డ్రోన్ నిల్వ కేంద్రాలు, తీరప్రాంత నిఘా వ్యవస్థలు, వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలను అమెరికా క్షిపణులు నామరూపాలు లేకుండా చేశాయి. ఇరాన్ వైపు ఈ తాజా దాడుల్లో 50 మందికి పైగా మరణించారు. 500 మందికి పైగా గాయపడినట్లు సమాచారం. నిర్మాణంలో ఉన్న అణు విద్యుత్ కేంద్రంపై అమెరికా దాడి చేసినట్లు ఇరాన్ తెలిపింది. యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు 16 మంది అమెరికా సైనికులు మరణించారు. 430 మందికి పైగా గాయపడ్డారు.
ఇరాన్ అమెరికాల మధ్య పెరుగుతున్న దాడులు, యుద్ధం దిశగా అడుగులు..
ఇరాన్ సైనిక తీరప్రాంత నిఘా, గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలు, క్షిపణి, డ్రోన్ నిల్వ స్థావరాలపై దాడి చేసినట్లు అమెరికా మిలటరీ సెంట్రల్ కమాండ్ వెల్లడించింది. హార్మూజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ నియంత్రణను దెబ్బతీయడానికి, ఐఆర్జీసీ దళాలను శిక్షించడానికి వ్యూహం రూపొందించినట్లు తెలుస్తుంది. నైరుతి ప్రాంతంలో నిర్మించతలపెట్టిన అణు విద్యుత్ కేంద్రం నిర్మాణ స్థలాన్ని అమెరికా లక్ష్యంగా చేసుకొని దాడులు జరిపినట్లు ఇరాన్ అణు శక్తి సంస్థ తెలిపింది. కాగా రానున్న రోజుల్లో ఇది పూర్తిస్థాయి యుద్ధంగా మారే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో ప్రపంచ దేశాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చమురు ధరలు పైకి ఎగబాకే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. మరోవైపు కోట్ల మంది ఆధారమైన పౌర మౌలిక సదుపాయాలను ఇరుపక్షాలు లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నాయి.
రాత్రి సౌదీ అరేబియాలో కూడా క్షిపణి హెచ్చరిక సైరన్లు మోగాయి. ఇప్పటివరకు సురక్షితంగా ఉన్న యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్పై కూడా ఇరాన్ కన్ను పడింది. అమెరికా గనుక దాడులు ఆపకపోతే దుబాయ్, అబుదాబి విమానాశ్రయాలను, అలాగే జెబెల్ అలీ, ఫుజైరా ఓడరేవులను తక్షణమే ఖాళీ చేయాలని ఇరాన్ హెచ్చరించింది. ఈ హెచ్చరికలపై గల్ఫ్ కోఆపరేషన్ కౌన్సిల్ తీవ్రంగా స్పందించింది. పౌర మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు చేయడం అంతర్జాతీయ చట్టాల ప్రకారం ఘోరమైన యుద్ధ నేరమని మండిపడింది. హర్మూజ్ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ యుద్ధం కేవలం గల్ఫ్ ప్రాంతానికే పరిమితం కాకుండా, అంతర్జాతీయ చమురు మార్కెట్ను, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను తీవ్ర సంక్షోభంలోకి నెట్టే ప్రమాదం కనిపిస్తోంది.
కువైట్ డీశాలినేషన్ ప్లాంట్ పై ఇరాన్ దాడి..
ఎడారి దేశమైన కువైట్కు సముద్రపు నీటిని శుద్ధి చేసే డీశాలినేషన్ ప్లాంట్పై ఇరాన్ దాడి చేసింది. నిత్యం లక్షలాది మందికి తాగునీరు అందించే ఈ వ్యవస్థలపైనే దాడి జరగడంతో కువైట్లో రోజువారీ జీవితం పూర్తిగా స్తంభించింది. విద్యుత్ కేంద్రం దెబ్బతిని కువైట్లోని పలు ప్రధాన నగరాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. కరెంట్ లేకపోవడంతో ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు. మంచినీటి సరఫరా నిలిచి సూపర్ మార్కెట్లు, వాటర్ ప్లాంట్ల వద్ద ప్రజలు గంటల తరబడి క్యూ కట్టాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. పౌర మౌలిక సదుపాయాలపై ఇలాంటి దాడులు చేయడం ముమ్మాటికీ యుద్ధ నేరమేనని కువైట్ ప్రభుత్వం తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.
ఇరాన్ అణ్వాయుధాల తయారీని అడ్డుకోవడమే లక్ష్యమన్న ట్రంప్..
మరోవైపు ఇరాన్ వైమానిక దాడుల నుంచి రక్షించుకోవడానికి బహ్రెయిన్, కువైట్, జోర్డాన్ తమ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలను యాక్టివేట్ చేశాయి. తమ పొరుగు దేశమైన జోర్డాన్ వైపు ప్రయోగించిన క్షిపణుల వల్ల మంటలు భూభాగంలోకి వ్యాపించే అవకాశం ఉందని, అదే జరిగితే ఇరాన్కు తగిన బుద్ధి చెప్తామని ఇజ్రాయెల్ హెచ్చరించింది.
పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం నేపథ్యంలో భారత ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ఇరాన్ రాజధాని నగరం టెహ్రాన్లోని భారత రాయబార కార్యాలయం భారతీయ పౌరులకు అత్యవసర అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. ప్రస్తుత ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో భారత పౌరులు ఎవరూ ఇరాన్ కు వెళ్లవద్దని సూచించింది. ముందస్తుగా షెడ్యూల్ చేసుకున్న వారు తమ ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాలని కోరింది. ఇప్పటికే ఉద్యోగ, వ్యాపార, ఇతర అవసరాల నిమిత్తం ఇరాన్లో నివసిస్తున్న భారతీయులు ప్రస్తుత భద్రతా పరిస్థితులను సమీక్షించుకోవాలంటోంది. అక్కడ విమాన సర్వీసులు పూర్తిగా నిలిచిపోకముందే, ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న విమానాల ద్వారా వీలైనంత త్వరగా ఇరాన్ దేశాన్ని వీడి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిపోవాలంటోంది.
ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఇరాన్లోని ప్రవాస భారతీయులకు అత్యవసర అడ్వైజరీ జారీ..
అనివార్య కారణాల వల్ల ఇరాన్లోనే ఉండిపోవాల్సిన భారతీయ పౌరులు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఎంబసీ హెచ్చరించింది. సైనిక స్థావరాలు, మిలిటరీ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాలకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వెళ్లవద్దంటోంది. వాటికి వీలైనంత దూరంగా ఉండాలని తెలిపింది. స్థానిక అంతర్జాతీయ పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ ఉండాలని కోరింది. అత్యవసర సహాయం కోసం టెహ్రాన్లోని భారత ఎంబసీ హెల్ప్లైన్ నంబర్లను సంప్రదించాలని సూచించింది. పశ్చిమాసియాలో ఏ క్షణంలోనైనా పరిస్థితులు మారే అవకాశం ఉన్నందున, భారతీయుల రక్షణే ప్రథమ ప్రాధాన్యతగా భారత విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
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