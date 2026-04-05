Iran Hell Gates Warning: నరకపు ద్వారాలు తెరుస్తాం..ట్రంప్ డెడ్ లైన్‌కు ఇరాన్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్..!!

Iran Rejects Trump 48 Hours Deadline: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నకు ..ఇరాన్ అదిరిపోయే కౌంటర్ ఇచ్చింది. 48 గంటల్లో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవాలని లేదంటే వినాశనాన్ని ఎదుర్కొవల్సి వస్తుందని ట్రంప్..ఇరాన్ కు అల్టీమేటం ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఇరాన్ దీనిని అవివేక చర్యగా అభివర్ణిస్తూ.. నరకపు ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయంటూ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చింది.   

Written by - Bhoomi | Last Updated : Apr 5, 2026, 07:18 AM IST

Donald Trump Iran Ultimatum: మధ్య ఆసియాలో యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్న వేళ.. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ చేసిన 48 గంటల అల్టిమేటం ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్ర ప్రకంపనలకు కారణం అవుతోంది. ఇరాన్ వెంటనే శాంతి ఒప్పందం చేసుకోనట్లయితే.. ఆ దేశంలోని కీలక మౌలిక సదుపాయాలను నాశనం చేస్తామని ట్రంప్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ బెదిరింపులకు తాము లొంగే ప్రసక్తే లేదంటూ ఇరాన్ సెంట్రల్ మిలిటరీ కమాండ్ స్పష్టం చేసింది. ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు కేవలం ఒక అవివేక చర్య మాత్రమే అంటూ కొట్టిపారేసింది. 

ఇరాన్‌కు చెందిన  ఖతమ్ అల్-అన్బియా  సెంట్రల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ నుండి వెలువడిన ప్రకటన ఇప్పుడు అగ్రరాజ్యాన్ని ఆలోచనలో పడేసింది. ఇరాన్ సైనిక జనరల్ అలీ అబ్దుల్లాహి అలియాబాది నేరుగా ట్రంప్‌ను ఉద్దేశించి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ట్రంప్ ఇస్తున్న ఈ బెదిరింపులు ఆయన నిస్సహాయతకు, భయాందోళనలకు నిదర్శనం. ఆయన తీసుకుంటున్న ఈ అసమతుల్య నిర్ణయాలు అమెరికా పతనానికి దారి తీస్తాయి. ఈ సందేశానికి సరళమైన అర్థం ఒక్కటే.. మీ కోసం నరక ద్వారాలు తెరుచుకోబోతున్నాయి అంటూ ఆయన యుద్ధ గర్జన చేశారు.

అమెరికా విధించిన ఏప్రిల్ 6వ తేదీ గడువుకు సమయం దగ్గరపడుతుండటంతో హోర్ముజ్ జలసంధి వద్ద యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంది. ఇరాన్ తన క్షిపణి వ్యవస్థలను సిద్ధం చేయడమే కాకుండా, అమెరికా యుద్ధ విమానాలను కూల్చివేస్తూ తన పట్టును నిరూపించుకుంటోంది. ట్రంప్ షరతులకు తలవంచడం కంటే యుద్ధం చేయడమే మేలని ఇరాన్ సైన్యం భావిస్తోంది. ఒకవేళ ట్రంప్ అన్నట్లుగా 48 గంటల తర్వాత దాడులు మొదలైతే, ఇరాన్ కూడా అమెరికా స్థావరాలపై విరుచుకుపడేందుకు సర్వసన్నద్ధమైంది.

ట్రంప్ , ఇరాన్ మధ్య జరుగుతున్న ఈ మాటల యుద్ధం ఎప్పుడు భౌతిక యుద్ధంగా మారుతుందోనని ప్రపంచ దేశాలు ఆందోళన చెందుతున్నాయి. ముఖ్యంగా చమురు రవాణాకు కీలకమైన హోర్ముజ్ జలసంధి మూతపడితే ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకూలే ప్రమాదం ఉంది. ట్రంప్ ఇచ్చిన గడువు ముగియడానికి కేవలం గంటల సమయం మాత్రమే ఉండటంతో, ఏప్రిల్ 6వ తేదీ తర్వాత పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందనేది ఇప్పుడు మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్నగా మారింది.  నిజంగానే నరక ద్వారాలు తెరుచుకుంటాయా? లేక చివరి నిమిషంలో ఏదైనా దౌత్యపరమైన మలుపు తిరుగుతుందా? అనేది వేచి చూడాలి.

 

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

IranTrumpStrait of HormuzPeace Dealmilitary command

