/అమెరికా యుద్ధ నౌకలే టార్గెట్.. హిందూ మహాసముద్రంలో దాడులకు ఇరాన్ సై..!

Iran Mass Warning To America: యుధ్దం తిరిగి ప్రారంభమైతే హిందూ మహాసముద్రంలో అమెరికా యుద్ధనౌకలు ఎక్కడున్నా.. వాటిపై దాడి చేస్తామని ఇరాన్.. అమెరికాకు మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. నౌకాదళ పోరాటానికి అవసరమైన సాధనాలను తాము నిర్మించుకున్నామని ఇరాన్ తెలిపింది. "ఒకవేళ యుద్ధం అంటూ మళ్లీ మొదలైతే, అమెరికా నౌకలు హిందూ మహాసముద్రాన్ని విడిచి వెళ్లేంత వరకు, అవి అక్కడ ఎక్కడ ఉన్నా వాటిని వేటాడి వెంటాడుతామన్నారు. ఈ పోరాటం ఇక ఆగే ప్రసక్తి లేదన్నారు. మేము మా యుద్ధానికి సంబంధించిన శక్తి, సామర్థ్యాలను అభివృద్ధి చేసుకుంటున్నామని ఇరాన్ సుప్రీం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ కార్యదర్శి మొహ్సెన్ రెజాయీ, హైదరాబాద్లోని ఇరాన్ రాయబార కార్యాలయం పోస్ట్ చేసిన వ్యాఖ్యలలో తెలిపారు.
వేగవంతమైన క్షిపణులు, కొత్త రక్షణ వ్యవస్థలు..
ఇరాన్ హైపర్సోనిక్ క్షిపణుల వేగాన్ని "మాక్ 6 నుండి మాక్ 10కి" పెంచినట్లు, అలాగే ఆయుధాగారంలోని ఇతర భాగాలపై కూడా తమ వాళ్లు పనులు చురుగ్గా సాగుతున్నాయన్నారు. "మేము మా ఎలక్ట్రానిక్ వార్ ఫెయిర్లకు సంబంధించిన యుద్ధ వ్యవస్థలను కూడా అభివృద్ధి చేశాము. మా వాయు రక్షణను మరింత మెరుగులు దిద్దకున్నాము. సరైన సమయంలో ఉపయోగించే ఇతర చర్యలు కూడా మా వద్ద ఉన్నాయన్నారు.
ఎలాంటి పరిణామాలకైనా సిద్ధం..
రాబోయే పరిణామాలకు టెహ్రాన్ "పూర్తిగా సిద్ధంగా" ఉందన్నారు. "ఒకవేళ అమెరికా యుద్ధం ప్రారంభిస్తే, మేము అమెరికాను మరింత బలంతో, భీకరమైన దాడులతో ఎదుర్కొవడానికి మా బలగాలు సిద్ధంగా ఉన్నట్టు తెలిపారు.
'పాత అమెరికన్ వ్యవస్థ' ముగింపు..
పశ్చిమ ఆసియాలో "పాత అమెరికన్ వ్యవస్థ" "కుప్పకూలిందని ఇరాన్ పేర్కొంది. దాని స్థానంలో కొత్తదాన్ని నిర్మించే ప్రయత్నం చేస్తాము. ఆ ప్రాంతంలోని ఇస్లామిక్ దేశాలను కోరుతూ ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్ బఘేర్ ఘాలిబాఫ్ ఆదివారం చేసిన వ్యాఖ్యలకు ప్రాధాన్యత సంతరించకుంది.
తస్నిమ్ న్యూస్ ప్రకారం.. మధ్యవర్తుల ద్వారా ఇరాన్ షరతులను వాషింగ్టన్కు స్పష్టమైన భాషలో తెలియజేశామన్నారు. ఇరాన్ హక్కులను గుర్తించే వరకు హోర్ముజ్ జలసంధి మూసివేసే ఉంటుందని గాలిబాఫ్ అన్నారు.వాషింగ్టన్ చేసిన రెండు వ్యూహాత్మక తప్పిదాలను కూడా ఆయన ఈ సందర్భంగా ఎత్తి చూపారు. యుద్ధాన్ని ముగించడానికి ఎలాంటి ప్రణాళిక లేదా కాలపరిమితి లేకుండా దానిని ముందుకు నెట్టడం మొదటిది. ఇరాన్ ఎంతవరకు తట్టుకోగలదో అమెరికా తక్కువగా అంచనా వేయడం.
ట్రంప్ తన ప్రత్యామ్నాయాలను పరిశీలిస్తున్నారు..
వాషింగ్టన్లో, ఇరాన్ విషయంలో అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ "నిర్ణయాత్మక దశలో" ఉన్నారని ఫాక్స్ న్యూస్ ఓ నివేదిక సమర్పించింది. త్వరలోనే పెద్ద పరిణామాలు చోటుచేసుకోబోతున్నాయని ఆ నెట్వర్క్కు చెందిన ట్రే యింగ్స్ట్తో అన్నారు.
ఇరాన్కు యూఎస్ మూడు పత్యామ్నాయాలు..
ఇరాన్కు ట్రంప్ మూడు ప్రత్యామ్నాయాలను పేర్కొన్నారు: 1.ఇరాన్ను తుడిచిపెట్టడం, 2.వారిని ఆర్థికంగా దెబ్బతీయడం, 3.అమెరికాతో శాంతి ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం ఈ మూడే ఇరాన్ ముందున్నాయి. వీటిలో ఏది కాదన్న ఇరాన్ ప్రజలు భారీ మూల్యం చెల్లించక తప్పదంటూ ట్రంప్ హెచ్చరించారు.
ఈ సంఘర్షణ ఎలా మొదలైంది..
ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దేశాలు ఇరాన్పై దాడి చేయడంతో ఈ యుద్ధం ప్రారంభమైంది. ఈ దాడిలో ప్రధాన టార్గెట్ అలీ ఖొమైనీ చనిపోయాడు. జూన్లో వాషింగ్టన్, టెహ్రాన్ల మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరింది. కానీ కొన్ని వారాల్లోనే అది విచ్ఛిన్నమైంది. అప్పటి నుండి ఇరుపక్షాలు పరస్పరం కాల్పులు జరుపుకుంటున్నాయి. హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా జరిగే నౌకలను నిర్భంధిస్తూ ఇరాన్ తన ఆధిపత్యాన్ని నిలబెట్టుకుంది. జూలైలో 2022 నాటి కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం విఫలమైనప్పటి నుండి యెమెన్లో సౌదీ అరేబియా, ఇరాన్ మద్దతుగల హౌతీల మధ్య పోరాటం కూడా తీవ్రమైంది.
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