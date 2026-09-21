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అమెరికా యుద్ధ నౌకలే టార్గెట్.. హిందూ మహాసముద్రంలో దాడులకు ఇరాన్ సై..!

Iran America War Resumes: అమెరికా, ఇరాన్ యుద్ధంలో కాస్త విరామం వచ్చింది. శాంతి చర్చలు అంటూ యుద్ధానికి కాస్త బ్రేక్ ఇచ్చారు. మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు అంతర్జాతీయంగా టెహ్రాన్ పై తీవ్ర ఆంక్షలతో  ఇరాన్‌ను కాళ్ల బేరానికి తెప్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఇరాన్ మాత్రం ఈ యుద్దంలో తెగించి పోరాడుతుంది. ఒకవేళ యుద్ధం తిరిగి ప్రారంభం అయితే..  హిందూ మహాసముద్రంలో అమెరికా యుద్ధనౌకలపై దాడి చేస్తామని ఇరాన్ హెచ్చరించింది. తమ హైపర్‌సోనిక్ క్షిపణులు ఇప్పుడు మాక్ 10 వేగాన్ని అందుకున్నాయని ఈ సందర్భంగా అమెరికాకు పరోక్ష హెచ్చరిక జారీ చేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 21, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 07:53 AM IST
అమెరికా యుద్ధ నౌకలే టార్గెట్.. హిందూ మహాసముద్రంలో దాడులకు ఇరాన్ సై..!
Image Credit: Iran Warn to America (ZEE News File Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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