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Iran Singer 74 Lashes: హిజాబ్ లేకుండా పాట పాడిందని లేడీ సింగర్‌కు 74 కొరడా దెబ్బలు! ఘోరమైన శిక్ష ఎందుకంటే?

Iran Singer Parastoo Ahmadi 74 Lashes: హిజాబ్ ధరించకుండా ఆన్‌లైన్ సంగీత కచేరీలో ప్రదర్శన ఇచ్చినందుకు ఇరాన్ గాయని పరాస్తూ అహ్మదీకి ఇరాన్‌లోని ఓ క్రిమినల్ కోర్టు ఘోరమైన శిక్ష విధించింది. హిజాబ్ సంప్రదాయాన్ని ఉల్లంఘించిన కారణంగా ఆ ప్రదర్శన చేసిన బృందానికి 74 కొరడా దెబ్బలను శిక్షగా విధించింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 20, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:35 PM IST
Iran Singer 74 Lashes: హిజాబ్ లేకుండా పాట పాడిందని లేడీ సింగర్‌కు 74 కొరడా దెబ్బలు! ఘోరమైన శిక్ష ఎందుకంటే?
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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హిజాబ్ లేకుండా పాట పాడిందని లేడీ సింగర్‌కు 74 కొరడా దెబ్బలు! ఘోరమైన శిక్ష ఎందుకంటే?
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