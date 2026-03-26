English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
War on Iran: నువ్వేడివి రా మాకు చెప్పేది. అమెరికాకు ఇరాన్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్.. యూఎస్ కు ఐదు షరతులు..

Iran Israel War Effects: పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఘర్షణలను ముగించే లక్ష్యంతో అమెరికా చేసిన శాంతి ప్రతిపాదనను ఇరాన్​ తిరస్కరించింది. యుద్ధ విరమణ అనేది ఇరాన్ సొంత నిబంధనలు, కాలపరిమితి మేరకే జరుగుతుందని స్పష్టం చేసింది. అంతేకాదు నువ్వెడివిరా మాకు చెప్పేది అంటూ ఒకింత ఘాటు రిప్లై ఇచ్చింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 26, 2026, 12:50 PM IST

Trending Photos

Raj Tarun: పోలీసులకు పట్టుబడిన రాజ్ తరుణ్ మాజీ ప్రియురాలు.. మద్యం మత్తులో లావణ్య!
5
Lavanya drunk and drive case
Raj Tarun: పోలీసులకు పట్టుబడిన రాజ్ తరుణ్ మాజీ ప్రియురాలు.. మద్యం మత్తులో లావణ్య!
April 2026 Festivals: ఏప్రిల్‌నెలలో అక్షయతృతీయ, హనుమాన్‌ జయంతి ముఖ్యమైన పండుగల జాబితా ఇదే..!
5
April 2026 festival list India
April 2026 Festivals: ఏప్రిల్‌నెలలో అక్షయతృతీయ, హనుమాన్‌ జయంతి ముఖ్యమైన పండుగల జాబితా ఇదే..!
Venus Transit 2026: మార్చిలో శుక్రుని డబుల్ సంచారం.. ఈ 5 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు.. డబ్బే, డబ్బు!
7
Venus Transit
Venus Transit 2026: మార్చిలో శుక్రుని డబుల్ సంచారం.. ఈ 5 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు.. డబ్బే, డబ్బు!
EPF Retirement Planning: పదవీ విరమణ తర్వాత ఈపీఎఫ్ ఒక్కటే సరిపోదు.. మీ రిటైర్మెంట్ డబ్బును ఇలా ప్లాన్ చేయండి..!!
5
Retirement Planning
EPF Retirement Planning: పదవీ విరమణ తర్వాత ఈపీఎఫ్ ఒక్కటే సరిపోదు.. మీ రిటైర్మెంట్ డబ్బును ఇలా ప్లాన్ చేయండి..!!
Iran Strong Warning To America: అమెరికా ప్రతిపాదనలో ఇరాన్‌పై ఆంక్షన్లు ఎత్తివేయడం, మిస్సైల్స్ కార్యక్రమాలపై పరిమితులు, అంతర్జాతీయ అణు శక్తి సంస్థ పర్యవేక్షణలో అణు కార్యకలాపాలను ఆపేయటం వంటివి ఉన్నాయి. ఇరాన్‌ షరతులు, డిమాండ్లు నెరవేరినప్పుడు మాత్రమే యుద్ధాన్ని ముగిస్తామని స్పష్టం చేసింది. అప్పటి వరకు శత్రువులపై దెబ్బకొట్టాలన్న తమ సంకల్పం అలానే కొనసాగుతుందని తేల్చి చెప్పింది.  వాషింగ్టన్ వివిధ దౌత్య మార్గాల ద్వారా చర్చలు జరుపుతోంది. అయితే అది అతిశయోక్తిగా ఉంది. యుద్ధరంగంలో అమెరికా వైఫల్యం చెందిందనే వాస్తవాన్ని దాచిపెట్టి, సంబంధం లేని ప్రతిపాదనలు అది ముందుకు తెస్తోందంటోంది ఇరాన్‌. అలా  అమెరికా, ఒక మధ్యవర్తి ద్వారా చేసిన శాంతి ప్రతిపాదనను ఇరాన్​ తిరస్కరించింది. యుద్ధాన్ని ముగించాలంటే, ఇరాన్ విధించే ఐదు నిర్దిష్ట షరతులను అంగీకరించాల్సి ఉందని స్పష్టం చేసింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇక షరతుల విషయానికి వస్తే… మొదటిది... శత్రువులు చేసే దురాక్రమణను, హత్యలను పూర్తిగా నిలిపివేయాలంటోంది. రెండవది… ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్‌ పై యుద్ధాన్ని తిరిగి రుద్దకుండా చూసేందుకు పటిష్టమైన యంత్రాంగాలను ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్‌ చేసింది. యుద్ధ నష్టాలకు తగిన పరిహారం చెల్లిస్తామని స్పష్టమైన హామీ ఇవ్వాలంటూ ఇరాన్‌ అమెరికా ముందు మూడవ ప్రతిపాదన ఉంది. ఇక నాల్గవ డిమాండ్‌ ఏమింటే..   అన్ని విధాలుగా, అన్ని రంగాల్లో, అన్ని ప్రతిఘటన బృందాల విషయంలో యుద్ధాన్ని ముగించాలంటోంది. ఇక ఐదవది ఆఖరి ప్రతి పాదన కింద హర్మూజ్​ జలసంధిపై ఇరాన్​ సార్వభౌమ హక్కుకు సంబంధించి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు, హామీలు ఇవ్వాలంటోంది. 

ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా, ఇజ్రాయెల్​లు ఇరాన్ పై దాడికి తెగపడ్డాయి. దానికి కొద్ది రోజుల ముంమదు జెనీవాలో జరిగిన రెండో విడత చర్చల సందర్భంగా టెహ్రాన్ చేసిన డిమాండ్లకు పై 5 షరతులు అదనం అని సదరు ఇరాన్ భద్రతాధికారి పేర్కొన్నారు.
ఈ షరతులకు అమెరికా, ఇజ్రాయెల్​లో ఒప్పుకోకపోతే, ఇక ఎలాంటి చర్చలు జరగవు  అని సదరు అధికారి తేల్చిచెప్పారు. అంతేకాదు నిర్దేశిత షరతులు నెరవేరే వరకు ఇరాన్ రక్షణ చర్యలు కొనసాగుతాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. యుద్ధం ముగియాలని ఇరాన్ నిర్ణయించుకున్నప్పుడే అది ముగుస్తుందన్నారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ దాని ముగింపును కోరుకున్నప్పుడు కాదని ఇరాన్‌ స్పష్టం చేసింది. 

అంతకు ముందు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​ నాయకత్వంలోని ప్రభుత్వం ఇరాన్‌కు 15 పాయింట్ల కాల్పుల విరమణ ప్రతిపాదనను అందజేసిందని సమాచారం. ఆ సీజ్‌ఫైర్ ప్రణాళికను పాకిస్థాన్​ మధ్యవర్తుల ద్వారా ఇరాన్ అధికారులకు చేరవేసినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే అమెరికా రక్షణ శాఖ అయిన పెంటగాన్ మాత్రం తన సైనిక చర్యలను కొనసాగిస్తోంది. ఇప్పటికే పశ్చిమాసియాలా సుమారు 50,000 మంది అమెరికా సైనికులు ఉన్న నేపథ్యంలో, అదనంగా కనీసం 1,000 మంది సైనికులను పంపేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. 

ముఖ్యంగా 82వ ఎయిర్‌బోర్న్ డివిజన్ నుంచి సైనికులను తరలించనున్నట్లు సమాచారం. అదేవిధంగా, రెండు మెరైన్ ఎక్స్‌పిడిషనరీ యూనిట్స్‌ను కూడా పంపించే ప్రక్రియలో అమెరికా ఉంది. దీని ద్వారా మరో 5,000 మంది మెరైన్లు, వేలాది నౌకాదళ సిబ్బంది పశ్చిమాసియా ప్రాంతానికి చేరుకోనున్నారు. ఈ చర్యలన్నీ చూస్తే అమెరికా ఒకవైపు చర్చలకు సిద్ధమవుతూనే, మరోవైపు యుద్ధానికి కూడా సిద్ధంగా ఉందన్న సంకేతాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ పరిణామాలు ఇజ్రాయెల్ అధికారులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేశాయని సమాచారం. ఇప్పటివరకు ఇరాన్‌పై కఠిన చర్యలు కొనసాగించాలని కోరుతున్న ఇజ్రాయెల్ నేతలు, అకస్మాత్తుగా అమెరికా సీజ్‌ఫైర్ ప్రతిపాదన చేయడంపై ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం. అమెరికా నిర్ణయాలు ముందస్తుగా తెలియకపోవడం కూడా వారికి అసహనంగా మారినట్లు తెలుస్తోంది. 

Also Read:​ ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు..

Also Read:​ Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్.. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Trending News