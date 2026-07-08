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ఖమేని అంత్యక్రియల వేళ .. ఇరాన్, అమెరికా మధ్య మళ్లీ మొదలైన వార్..

Iran America War Reignites: ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా ఖమేని అంత్యక్రియలు శుక్రవారంతో ముగయనున్నాయి. నిన్న ఇరానియన్లకు  పవిత్ర నగరమైన ఖోమ్‌కు తీసుకువెళ్లారు. ఈ రోజు పొరుగు దేశమైన  ఇరాక్‌లో ఊరేగింపు నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత శుక్రవారం ఈశాన్య ఇరాన్‌లోని ఆయన స్వస్థలమైన మషద్‌లో భౌతిక కాయన్ని ఖననం చేస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్, అమెరికా మధ్య యుద్దం వాతావరణం మొదలైంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 08, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:21 AM IST
ఖమేని అంత్యక్రియల వేళ .. ఇరాన్, అమెరికా మధ్య మళ్లీ మొదలైన వార్..
Image Credit: Iran America War (ZEE News Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఖమేని అంత్యక్రియల వేళ .. ఇరాన్, అమెరికా మధ్య మళ్లీ మొదలైన వార్..
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