/ఖమేని అంత్యక్రియల వేళ .. ఇరాన్, అమెరికా మధ్య మళ్లీ మొదలైన వార్..

US Iran Conflict: ఇరాన్ పై అమెరికా మరోసారి దాడులు చేసింది. హర్ముజ్ జలసంధిలో మూడు వాణిజ్య నౌకలపై ఇరాన్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్స్ దాడులు జరిగిన గంటల వ్యవధిలోనే ఇరాన్ సైనిక స్థావరాలు నౌకాశ్రయాల మౌలిక సదుపాయాలపై విరుచుకు వాషింగ్టన్ విరుచుకు పడింది. ఈ మేకు యుఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. అంతర్జాతీయ జలమార్గంలో అమాయక పౌరులు ప్రయాణిస్తున్న వాణిజ్య నౌకలపై దాడులకు ప్రతికారంగానే ఈ దాడులు చేసినట్టు అమెరికా దళాలు ప్రకటించాయి.
ఇరాన్ చమురు విక్రయాలకు సంబంధించిన లైసెన్స్ రద్దు..
ఇరాన్ వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థ తీర ప్రాంత నిఘా వ్యవస్థ క్షిపని నిలువలు డ్రోన్ల ప్రయోగ స్థావరాలను అమెరికా రక్షన బలగాలు లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.ఇరాన్ నౌకాశ్రయాల మౌలిక సదుపాయాల పైన దాడులు చేసినట్లు అమెరికా ప్రకటించింది. మరోవైపు తీర ప్రాంతమైన బందర్ అబ్బాస్లో పేలుళ్లు శబ్దాలు వినిపించినట్లు ఇరాన్ ప్రభుత్వ మీడియా తెలిపింది. నాటో కూటమి శిఖరాగ్ర సమావేశం కోసం అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తుర్కియలో ఉన్న సమయంలో ఈ దాడులు జరిగాయి. ఈ దాడులకు ముందే చమరు విక్రయాలకు సంబంధించి ఇరాన్ లైసెన్స్ ను అమెరికా రద్దు చేసింది. హర్మూజ్లో ఇరాన్ చర్యలు ఆమోద యోగ్యం ఎంత మాత్రం కావని అందుకే లైసెన్స్ను రద్దు చేసినట్లు యూఎస్ ప్రకటించింది. ఈ చర్యను ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ తీవ్రంగా ఖండించింది. ఇది తాత్కాలిక ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించడమే అంటోంది. దీని పర్యవసనాలకు అమెరికా ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని చెప్పింది.
ఖమేని అంత్యక్రియల వేళ కీలక దాడులు..
ఇరాన్ మాజీ సుప్రీమ్ లీడర్ ఆయితుల్లా అలీ ఖమేని అంత్యక్రియలు జరుగుతుండగా ఈ దాడులు జరగడంపై ఇరానియన్లు మండిపడుతున్నారు. కాగా కాగా ఈ దాడులకు అమెరికా మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి ఉంటుందని ఇరాన్ బలగాలు ప్రకటించాయి. దీంతో ప్రపంచ ఇంధన రవాణాకు కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద మళ్ళీ ఉద్రిక్తతలు తలెత్తాయి. బ్రిటిష్ నౌక దళానికి అనుబంధంగా ఉన్న యూకే మరిటైం ట్రేడ్ ఆపరేషన్స్ తెలిసిన వివరాల
ప్రకారం రాత్రివేళలో ఒక ట్యాంకర్ పై దాడి జరగడంతో అందులో మంటలు చెలరేగాయని అలాగే మరో నౌకపై డ్రోన్ దాడి జరిగినట్లు తెలిపింది. ఇవన్నీ ఇరాన్ కు చెందిన రెవల్యూషరీ గార్డ్స్ చేసినట్టు నిర్ధారణకు వచ్చిన అమెరికా.. ముందుగా ఇరాన్ హార్మూజ్లో ప్రయాణిస్తోన్న నౌకలపై దాడులకు దిగడంతో మేము ప్రతి దాడులకు దిగాల్సి వచ్చిందన్నారు. ఈ ఒప్పందం రద్దుకు పూర్తి బాధ్యత ఇరాన్ దే అని చెబుతుంది.
అంతర్జాతీయంగా పెరగనున్న ఇంధన ధరలు..
హర్మూజ్ జలసంధిలో వరుసగా చమరు ట్యాంకర్లపై దాడులు జరగడంతో అమెరికా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. గత నెలలో వాషింగ్టన్, టెహర్ల మధ్య కుదిరిన అవగాహన ఒప్పందం జరిగింది. దీని ప్రకారం ఇరాన్ చమురు విక్రయించడం పైన ఉన్న ఆంక్షలను అమెరికా ఎత్తివేసింది. హార్మూజ్లో వరుస దాడుల నేపథ్యంలో ఇరాన్ చర్యలు ఆమోద యోగ్యం కాదని దీనికి తగిన పరిణామాలు ఉంటాయని హెచ్చరించింది. పశ్చిమ ఆసియాలో యుద్ధాన్ని ముగించే లక్ష్యంతో వాషింగ్టన్ టెహరాన్ల మధ్య కుదిరిన ఈ సున్నితమైన అవగాహన ఒప్పందం భవిష్యత్తుపై తాజా నిర్ణయం తీవ్ర ఆందోళననురేకిత్తిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇక క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు కూడా స్వల్పంగా పెరిగాయి. ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు తారాస్థాయికి చేరితే క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు భారీగా పెరిగే అవకాశాలు లేకపోలేదు. ఇప్పటికే భారత్.. ఇతర ప్రాంతాల నుంచి భారత్కు చమురు దిగుమతులు పెంచుకునే పనిలో పడింది.
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