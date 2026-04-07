  • Iran Trump: ఇరాన్ ను ఒక్క రాత్రిలోనే అంతం చేసే దమ్ము అమెరికాకు ఉంది.. మరోసారి నోరు పారేసుకున్న ట్రంప్..

Iran Trump: ఇరాన్ ను ఒక్క రాత్రిలోనే అంతం చేసే దమ్ము అమెరికాకు ఉంది.. మరోసారి నోరు పారేసుకున్న ట్రంప్..

Trump on Iran: పశ్చిమాసియా యుద్ధం ముగింపు దశకు చేరుకుంటుందని ఆశించే లోపు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. హార్ముజ్ తెరవడంతో పాటు ఇరాన్ తమ దారిలోకి రాకపోతే అంతు చూస్తామని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఆపరేషన్ ఎపిక్ ప్యూరీ విజయవంతంగా నడుస్తోందన్నారు. ఒక్క రాత్రిలో ఇరాన్ ను ధ్వంసం చేయగలమని, రేపే ఆ దేశం మొత్తం తుడిచిపెట్టుకుపోవచ్చని తెలిపారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 7, 2026, 01:07 PM IST

Iran Trump: ఇరాన్ ను ఒక్క రాత్రిలోనే అంతం చేసే దమ్ము అమెరికాకు ఉంది.. మరోసారి నోరు పారేసుకున్న ట్రంప్..

America Vs Iran: ఇజ్రాయిల్, ఇరాన్ యుద్ధం కాస్త అమెరికా ఇరాన్ యుద్ధంగా మారింది. తాజాగా అగ్ర రాజ్యాధినేత ఏ దేశానికీ లేని విధంగా అమెరికా వద్ద ఆయుధాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. ఆ ఆయుధాలతో  ఇరాన్ ఈ ఒక్క రాత్రిలో అంతం కావచ్చని, 155 యుద్ధ విమానాలతో అమెరికా పైలట్‌ను రక్షించిన మెగా ఆపరేషన్ వివరాలను ప్రెసిడెంట్ డొనాల్ట్ ట్రంప్ మీడియాకు వెల్లడించారు.ట్రంప్ ఇరాన్‌ పై యుద్ధం, అమెరికా పైలట్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌కు సంబంధించి వైట్‌హౌస్ వేదికగా కాసేపటి కీలక ప్రకటన చేశారు. శత్రువుల గుండెల్లో వణుకు పుట్టించేలా.. ఇరాన్ ఈ ఒక్క రాత్రిలో తుడిచిపెట్టుకుపోగలదు. ఆ ఒక్క రాత్రి ఈ రోజే కావొచ్చు అంటూ యుద్ధ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

ఇరాన్ భూభాగంలోకి చొచ్చుకెళ్లిన అమెరికాకు చెందిన ఎఫ్-15 ఫైటర్ జెట్ కూలిపోగా, అందులోని పైలట్‌ను రక్షించే ఆపరేషన్ ఉత్కంఠభరితంగా కొనసాగిందని ట్రంప్ తెలిపారు. తాము తమ పైలట్‌ను క్షేమంగా రక్షించుకోగలిగాం. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా, అత్యంత సంక్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఈ విజయం సాధించినట్టు చెప్పుకొచ్చారు. ఈ ఆపరేషన్ సమయంలో అమెరికా రక్షణ శాఖలోని సమాచారం లీక్ కావడంపై ట్రంప్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. భూమికి దగ్గరగా వచ్చిన జెట్ గురించి, అందులో ఒకరు దొరకడం.. మరొకరు గల్లంతైన విషయం గురించి ఎవరో దొంగచాటుగా లీక్ చేశారని ట్రంప్ ఆరోపించారు. ఈ లీక్ వల్ల రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చాలా క్లిష్టంగా మారిందన్నారు. తమ పైలట్‌ను పట్టుకున్న వారికి ఇరాన్ ప్రభుత్వం బహుమతి కూడా ప్రకటించింది. మొదటి పైలట్‌తో దాదాపు గంట వరకు మాట్లాడలేకపోయినట్లు ట్రంప్ వివరించారు. ఈ సమాచారాన్ని బయటపెట్టిన అధికారి కచ్చితంగా శిక్ష అనుభవిస్తాడని ఆయన హెచ్చరించారు.

ఒక్క అమెరికా సైనికుడి ప్రాణం కోసం తమ ప్రభుత్వం ఎంతటి సాహసానికైనా సిద్ధమని ట్రంప్ తెలిపారు. ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌లో మొత్తం ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌లు 155, 4 బాంబర్లు, 55 సాధారణ విమానాలు, 64 ఫైటర్ జెట్లు, 13 రెస్క్యూ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌లు, 48 ట్యాంకర్లు ఇలా ఒక్క వ్యక్తిని పట్టుకోవడానికి ఏకంగా 200 మంది ప్రత్యేక సైనికులు రంగంలోకి దిగారని పేర్కొన్నారు. సైన్యం ఇప్పటి వరకు చేపట్టిన అత్యంత భారీ, సంక్లిష్టమైన ఆపరేషన్ ఇదేనని అన్నారు. ఈ ప్రమాదకరమైన గాలింపు చర్యల్లో మేము విజయం సాధించామని తెలిపారు. తమకు సహకరించిన గొప్ప వ్యక్తులందరికీ ధన్యవాదాలని డొనాల్డ్ ట్రంప్ కొనియాడారు. ఇరాన్ తమ దారిలోకి రాకపోతే అంతు చూస్తాం, రేపు ఇరాన్‌ మొత్తం తుడిచిపెట్టుకుపోవచ్చని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు ట్రంప్‌.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

