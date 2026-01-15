Iran TV Assassination Threat To Donald Trump: 2024 డోనాల్డ్ ట్రంప్ అమెరికా ఎన్నికల ప్రచారంలో ఉన్న సమయంలో ఆయనపై హత్యాయత్నం జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ దృశ్యాలను తాజాగా ఇరాన్ ప్రభుత్వానికి చెందిన ఓ టీవీ ఛానల్ ట్రంప్ కు హెచ్చరికలు చేస్తూ సంచలన ప్రసారాలు చేసింది. 'ఈసారి బుల్లెట్ అస్సలు మిస్ అవ్వదు' అంటూ హెచ్చరించింది. తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయి అంటూ ఇరాన్ టీవీ ఛానల్ ఓపెన్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం ఇరాన్ అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్తతల నడుమ ఈ ఓపెన్ వార్నింగ్ మరింత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. అయితే దీనిపై ఆ దేశ అధికారుల నుంచి ఇంకా ఎలాంటి స్పందన రాలేదు.
ప్రస్తుతం అమెరికా ఐరన్ మధ్య పరిస్థితులు తీవ్రతరంగా ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అగ్నికి ఆజ్యం పోసినట్లుగా ఇరాన్ ప్రభుత్వపు టీవీ ఛానల్ టెలికాస్ట్ మరింత దుమారం రేపేలా ఉన్నాయి. అయితే 2024 లో పెన్సిన్వేనియాలోని బట్లర్లో ట్రంప్ ఎన్నికల ప్రచార ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. ఆ సమయంలో ఆయనపై బుల్లెట్ దాడి జరిగింది. అది కాస్త మిస్ అయి ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్నారు. కేవలం గాయాలు మాత్రమే ట్రంప్కు అయ్యాయి. ఆ ఫోటోను తాజాగా షేర్ చేస్తూ ఈసారి బుల్లెట్ దాని లక్ష్యాన్ని తప్పించుకోదు అని పోస్ట్ చేశారు. ప్రస్తుత ఉద్రిక్తల నేపథ్యంలో ట్రంప్కు ఇరాన్ ప్రభుత్వపు టీవీ ఛానల్ విసిరిన అత్యంత పెద్ద సవాల్ అని చెప్పొచ్చు. ఇది ప్రధానంగా తమ దేశ అంతర్గత విషయంలో యుఎస్ జోక్యాన్ని వాళ్ళు సవాలుగా ఈ పోస్ట్ చేశారు .
అయితే ట్రంప్ ఇరాన్ నిరసన కారులపై అణిచివేతకు గురి చేస్తే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని ఖమేనీ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించిన సంగతి తెలిసిందే. అంతే కాదు అక్కడ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నిరసనలు తెలిపినవారిపై ఉరిశిక్షలు కూడా అమలు చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్ ప్రభుత్వంపై కఠిన చర్యలు కూడా తీసుకుంటామని ట్రంప్ హెచ్చరించారు. అయితే ప్రభుత్వ వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న నిరసన కారణంగా దాదాపు ఇప్పటి వరకు దాదాపు 2 వేలమందికి పైగా చనిపోయారని అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఇరాన్ సుప్రీం నాయకుడు అలీ ఖమేనీ నేతృత్వంలో ఇరాన్ ఇప్పటికే తీవ్ర సంక్షోభంలోకి వెళ్ళింది. ఇరానీ రియల్ విలువ రికార్డు స్థాయికి పడిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు రోడ్లపైకి వచ్చి ప్రభుత్వంపై నిరసనలు మరింత పెరిగిపోయాయి.
IRAN STATE TV AIRS THREAT AGAINST TRUMP“: This time, the bullet won’t miss.” pic.twitter.com/rFIYjBrV8F
— Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 14, 2026
గగన తలం మూసివేత..
ఇరాన్లో పెరుగుతున్న నిరసనల నేపథ్యంలో అత్యవసరంగా తన గగనతలని మూసివేసింది. అంతర్జాతీయంగా దీని ప్రభావం పడింది. ప్రధానంగా ఎయిర్ ఇండియా ప్రయాణికులకు ప్రయాణ సలహా జారీ చేశారు. అన్ని విమానాలను మళ్లించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ ఇరాన్ గగన తలం మూసివేయడంతో ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా నడుస్తున్నాయి. దీనివల్ల ప్రయాణికులకు కాస్త ప్రయాణం ఆలస్యం కావచ్చు. ఫ్లైట్ రాడార్ 24 వెబ్సైట్ ప్రకారం ప్రస్తుతం ఇరాన్ మీదుగా ఎలాంటి విమానాలు రాకపోకలు జరగడం లేదు. అన్ని విమానాలు ప్రత్యామ్నాయ మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తున్నాయి.
