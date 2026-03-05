Iran - US - Israel War: ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్ భీకర యుద్ధం.. పాకిస్థాన్ ఎంట్రీ..!

Iran - US - Israel War: ఇరాన్, అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ యుద్ధం నేపథ్యంలో పశ్చిమాసియా యుద్ధ భూమిగా మారింది. ఇప్పటికే ఈ దాడుల్లో ఇరాన్ అణు స్థావరాలను టార్గెట్ చేసింది ఇజ్రాయిల్. మొత్తంగా వారి టార్గెట్ అయిన అయతుల్ల ఖమేని ని హతమార్చింది. మరోవైపు ఇరాన్ అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ పై ప్రతి దాడులు చేసింది. అంతేకాదు ముఖ్యంగా గల్భ్ దేశంలోని అమెరికా వైమానిక స్థావరాలను టార్గెట్ చేస్తూ బాంబింగ్ చేసింది. మరోవైపు ఇరాన్ కు చైనా, రష్యాలు సాంకేతిక సాయంతోనే అమెరికా వైమానిక స్థావరాలతో పాటు ఇజ్రాయిల్ లోని కీలక స్థావరాలను టార్గెట్ చేసింది. మరోవైపు సౌదీ అరేబియా లోని పలు అమెరికాలోని స్థావరాలపై ఇరాన్ డ్రోన్లతో విరుచుకు పడింది.
వైమానిక స్థావరాలు, ఆయిల్ రిఫైనరీలపై దాడులతో విధ్వంసం సృష్టిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో గతేడాది సౌదీ అరేబియాతో జరిగిన ఓ ఒప్పందం కారణంగా పాక్ ఈ యుద్ధంలోకి ప్రవేశిస్తుందనే ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇరాన్ను పాక్ హెచ్చరించడమే అందుకు కారణమంటున్నారు విశ్లేషకులు.
మరోవైపు ఇరాన్ యుద్ధ ప్రభావం అతి త్వరలో వంటగదులను తాకనుంది. అతి త్వరలో వంట గ్యాస్ సిలిండర్ ల రేట్లు పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
మనం వాడే వంట గ్యాస్ అంటే LPG లో 90 శాతం కంటే ఎక్కువ మిడిల్ఈస్ట్ నుంచి దిగుమతి అవుతుంది. యుద్ధం కారణంగా LPG సరఫరాలో ఇబ్బందులు ఎదరవుతున్నాయి. ఈ నెలలో రావాల్సిన గ్యాస్ సకాలంలో చేరకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవని తెలుస్తోంది. అమెరికా నుంచి ప్రత్యామ్నాయంగా దిగుమతి చేసుకోవాలన్నా సమస్యలు ఉంటాయి. రవాణా ఖర్చులు పెరగడంతో పాటు అవి భారత్ చేరుకోవడానికి ఏప్రిల్ వరకు సమయం పడుతుంది. ప్రస్తుతం దేశంలో 30 రోజులకు సరిపడా నిల్వలు ఉన్నాయని ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
