Iran - US - Israel War: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం మరింత భీకరంగా మారుతోంది. ఇరాన్‌తో పాటు లెబనాన్‌పైనా ఇజ్రాయెల్‌ అక్షరాలా నిప్పుల వర్షం కురిపించింది. ఇరాన్‌లోని కీలక ప్రభుత్వ వ్యవస్థలను నేలమట్టం చేయడమే టార్గెట్ గా టెహ్రాన్‌తో పాటు కోమ్, ఉరిమయా, కెర్మన్‌షా వంటి ప్రధాన సిటీలపై కూడా రోజంతా  బాంబులు, క్షిపణులతో విరుచుకుపడింది. ఇస్ఫహాన్‌లోని క్షిపణి నిల్వల కేంద్రంపై బాంబుల వర్షం కురిపించింది. దీంతో ఖమేని అంత్యక్రియలు మరోసారి వాయిదా పడ్డట్టు తెలుస్తోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 5, 2026, 01:35 PM IST

Iran - US - Israel War: ఇరాన్ పై ఇజ్రాయిల్ బాంబుల వర్షం.. ఖమేనీ అంత్యక్రియలు వాయిదా..

Iran - US - Israel Missiles Attack: టెహ్రాన్‌ సమీపంలోని కొత్త అణు ప్రాజెక్టు కేంద్రాన్ని పూర్తిగా ధ్వంసం చేసినట్టు ఇజ్రాయెల్‌ ప్రకటించింది. ఇరాన్‌కు చెందిన వైఏకే–130 యుద్ధ విమానాన్ని టెహ్రాన్‌ గగనతలంలో కూల్చేసినట్టు సైన్యం వెల్లడించింది. దాడుల ధాటికి తాళలేక దివంగత సుప్రీం నేత అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియల కార్యక్రమాన్ని కూడా ఇరాన్‌ వాయిదా వేసుకుంది! ఇప్పటిదాకా ఇరాన్‌కు చెందిన 17 యుద్ధ నౌకలను పేల్చేసినట్టు అమెరికా ప్రకటించింది. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్‌ సంయుక్త దాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఇరాన్‌ సుప్రీం లీడర్‌ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియలు వాయిదా పడ్డాయి. తేదీని తర్వాత ప్రకటిస్తామని ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. ఇప్పటికే ఖమేనీ జన్మించిన మషాద్‌ పట్టణంలో పూడ్చేందుకు భౌతికకాయాన్ని తరలించారు. అంత్యక్రియలు జరుగుతాయని తొలుత ప్రకటించినా చివరి నిమిషంలో వాయిదా వేశారు. పరస్పర దాడులు కొనసాగుతుండటమే అంత్యక్రియల వాయిదాకు కారణమని తెలుస్తోంది. అంతిమ నివాళులర్పించేందుకు ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చే అవకాశముంది. అంత్యక్రియల ఏర్పాట్లను సమన్వయ మండలి అధ్యక్షుడు మెహసిన్‌ మహ్మదీ పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఒకవేళ ఖమేని అంత్యక్రియలుకు వెళ్లే కీలక నాయకులను అక్కడ మట్టుపెట్టాలనే యోచనలో ఇజ్రాయిల్, అమెరికా నిఘా వర్గాలు కాచుకు కూర్చొన్నాయి. గతంలో ఇరాన్ కు చెందిన ఓ నాయకుడిని అంత్యక్రియలకు వచ్చిన హెజ్బుల్లా నాయకుడు ఇస్మాయిల్ హనీని ఇలానే ఇజ్రాయిల్ కు చెందిన మొస్సాద్ అంతం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఖమేని అంత్యక్రియలకు పాల్గొనేందుకు నేతలు భయపడుతున్నారు. 

మరోవైపు అమెరికా, ఇజ్రాయల్ ఇరాన్‌లో 2వేలకు పైగా లక్ష్యాలను ఛేదించినట్టు అమెరికా సైన్యం సెంట్రల్‌ కమాండ్‌ చీఫ్, నేవీ అడ్మిరల్‌ బ్రాడ్‌ కూపర్‌ వెల్లడించారు. వందలాది ఇరాన్‌ బాలిస్టిక్‌ క్షిపణులు, లాంచర్లు, డ్రోన్లను నాశనం చేశామన్నారు. ఇరాన్‌ ఇప్పటిదాకా 500కు పైగా బాలిస్టిక్‌ క్షిపణులు, 2,000కు పైగా డ్రోన్లు ప్రయోగించిందని తెలిపారు. ఇరాన్‌లో ఇప్పటి వరకు 15వందల మందికి పైగా మరణించినట్టు తెలుస్తోంది.  

ఇరాన్‌ కూడా దీటుగా ప్రతి దాడులకు దిగింది. జెరూసలేం తదితర నగరాలపైకి భారీగా క్షిపణులను ప్రయోగించింది. సౌదీ అరేబియా, ఖతర్‌తో పాటు పలు గల్ఫ్‌ దేశాలపై కూడా దాడులను కంటిన్యూ చేస్తోంది. దుబాయ్‌లోని యూఎస్‌ రాయబార కార్యాలయంపై డ్రోన్లతో దాడి చేసింది. దాంతో కార్యాలయం భారీ మంటల్లో చిక్కింది. అయితే సిబ్బంది అంతా సురక్షితంగా ఉన్నట్టు అమెరికా తెలిపింది. సౌదీ అరేబియాలోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయంతోపాటు అక్కడి రస్‌ అనూరా చమురు శుద్ధి కేంద్రంపై కూడా మళ్లీ డ్రోన్లతో దాడికి ప్రయత్నించింది. 

బహ్రెయిన్‌లోని యూఎస్‌ నేవీ ఐదో ఫ్లీట్‌ వ్యవస్థపైనా ఇరాన్‌ క్షిపణుల వర్షం కురిపించింది. అంతేగాక తన దాడులను టర్కీకి కూడా విస్తరించింది! ఇరాన్‌ నుంచి తమ గగనతలంలోకి దూసుకొచ్చిన బాలిస్టిక్‌ క్షిపణిని అడ్డుకున్నట్టు టర్కీ ప్రకటించింది. తమపై అకారణ దాడికి దిగిన అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌తో పాటు పశ్చిమాసియా దేశాలు కూడా తగిన మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని ఇరాన్‌ రివల్యూషనరీ గార్డ్‌ ప్రకటించింది. పశ్చిమాసియాలోని సైనిక, ఆర్థిక వ్యవస్థలన్నింటినీ నాశనం చేసేందుకు సన్నద్ధం అవుతున్నామంటూ తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేసింది! 

లెబనాన్‌పై దాడుల తీవ్రతను ఇజ్రాయెల్‌ మరింత పెంచింది. ఎడతెరిపి లేకుండా వచ్చిపడుతున్న క్షిపణులు, బాంబులతో బీరూట్‌ దద్దరిల్లిపోతోంది. అరమౌన్, సాదియత్‌ తదితర నగరాలపైనా దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. తక్షణం సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లిపోవాల్సిందిగా సరిహద్దు ప్రాంతాల్లోని గ్రామవాసులను ఇజ్రాయెల్‌ హెచ్చరించింది. దాడుల ధాటికి దక్షిణ లెబనాన్‌లో ఇప్పటికే వేలాది మంది నిర్వాసితులుగా మారారు. బాల్‌బెక్‌లో ఓ నివాస సముదాయంపై జరిగిన దాడిలో కనీసం నలుగురు, సాదియత్‌లో ఆరుగురు మరణించినట్టు లెబనాన్‌ ప్రభుత్వం పేర్కొంది.

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

