Iran US Israel War: ఛైనాకు ట్రంప్ ఘాటు హెచ్చరికా.. మా మధ్య వేలు పెడితే ఖబర్దార్..

US Iran War Update: అమెరికా, ఇరాన్ చర్చలు విఫలమైన వేళ త్వరలో మళ్ళీ దాడులు మొదలయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు చేస్తున్న ప్రకటనలే నిదర్శనంగా వున్నాయి. అయితే చర్చలు విఫలమవ్వడానికి ఇరు పక్షాలు ఒకరిపై ఒకరు ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నారు. ఇదే సమయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌  కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 13, 2026, 08:12 AM IST

America Warns to Iran: హర్మూజ్‌ జలసంధిని తెరుస్తామని ఇరాన్ వాగ్దానం చేసిందని, కానీ మాట తప్పిందన్నారు. ఇరాన్‌ చర్యలతో అనేక దేశాలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నాయన్నారు.  జలసంధిని వెంటనే తెరవాలన్నారు. ఇదే సమయంలో హర్మూజ్‌ను దిగ్బంధించాలని తమ నౌకాదళాన్ని ఆదేశించినట్లు చెప్పారు. ఇందుకుగాను అమెరికా నౌకలు త్వరలో ఆపరేషన్‌ మొదలుపెడతాయన్నారు. ఈ మేరకు ట్రూత్‌ సోషల్‌లో సుదీర్ఘ పోస్టు చేశారు.

అంతర్జాతీయ జలాల్లో ఇరాన్‌కు టోల్‌ సుంకం చెల్లించిన ప్రతి నౌకను వెంబడించి అడ్డుకోవాలని తమ నౌకాదళానికి ఆదేశాలు ఇచ్చినట్లు ట్రంప్ వెల్లడించారు. చట్టవిరుద్ధమైన ఈ టోల్ చెల్లించే ఎవరికీ అంతర్జాతీయ సముద్రాలపై సురక్షితమైన ప్రయాణం ఉండబోదని హెచ్చరించారు. సరైన సమయంలో ఇరాన్‌ను అంతం చేయడానికి అమెరికా సిద్ధంగా ఉందన్నారు. జలసంధిలో ఇరాన్‌ అమర్చిన మందుపాతరలను ధ్వంసం చేస్తామన్నారు. తమపై, శాంతియుతంగా వెళ్లే నౌకలపై దాడులు చేస్తే ప్రతిఘటన తీవ్రంగా ఉంటుందని స్ట్రాంగ్‌ వార్నింగ్‌ ఇచ్చారు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ . 

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​ కీలక హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఇరాన్‌కు సైనిక మద్దతు అందిస్తే, చైనా కఠినమైన వాణిజ్య ఆంక్షలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. చైనా ఇరాన్‌కు యాంటీ-ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ 'షోల్డర్ మిసైళ్లను' సరఫరా చేస్తున్నట్లు తనకు సమాచారం అందిందని, అయితే పూర్తిస్థాయిలో ఆయుధాలు సరఫరా చేస్తోందన్న విషయాన్ని తాను నమ్మలేదన్నారు. అలాగే, రాబోయే రోజుల్లో ఇరాన్‌కు కొత్త వాయు రక్షణ వ్యవస్థలను అందించడానికి కూడా చైనా సిద్ధమవుతోందని తన దృష్టికి వచ్చిందన్నారు. ఒకవేళ అదినిజమైతే చైనా 50శాతం టారిఫ్​లు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

