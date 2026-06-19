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Iran US Peace Talks: ఇరాన్-అమెరికా మధ్య శాంతి ఒప్పందం.. హార్మూజ్‌లో సాఫీగా నౌకల ప్రయాణం..

Iran US Peace Talks: ఎట్టకేలకు ప్రపంచ ప్రజలు ఏదైతే కోరుకున్నారో అదే జరిగింది. దీర్ఘకాలం యుద్ధం వల్ల నష్టాలే తప్ప.. ఎలాంటి లాభం ఉండని అటు అమెరికాతో పాటు ఇటు ఇరాన్ కూడా అంగీకరించాయి. దీంతో కొన్ని రోజులుగా జరిగిన యుద్ధానికి ముగింపు పలికారు. ఇరు దేశాలు శాంతి ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేయడంతో హార్మూజ్‌లో నౌకల ప్రయాణం సాఫీగా సాగిపోతుంది.

Published: Jun 19, 2026, 07:29 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:29 AM IST
Iran US Peace Talks: ఇరాన్-అమెరికా మధ్య శాంతి ఒప్పందం.. హార్మూజ్‌లో సాఫీగా నౌకల ప్రయాణం..

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ఇరాన్-అమెరికా మధ్య శాంతి ఒప్పందం.. హార్మూజ్‌లో సాఫీగా నౌకల ప్రయాణం..
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