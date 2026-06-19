Hormuz Strait: అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం జరిగింది. దీంతో ప్రపంచ దేశాలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. Rj హార్ముజ్ జలసంధి నుంచి వాణిజ్య నౌకలు మూడు నెలలుగా సాఫీగా ప్రయాణం చేస్తున్నాయి. దీంతో ప్రపంచ దేశాలకు చమురు, గ్యాస్ సరఫరా యథావిధిగా పుంజుకున్నాయి. ఇందుకు సంబంధించిన చిత్రాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అయితే లెబనాన్కు సంబంధించిన సంక్షోభం మాత్రం ఇంకా వీడలేదు.
గల్ఫ్ ప్రాంతంలో సాధారణ పరిస్థితులు..
ఇరాన్-అమెరికా మధ్య శాంతి ఒప్పందం తర్వాత గల్ఫ్ ప్రాంతంలో సాధారణ పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. గురువారం సుమారు 6 మిలియన్ బ్యారెళ్ల ముడి చమురును తీసుకువెళ్తున్న సౌదీ జెండా గల మూడు పెద్ద చమురు ట్యాంకర్లు హార్ముజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణించాయి. ఇరాన్తో యుద్ధాన్ని ముగించే ఒప్పందంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంతకం చేసిన కొద్దిసేపటికే ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఒప్పందం తర్వాత హార్ముజ్ జలసంధిలో ఉపశమనం కలిగించే చిత్రాలు వెలువడ్డాయి. అక్కడ ఇప్పుడు చమురు ట్యాంకర్లు, ఓడల రాకపోకలు సజావుగా సాగుతున్నాయి.
అవగాహన ఒప్పందంపై సంతకాలు..
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రం-ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ నిర్ణీత గడువు కంటే రెండు రోజుల ముందుగానే ఒక అవగాహన ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశారు. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం హార్ముజ్ జలసంధిని తక్షణమే తిరిగి తెరవడం.. ఇరాన్ ఓడరేవులపై అమెరికా దిగ్బంధనాన్ని ఎత్తివేయడం జరిగింది.
లెబనాన్ పై కొనసాగుతున్న ఇజ్రాయిల్ పట్టు..
లెబనాన్ నుంచి మాత్రం తమ సైన్యాన్ని ఉపసంహరించుకునే ఉద్దేశం లేదని ఇజ్రాయెల్ స్పష్టం చేసింది. గురువారం ఇజ్రాయెల్.. దక్షిణ లెబనాన్లోని మరిన్ని ప్రాంతాలను తన నియంత్రణలో ఉన్న బఫర్ జోన్గా చూపిస్తూ ఒక కొత్త మ్యాప్ను విడుదల చేసింది. రాయిటర్స్ నివేదిక ప్రకారం.. లెబనాన్లో ఇజ్రాయెల్ సైన్యాన్ని ఉంచేందుకు అమెరికాతో చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని ఇద్దరు ఇజ్రాయెల్ ప్రభుత్వ అధికారులు తెలిపారు. నెతన్యాహుకు సన్నిహితంగా ఉండే ఒక సీనియర్
దక్షిణ లెబనాన్ పట్టణాలైన కఫ్రాత్బానిట్, జెబ్దీన్లపై ఇజ్రాయెల్ జరిపిన వైమానిక దాడుల్లో ముగ్గురు మరణించారని.. అలాగే రాజధాని బీరుట్, దాని దక్షిణ శివారు ప్రాంతాలలో కూడా ఇజ్రాయెల్ డ్రోన్ కార్యకలాపాలు కనిపించాయని లెబనాన్ ప్రభుత్వ వార్తా సంస్థ నివేదించింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.