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Iran Vs US War: ఇరాన్-అమెరికా యుద్ధానికి 100 రోజులు..భారతదేశానికి ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు నష్టమో తెలుసా?

Iran US War Impact On India: పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్‌కు వ్యతిరేకంగా ఇజ్రాయెల్, అమెరికా చేస్తున్న యుద్ధం ప్రారంభమై నేటికి 100 రోజులు గడిచింది. రెండు దేశాల మధ్య జరుగుతున్న ఈ పోరు ప్రపంచ జనాభాను అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. ఈ యుద్ధ ప్రభావం వల్ల ఎంతో నష్టం వాటిల్లడమే అందుకు కారణంగా కనిపిస్తోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 08, 2026, 06:03 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:03 AM IST
Iran Vs US War: ఇరాన్-అమెరికా యుద్ధానికి 100 రోజులు..భారతదేశానికి ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు నష్టమో తెలుసా?
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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