/Iran Vs US War: ఇరాన్-అమెరికా యుద్ధానికి 100 రోజులు..భారతదేశానికి ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు నష్టమో తెలుసా?

Iran US War Impact On India: అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య సంఘర్షణ మొదలై ఇప్పటికీ వంద రోజులు గడిచింది. నేటికీ ఈ యుద్ధం ఎటువంటి స్పష్టమైన విజేతను తేల్చలేకపోయింది. యుద్ధ విరమణ చర్చలు నిలిచిపోవడం, హార్మూజ్ జలసంధి వద్ద పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ దేశాలను కలవరపాటుకు గురిచేస్తున్నాయి. ప్రత్యేకించి ఇంధన మార్కెట్లు ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో తీవ్ర ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంటున్నాయి. రెండు దేశాల మధ్య సాగుతున్న ఈ పోరులో గెలుపోటములపై చర్చ కంటే.. దీనివల్ల సంభవిస్తున్న నష్టాలే ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా ప్రధానాంశంగా మారాయి.
ఈ సంఘర్షణకు మూలం, యుద్ధ ప్రారంభంలోనే అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో ఇరాన్ అత్యున్నత నాయకుడు అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ మరణించడం. ఇది ఆ ప్రాంతంలో పెనుమార్పులకు దారితీసింది. లెబనాన్, గల్ఫ్ దేశాలకు ఈ యుద్ధం విస్తరించడం వల్ల భౌగోళిక రాజకీయ సమతుల్యత దెబ్బతింది. లక్షలాది మంది ప్రజలు నిరాశ్రయులు కాగా, వేల సంఖ్యలో ప్రాణనష్టం సంభవించింది. అమెరికాకు ఈ యుద్ధం వల్ల జరుగుతున్న ఆర్థిక నష్టం వందల బిలియన్ డాలర్లలో ఉంది, దీనిప్రభావం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్రంగా పడుతోంది.
తటస్థ విదేశాంగ విధానాన్ని అనుసరిస్తున్న భారతదేశానికి, ఈ యుద్ధం పరోక్షంగా పెద్ద ముప్పుగా పరిణమించింది. భారత్ తన చమురు దిగుమతుల్లో సుమారు 65 నుండి 70 శాతం హోర్ముజ్ జలసంధి మార్గం ద్వారానే పొందుతుంది, ఇది ప్రస్తుతం అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారింది. కువైట్ విమానాశ్రయంపై జరిగిన డ్రోన్ దాడిలో ఒక భారతీయుడు ప్రాణాలు కోల్పోవడం, గల్ఫ్ దేశాలలో నివసిస్తున్న భారీ భారతీయ సమూహం భద్రతపై తీవ్రమైన ఆందోళనలను తెరపైకి తెచ్చింది. వాణిజ్య మార్గాలు దెబ్బతినడం భారత్ వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలకు సవాలుగా మారింది.
ప్రస్తుతం దౌత్యపరమైన సంక్షోభం తీవ్రంగా ఉంది. పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తిత్వంతో ఏప్రిల్ నెలలో కుదిరిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ఇప్పుడు అటకెక్కింది. అమెరికా ప్రతినిధులతో చర్చలకు ఇరాన్ నిరాకరిస్తోంది. 'బంతి ఇప్పుడు ట్రంప్ కోర్టులోనే ఉంది' అంటూ, ఇరాన్ తన పాత డిమాండ్లను ముందుంచుతోంది. ముఖ్యంగా స్తంభించిపోయిన తమ విదేశీ ఆస్తులను విడుదల చేయాలని, లెబనాన్లో శాంతిని నెలకొల్పాలని ఆ దేశం షరతులు విధిస్తోంది.
మరోవైపు అమెరికా హౌస్లో యుద్ధంపై జరిగిన ఓటింగ్లో (215-208 ఓట్లు) అధ్యక్షుడు ట్రంప్ అధికారాలను పరిమితం చేయాలని కోరడం, అంతర్గత రాజకీయ విభేదాలను వెల్లడిస్తోంది. ఆర్థికంగా కూడా ఈ యుద్ధం వాషింగ్టన్ను వేధిస్తోంది. ప్రారంభ ఆరు రోజుల్లోనే 11.3 బిలియన్ డాలర్ల వ్యయం కాగా, యుద్ధం కొనసాగే కొద్దీ ఇది 630 బిలియన్ డాలర్ల నుంచి 1 ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేరుకోవచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇంధన సరఫరాలో అంతరాయాలు ఏర్పడటంతో, పెట్రోల్ ధరలు బ్యారెల్కు వంద డాలర్ల స్థాయిని దాటి చమురు మార్కెట్లను భయాందోళనలకు గురిచేస్తున్నాయి. యుద్ధ ఖర్చులే కాక, ఇంధన ధరల పెరుగుదల ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిత్యావసర ధరల పెరుగుదలకు దారితీస్తోంది.
హెజ్బొల్లా దళాలు ఇజ్రాయెల్పై సరిహద్దు దాడులను ముమ్మరం చేశాయి. ఇజ్రాయెల్ దళాలు లెబనాన్ భూభాగంలో సైనిక చర్యలను కొనసాగిస్తున్నాయి. ఈ వంద రోజుల కాలంలో ఇరాన్ వైపు 3,400 మందికి పైగా, లెబనాన్ వైపు 3,500 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇటువంటి పరిస్థితులలో ఏ దేశమూ ఒక నిర్ణయాత్మక విజయానికి చేరుకోలేదు. కేవలం ఒకదానిపై ఒకటి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయే తప్ప, యుద్ధం నుంచి బయటపడే మార్గాలను ఎవరూ అన్వేషించడం లేదు. దీని వల్ల మానవతా సంక్షోభం మరింత ముదురుతోంది.
ఆకాశంలో యుద్ధం కంటే కూడా, గల్ఫ్ ప్రాంతంలో గగనతలం నుంచి భద్రతా సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. డ్రోన్, క్షిపణి దాడుల కారణంగా వాణిజ్య విమానయానానికి అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. ప్రాంతీయ మౌలిక సదుపాయాలు దెబ్బతినడం, గల్ఫ్ ఆర్థిక వ్యవస్థలను కుదిపేస్తోంది. ఈ నష్టాలను పూడ్చడానికి సంవత్సరాల సమయం పడుతుందని అంచనా. ముఖ్యంగా ఇంధన రంగం దెబ్బతినడం వల్ల ఆయా దేశాల రెవెన్యూలు భారీగా పడిపోయాయి. ఇది గల్ఫ్ దేశాల్లో పని చేస్తున్న వలస కార్మికుల జీవితాలపై కూడా ప్రభావం చూపుతోంది.
యుద్ధం వంద రోజులను దాటినా, ముగింపు మాత్రం మృగ్యమైంది. చర్చలు ఎటువైపు సాగుతాయో తెలియని పరిస్థితి నెలకొంటుంది. అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తన వ్యూహాలను 'గ్రేట్ సక్సెస్' గా అభివర్ణిస్తుండగా, క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితి మాత్రం దారుణంగా తయారైంది. రాబోయే రోజుల్లో దౌత్య పరమైన మలుపులే ఈ యుద్ధానికి ముగింపు పలకాలి, లేదంటే ఈ ప్రాంతం మరిన్ని సంక్షోభాల్లో మునిగిపోవడం ఖాయం. ఆయుధాల ద్వారా విజయం అసాధ్యమని గ్రహించి, సంప్రదింపులకే మొగ్గు చూపాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.
యుద్ధం ప్రారంభమైన మొదటి 6 రోజుల్లో 11.3 బిలియన్ డాలర్లు నష్టం చేకూరగా.. ప్రస్తుతానికి ఆ నష్టం 630 బిలియన్ డాలర్లకు చేరింది. ఒకవేళ పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం ఇలానే కొనసాగితే 1 ట్రిలియన్ డాలర్ల మేర ప్రపంచానికి నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు అంతర్జాతీయ చమురు ధరలు బ్యారెల్కు 100 డాలర్ల మార్క్ను ఎప్పుడో దాటేసింది. ఇంధన ధరల పెరుగుదల కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి.
దౌత్యపరమైన సంక్షోభం..
పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తిత్వంతో ఏప్రిల్ నెలలో కుదిరిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ఇప్పుడు అటకెక్కింది. అమెరికా ప్రతినిధులతో చర్చలకు ఇరాన్ నిరాకరిస్తోంది. 'బంతి ఇప్పుడు ట్రంప్ కోర్టులోనే ఉంది' అంటూ ఇరాన్ తన పాత డిమాండ్లను ముందుంచుతోంది. ముఖ్యంగా స్తంభించిపోయిన తమ విదేశీ ఆస్తులను విడుదల చేయాలని, లెబనాన్లో శాంతిని నెలకొల్పాలని ఇరాన్ షరతులు విధిస్తోంది.
హెజ్బొల్లా దళాలు ఇజ్రాయెల్పై సరిహద్దు దాడులను ముమ్మరం చేయగా, ఇజ్రాయెల్ దళాలు లెబనాన్ భూభాగంలో సైనిక చర్యలను కొనసాగిస్తున్నాయి. ఈ వంద రోజుల్లో సంభవించిన ప్రాణనష్టం విపరీతంగా ఉంది. ఇరాన్ కు చెందిన 3,400 మంది మృతి చెందగా.. లెబనాన్లో 3,500 మందిపైగా మరణించారు.
డ్రోన్, క్షిపణి దాడుల కారణంగా గల్ఫ్ ప్రాంతంలో వాణిజ్య విమానయానానికి తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. అక్కడి మౌలిక సదుపాయాలు దెబ్బతినడం వల్ల గల్ఫ్ దేశాల రెవెన్యూలు భారీగా పడిపోయాయి. ఇది అక్కడ పని చేస్తున్న లక్షలాది మంది వలస కార్మికుల జీవితాలను అతలాకుతలం చేస్తోంది.
యుద్ధం వంద రోజులను దాటినా ముగింపు మాత్రం కనిపించడం లేదు. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తన వ్యూహాలను 'గ్రేట్ సక్సెస్' గా అభివర్ణిస్తున్నప్పటికీ, క్షేత్రస్థాయిలో మానవతా సంక్షోభం మరింత ముదురుతోంది. ఆయుధాల ద్వారా విజయం అసాధ్యమని గ్రహించి, ఇరు దేశాలు దౌత్యపరమైన సంప్రదింపులకే మొగ్గు చూపకపోతే ఈ ప్రాంతం మరింత సంక్షోభంలో మునిగిపోవడం ఖాయం.
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