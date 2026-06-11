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Iran US War: ఇరాన్‌పై అమెరికా భీకర దాడులు.. పశ్చిమాసియాలో మళ్లీ ఉద్రిక్తత..

Iran US War: ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్, అమెరికా వార్ మొదలై 100 రోజులు దాటినా.. ఇంకా పరిస్థితులు ఎక్కడి వేసిన గొంగళి అక్కడే అన్నట్టు తయారైంది. ఓ వైపు అమెరికా, ఇరాన్‌లు సంధి కోసం ప్రయత్నిస్తూనే ఒకరిపై ఒకరు కవ్వించుకుంటున్నారు. తాజాగా హార్మూజ్ ప్రాంతంలో అమెరికా అపాచీ హెలికాప్టర్ కూల్చివేసినందుకు ప్రతీకారంగా ఇరాన్‌లోని గగన్ రక్షణ వ్యవస్థలపై అమెరికా భీకర దాడులు నిర్వహించడంతో మధ్యాసియాలో మరోసారి ఉద్రిక్తలు నెలకొన్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 11, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:20 AM IST
Iran US War: ఇరాన్‌పై అమెరికా భీకర దాడులు.. పశ్చిమాసియాలో మళ్లీ ఉద్రిక్తత..
Image Credit: Iran America War (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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