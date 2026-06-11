America Attacks on Iran: మిడిల్ ఈస్ట్ మళ్లీ రక్తసిక్తమైంది. హోర్ముజ్ జలసంధి సమీపంలో అమెరికా అపాచీ హెలికాప్టర్ను ఇరాన్ ఐఆర్జీసీ గార్డ్స్ కూల్చివేయటంతో దాడులు, ప్రతిదాడులతో పర్షియన్ గల్ఫ్ ప్రాంతంలో భీతావహ వాతావరణం నెలకొంది. తమ హెలికాప్టర్ను కూల్చివేసినందుకు ప్రతీకారంగా ఇరాన్లోని ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్తో పాటు రాడార్, మిలిటరీ కేంద్రాలపై అమెరికా దళాలు బాంబుల వర్షం కురిపిస్తోంది. దాదాపు 20 చోట్ల దాడులు నిర్వహించినట్టు సమాచారం. జాస్క్, బందర్ అబ్బాస్ పోర్టు, ఖెష్మ్ ద్వీపంలో పేలుళ్ల శబ్దాలు వినిపించాయని ఇరాన్కు చెందిన ఓ న్యూస్ ఏజెన్సీ పేర్కొంది.
యూఎస్ దాడులకు ప్రతిగా ఇరాన్ ధీటైన సమాధానం చెప్పింది. గల్ఫ్ దేశాల్లో అమెరికా వైమానిక మిలటరీ స్థావరాలపై క్షిపణులతో విరుచుకుపడింది. ఈ దాడిలో జోర్డార్ టార్గెట్గా ఇరాన్ భారీ దాడులు చేసింది. ఫిబ్రవరి 28న యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచి కువైట్లోని యూస్ స్థావరాలపై దాడులు చేస్తున్న ఇరాన్.. నిన్న మరోసారి వరుస దాడులు చేసింది. ఆ దేశంలోని అమెరికాకు చెందిన అల్ ఉదీద్ ఎయిర్ బేస్పై ఇరాన్ క్షిపణులు ప్రయోగించింది. వీటిని తమ గగన రక్షణ వ్యవస్థ మధ్యలోనే అడ్డుకొని కూల్చివేసినట్లు కువైట్ సైన్యం ప్రకటించింది. బహ్రెయిన్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరం ఫిఫ్త్ ఫ్లీట్పై కూడా ఇరాన్ దాడి చేసింది. అయితే, ఇరాన్ దాడుల్లో ఏ మేరకు నష్టం జరిగిందనేది తెలియాల్సి ఉంది. ఇరాన్ దాడులను ఖతార్, యూఏఈ, ఈజిప్టు ఖండించాయి.
టెహ్రాన్ లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడుల చేస్తోన్న US సెంట్రల్ కమాండ్..
అమెరికా హెలికాప్టర్ కూల్చివేతను ఇరాన్ సమర్థించుకుంది. యూఎస్ అసెంబ్లీ జర్నల్లోని చార్టర్లోని ఆర్టికల్ 51 ప్రకారం తమకు ఆత్మరక్షణ హక్కు ఉందని తెలిపింది. అమెరికన్లు సేఫ్గా ఉండాలంటే వెంటనే వెస్ట్ ఆసియా ప్రాంతాన్ని వదిలి వెళ్లాల్సిందే’ అని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ హెచ్చరించారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు కూడా కఠిన హెచ్చరికలే జారీచేశారు. ఇరాన్ దుందుడుకు చర్యలతో పరిస్థితి సంక్లిష్టంగా మారుతోందని విమర్శించారు. చర్చలకు ఇరాన్ చాలా సమయం తీసుకుందన్నవారు. ఇక ఆ దేశం తగిన మూల్యం చెల్లించుకుంటుందని ట్రంప్ హెచ్చరించారు. దీంతో యుద్ధం మళ్లీ భీకరంగా మారుతుందేమోననే భయాందోళనలు సర్వత్రా వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఇరాన్ శాంతి ఒప్పందంపై సంతకం చేయాలి.. ట్రంప్..
ఒకవేళ టెహ్రాన్ శాంతి ఒప్పందంపై సంతకం చేసేందుకు అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించకపోతే ఇరాన్ విద్యుత్ కేంద్రాలు, వంతెనల్ని లక్ష్యంగా చేసుకొని కొత్త దాడులు చేస్తామని హెచ్చరించారు. గత వారంలో అమెరికా- ఇరాన్ డీల్కు అతి చేరువయ్యాయని, కానీ ట్రంప్ సంతకం ఒక్కటే పెండింగ్లో ఉన్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ఈలోపే మళ్లీ ఇరు దేశాలు ఉద్రిక్తతలు చెలరేగడం ప్రపంచ దేశాలను కలవరపెడుతున్నాయి.ఇప్పటికే ఇరాన్, అమెరికా యుద్ధంతో ప్రపంచం ఆర్ధిక సంక్షోభంలో కూరుకుపోయింది. పలు దేశాలకు చమురు సరఫరాలో ఆటంకాలు ఎదురు కావడం సమస్యలు ఉత్పన్నమయ్యాయి. భారత్ కూడా ఇరాన్, అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ వల్ల మన దేశంలో చమురు, గ్యాస్ ధరలు పెంచాల్సి వచ్చింది. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంతో గత రెండు నెలలుగా పశ్చిమాసియాలో చెదురుమొదురు ఘటనలు మినహా పెద్దగా ఘర్షణలు చోటుచేసుకోలేదు. అప్పటి నుంచి శాశ్వత శాంతి కోసం రెండు దేశాల మధ్య పరోక్ష చర్చలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ సమయంలో గల్ఫ్ దేశాల్లో పరిస్థితులు కాస్త సాధారణ స్థితికి వచ్చాయి. కానీ, తాజా దాడులతో పరిస్థితి ఒక్కసారిగా పరిస్థితి మారిపోయింది.
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