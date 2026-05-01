  • Home
Iran US War: అమెరికాకు ఇరాన్ స్వీట్ వార్నింగ్.. హూట్‌ రాకెట్‌ టార్పెడో’తో దాడులకు తెగపడతాం ..

Iran US War: హర్మూజ్‌ జలసంధి తెరిచే విషయంపై అమెరికా ఇరాన్‌ ల మధ్య మాటయుద్ధం కొనసాగుతోంది. శాంతి చర్చల విషయమై ఇరు దేశాలు మెట్టుదిగడం లేదు. అమెరికాతో రెండో విడత చర్చలు నిలిచిపోయిన నేపథ్యంలో ఇరాన్‌ కీలక ప్రకటన చేసింది. అమెరికాకు గుండెపోటు తెప్పించే రహస్య అస్త్రం సిద్ధంగా ఉందని తేల్చిచెప్పింది. దీని గురించి తెలిస్తే శత్రువులు భయకంపితులు కావడం తథ్యమని పేర్కొంది

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : May 1, 2026, 07:57 AM IST

AC vs Air Cooler: నెలకు రూ.3000 సేవ్ చేయాలా..ఈ ఏసీ Vs కూలర్ సీక్రెట్ తెలుసుకోండి!
4
AC vs Air Cooler
AC vs Air Cooler: నెలకు రూ.3000 సేవ్ చేయాలా..ఈ ఏసీ Vs కూలర్ సీక్రెట్ తెలుసుకోండి!
EPFO New Portal 2026: PF ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. UAN లేకపోయినా నో టెన్షన్..పాత అకౌంట్స్ ఇప్పుడు ఈజీగా కనిపిస్తాయి!
5
EPFO new portal 2026
EPFO New Portal 2026: PF ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. UAN లేకపోయినా నో టెన్షన్..పాత అకౌంట్స్ ఇప్పుడు ఈజీగా కనిపిస్తాయి!
New LPG Cylinder Rules: గ్యాస్ వినియోగదారులకు బిగ్ అప్డేట్.. మే 1 నుంచి ఎల్పీజీ కొత్త రూల్స్.. బుకింగ్ గ్యాప్, ధరల్లో మార్పులు!
5
New LPG Rules 2026
New LPG Cylinder Rules: గ్యాస్ వినియోగదారులకు బిగ్ అప్డేట్.. మే 1 నుంచి ఎల్పీజీ కొత్త రూల్స్.. బుకింగ్ గ్యాప్, ధరల్లో మార్పులు!
Actress:4 పెళ్లిళ్ల వివాదాల తర్వాత కొత్త అధ్యాయం.. కూతురిని హీరోయిన్‌గా తీసుకొచ్చిన కాంట్రవర్షియల్ నటి!
5
Vanitha Vijayakumar
Actress:4 పెళ్లిళ్ల వివాదాల తర్వాత కొత్త అధ్యాయం.. కూతురిని హీరోయిన్‌గా తీసుకొచ్చిన కాంట్రవర్షియల్ నటి!
Iran US War: అమెరికాకు ఇరాన్ స్వీట్ వార్నింగ్.. హూట్‌ రాకెట్‌ టార్పెడో’తో దాడులకు తెగపడతాం ..

Iran Warns to America: ఇరాన్ తన అమ్ములపొదిలో మరో అస్త్రాన్ని వదలబోతున్నట్టు చెప్పి అమెరికాకు బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. తమ దగ్గరున్న హూట్ రాకెట్ టార్పెడో అనే వెపన్ ఉందని  ఇరాన్‌ నేవీ కమాండర్‌ షహ్రామ్‌ ఇరానీ చెప్పారు. శత్రువుపై త్వరలోనే ఈ కొత్త అస్త్రం ప్రయోగిస్తామని అన్నారు.ఈ  రహస్య అస్త్రం ప్రస్తుతం శత్రువు పక్కనే ఉందని వెల్లడించారు. అది చూసి అమెరికాకు హార్ట్‌ అటాక్‌  రావడం ఖాయమన్నారు. ఇరాన్‌ చెబుతున్న రహస్య ఆయుధం హూట్‌ రాకెట్‌ టార్పెడో కావొచ్చని రక్షణ రంగ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇది సముద్ర గర్భంలో తుపాకీ తూటాలాగా శరవేగంగా ప్రయాణిస్తూ శత్రు దేశాల యుద్ధ నౌకలు, జలాంతర్గాములను తుత్తునియలు చేసే ఆయుధం. అనుకూలతలే కాకుండా కొన్ని ప్రతికూలతలు కూడా ఉన్నాయని అంటున్నారు.  

ఈ ఆయుధాన్ని తొలిసారిగా 2006లో ఇరాన్‌ రహస్యంగా పరీక్షించింది. అత్యంత వేగంగా ప్రయాణించడం ఈ టార్పెడో ప్రత్యేకత.  శత్రుదేశాలు ప్రతిస్పందించేలోపే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోతుంది. దీని గురించి బయటి ప్రపంచానికి అంతగా తెలియదు. హూట్‌ అంటే పర్షియన్‌ భాషలో భారీ తిమింగలం. నీటి అడుగున అత్యంత వేగంగా దూసుకెళ్లే ఆయుధాల్లో హూట్‌ సైతం ఉన్నట్లు ఇరాన్‌ చెబుతోంది. 

కానీ, రష్యా వద్ద ఇంతకంటే మెరుగైన సూపర్‌–కావిటేటింగ్‌ టార్పెడో ఉంది. ఇది 1990వ దశకంలోనే రష్యా నావికాదళంలోకి ప్రవేశించింది. సంప్రదాయ టార్పెడోల కంటే సూపర్‌ టార్పెడోలు కొంత భిన్నమైనవి. ఇవి అండర్‌ వాటర్‌ గైడెడ్‌ క్షిపణుల్లాంటివి. సముద్ర గర్భంలో గంటకు 60 నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తాయి. కానీ, హూట్‌ టార్పెడో 360 కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకెళ్లగలదని ఇరాన్‌ చెప్పుకుంటోంది. అదే నిజమైతే మాత్రం ఇదొక గొప్ప ముందడుగు అవుతుంది.

కాగా అణ్వస్త్ర కార్యక్రమం, మిస్సైల్ సామర్థ్యాలను జాతీయ సంపదలా కాపాడుకుంటామని ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ముజ్తబా ఖమేనీ ప్రకటించారు. కొత్త మేనేజ్‌మెంట్ హర్మూజ్ జలసంధి మార్గంలో శాంతిని స్థాపిస్తుందని ఆయన వెల్లడించారు. గల్ఫ్ ప్రాంతాన్ని రక్షించడంతో పాటు హర్మూజ్ మార్గంపై శత్రువు చేస్తున్న దుర్మాగాలను ఇరాన్ నిర్మూలిస్తుందని ముజ్తబా తెలిపారు. పర్షియన్ గల్ఫ్, ఒమన్ గల్ఫ్ జలాలకు ఇరువైపులా ఉన్న దేశాలకు, ఇరాన్‌కు ఒకే గమ్యం ఉందని ఆయన చెప్పారు. వేల కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి దురాశతో వచ్చి, దురుద్దేశంతో ప్రవర్తించే విదేశీయులకు సముద్ర జలాల అడుగున తప్ప మరెక్కడా స్థానం లేదని ముజ్తబా ఖమేనీ స్పష్టంచేశారు. దేవుడి సహాయం, శక్తితో అమెరికా రహితంగా పర్షియన్ గల్ఫ్ ప్రాంతానికి ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉంటుందని, ఇది అక్కడి ప్రజల పురోగతి, సౌకర్యం, శ్రేయస్సుకు దోహదపడుతుందన్నారు. 

ఖమేనీ ప్రస్తావించిన కొత్త మేనేజ్‌మెంట్ ప్రకారం, హర్మూజ్ జలసంధి మీదుగా వెళ్లే ఏ నౌక అయినా ఇరాన్ లేదా ఒమన్ నుంచి ముందస్తు అనుమతిని తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని సమాచారం. జలసంధి మార్గాన్ని ఉపయోగించుకునే విదేశీ నౌకల నుంచి రుసుమును వసూలు చేస్తారని తెలుస్తోంది. తాజా పశ్చిమాసియా యుద్ధం వల్ల జరిగిన నష్టానికి పరిహారాన్ని చెల్లిస్తేనే అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ లాంటి దేశాల నౌకలను హర్మూజ్ మీదుగా రాకపోకలకు అనుమతించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పూర్తి స్థాయిలో హర్మూజ్ జలసంధి భద్రత బాధ్యతను చేపట్టాలని ఇరాన్ సైన్యం భావిస్తోందని అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల పరిశీలకులు అంటున్నారు.

Also Read:​ Chiranjeevi Lineup: ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సినిమా తర్వాత చిరంజీవి నుంచే వచ్చే సినిమాలు ఇవే..

Also Read:​ Balakrishnas Lineup: బాలకృష్ణ దూకుడు.. యంగ్ డైరెక్టర్స్ తో వరుసగా క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్..

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

