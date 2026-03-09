English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Iran Efficiency: యుద్ధంలో ఇరాన్ యుద్ద సామర్ధ్యం ఎంత.. ? ఇజ్రాయిల్ తో పోలిస్తే పర్షియా ఎక్కడుందంటే..!

Iran Efficiency: యుద్ధంలో ఇరాన్ యుద్ద సామర్ధ్యం ఎంత.. ? ఇజ్రాయిల్ తో పోలిస్తే పర్షియా ఎక్కడుందంటే..!

Iran Efficiency: ఇరాన్- ఇజ్రాయెల్ యుద్ధంతో ప్రపంచ దేశాలు భయాందోళనతో ఉన్నాయి. పంతాలు.. పట్టింపులు.. యుద్ధానికి దిగాయని పొరుగు దేశాలు బెంబేలెత్తిపోతున్నాయి. అణ్వాయుధాలకు భయపడి ఇజ్రాయెల్ కు వెన్నుదన్నుగా నిలిచి ఇరాన్ ను దెబ్బతీసే ప్రయత్నం చేస్తోందని అమెరికా  విమర్శలు ఎదుర్కొంటోంది. ఇరాన్ ఒంటరి పోరాటం ఎలాంటి ఫలితాలనిస్తోందని పొరుగు దేశాలు ముక్కున వేలేసుకుని చూస్తున్నాయి. ఇరాన్ కు తమ వంతు సాయం అందిస్తామని చైనా వెన్నుదన్నుగా నిలిచింది. ఇంతకీ ఇరాన్ శక్తి సామర్థ్యాల విషయానికొస్తే..   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 9, 2026, 07:05 AM IST

Trending Photos

EPF Update: EPF ఖాతాదారులకు శుభవార్త.. మీ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కి డబ్బులు..!
5
EPF interest rate 2025-26
EPF Update: EPF ఖాతాదారులకు శుభవార్త.. మీ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కి డబ్బులు..!
Jr NTR: పాలిటిక్స్‌లోకి జూనియర్ ఎన్టీఆర్.. కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత సీఎం.. యంగ్ టైగర్ ఏమన్నారంటే..!
5
jr ntr politics
Jr NTR: పాలిటిక్స్‌లోకి జూనియర్ ఎన్టీఆర్.. కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత సీఎం.. యంగ్ టైగర్ ఏమన్నారంటే..!
Sobhita Dhulipala: శోభిత ధూళిపాళ బ్యూటీ బ్లాస్ట్.. వైట్ డ్రెస్‌లో ఫుల్ జోష్, ఫోటోలు చూసేయండి..!
5
Sobhita Dhulipala
Sobhita Dhulipala: శోభిత ధూళిపాళ బ్యూటీ బ్లాస్ట్.. వైట్ డ్రెస్‌లో ఫుల్ జోష్, ఫోటోలు చూసేయండి..!
Gaddar Awards 2025: చిరంజీవి నుంచి జయసుధ వరకు.. ఈ సంవత్సరం సత్కారాల అందుకుంది వీళ్లే..!
6
Gaddar Awards 2025
Gaddar Awards 2025: చిరంజీవి నుంచి జయసుధ వరకు.. ఈ సంవత్సరం సత్కారాల అందుకుంది వీళ్లే..!
Iran Efficiency: యుద్ధంలో ఇరాన్ యుద్ద సామర్ధ్యం ఎంత.. ? ఇజ్రాయిల్ తో పోలిస్తే పర్షియా ఎక్కడుందంటే..!

Iran - Israel - America War: ఇపుడు అటు ఇజ్రాయెల్, ఇటు అమెరికాను ఇరాన్ సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది. ఆధునిక యుద్ధ సామగ్రి, క్షిపణులు, అణ్వాయుధాల  శక్తి సామర్థ్యాలను పుణికి పుచ్చుకున్న సైనిక బలగం ఇరాన్ సొంతమని చెప్పవచ్చు. సంఖ్యాపరంగా ఇరాన్‌ సైన్యం చాలా పెద్దది. దీర్ఘకాలం నుంచి ఆంక్షలను ఎదుర్కొంటున్న ఇరాన్‌.. దేశీయంగా రక్షణ ఆయుధాల ఉత్పత్తి, క్షిపణుల అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. ఇరాన్ సైన్యంలో 6 లక్షల మంది క్రియాశీల సైనికులు ఉన్నారు. వేల మంది రిజర్వు, పారామిలటరీ దళాలు ఉన్నాయి. వీరికి రష్యా, చైనా సాంకేతికంగా పరోక్ష సాయం చేస్తున్నాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇరాన్‌ భూతల సైన్యం ప్రధానంగా సంఖ్యా బలంపైనే ఆధారపడుతోంది. ఇరాన్ వద్ద దాదాపు 2వేల యుద్ధ ట్యాంకులు, వేల సంఖ్యలో సాయుధ శకటాలు ఉన్నాయి. 1,500 మొబైల్  రాకెట్‌ లాంచర్లు ఉన్నాయి. రాకెట్ లాంఛర్లతో  విరుచుకుపడగల సత్తా ఇరాన్ సొంతం. ఇపుడు ఇరాన్‌ వద్ద 3 వేలకుపైగా బాలిస్టిక్‌ క్షిపణులు ఉన్నట్లు అంచనా వేస్తున్నారు. వీటిలో 1,300 కిలోమీటర్ల పరిధి కలిగిన హజ్‌ ఖాసిం, ఖైబర్‌ షెకాన్‌ తరగతి అస్త్రాలు, 1,350 నుంచి 1,950 కిలోమీటర్ల పరిధి కలిగిన గాదర్‌-హెచ్‌ వేరియంట్లు, 2వేల కిలోమీటర్ల పరిధి కలిగిన సెజ్జిల్‌ మిసైల్‌ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. వీటికితోడు 2లక్షల మందితో కూడిన సుశిక్షిత ఇస్లామిక్‌ రివల్యూషనరీ గార్డ్‌ కోర్‌ దళం ఇరాన్‌ బలంగా ఉంది. 

వైమానిక దళంతో ఇరాన్ ఆధునిక టెక్నాలజీని విస్తృతంగా వినియోగిస్తోంది. ఇరాన్‌ వైమానిక దళంలో 551 విమానాలు ఉన్నాయి. వీటిలో చాలా వరకూ పాతవే.ఈ లోటును అధిగమించడానికి ఇరాన్‌.. క్షిపణి, డ్రోన్లు, బహుళ అంచెలంచెల గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలపై ఆధారపడుతోంది. 

ఇరాన్ నౌకాదళంలోనూ శక్తి సామర్థ్యాలున్నాయి. జలాంతర్గాములు, ఫాస్ట్‌ ఎటాక్‌ క్రాఫ్ట్, క్షిపణులతో కూడిన గస్తీ నౌకలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ యుద్ధనౌకల మూకుమ్మడి దాడి సామర్థ్యం, తీర ప్రాంతంలోని క్షిపణి వ్యవస్థలు.. బలమైన ప్రత్యర్థికీ సవాళ్లు రువ్వగలవు. సన్నగా ఉన్న సముద్ర మార్గాల్లో కార్యకలాపాలు సాగించడం వీటి ప్రధాన ఉద్దేశం. అలాగే ఇరాన్‌ వద్ద దాదాపు 6వేల వరకూ నౌకాదళ మందుపాతరలు ఉన్నాయి. మరోవైపు అమెరికా.. ఇరాన్ లోని చమురు క్షేత్రాలను టార్గెట్ చేస్తూ రెచ్చిపోయింది. ఇప్పటికే దానికి చమురు క్షేత్రాలపై బాంబ్ దాడులతో కొన్ని లక్షల కోట్లు నష్టపోయినట్టు తెలుస్తోంది. 

Also Read:​ ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..

Also Read:​ రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

iran israel warWar lossesUS Iran Israel warFlights cancelledDubai

Trending News