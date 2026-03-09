Iran Efficiency: యుద్ధంలో ఇరాన్ యుద్ద సామర్ధ్యం ఎంత.. ? ఇజ్రాయిల్ తో పోలిస్తే పర్షియా ఎక్కడుందంటే..!

Iran - Israel - America War: ఇపుడు అటు ఇజ్రాయెల్, ఇటు అమెరికాను ఇరాన్ సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది. ఆధునిక యుద్ధ సామగ్రి, క్షిపణులు, అణ్వాయుధాల శక్తి సామర్థ్యాలను పుణికి పుచ్చుకున్న సైనిక బలగం ఇరాన్ సొంతమని చెప్పవచ్చు. సంఖ్యాపరంగా ఇరాన్ సైన్యం చాలా పెద్దది. దీర్ఘకాలం నుంచి ఆంక్షలను ఎదుర్కొంటున్న ఇరాన్.. దేశీయంగా రక్షణ ఆయుధాల ఉత్పత్తి, క్షిపణుల అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. ఇరాన్ సైన్యంలో 6 లక్షల మంది క్రియాశీల సైనికులు ఉన్నారు. వేల మంది రిజర్వు, పారామిలటరీ దళాలు ఉన్నాయి. వీరికి రష్యా, చైనా సాంకేతికంగా పరోక్ష సాయం చేస్తున్నాయి.
ఇరాన్ భూతల సైన్యం ప్రధానంగా సంఖ్యా బలంపైనే ఆధారపడుతోంది. ఇరాన్ వద్ద దాదాపు 2వేల యుద్ధ ట్యాంకులు, వేల సంఖ్యలో సాయుధ శకటాలు ఉన్నాయి. 1,500 మొబైల్ రాకెట్ లాంచర్లు ఉన్నాయి. రాకెట్ లాంఛర్లతో విరుచుకుపడగల సత్తా ఇరాన్ సొంతం. ఇపుడు ఇరాన్ వద్ద 3 వేలకుపైగా బాలిస్టిక్ క్షిపణులు ఉన్నట్లు అంచనా వేస్తున్నారు. వీటిలో 1,300 కిలోమీటర్ల పరిధి కలిగిన హజ్ ఖాసిం, ఖైబర్ షెకాన్ తరగతి అస్త్రాలు, 1,350 నుంచి 1,950 కిలోమీటర్ల పరిధి కలిగిన గాదర్-హెచ్ వేరియంట్లు, 2వేల కిలోమీటర్ల పరిధి కలిగిన సెజ్జిల్ మిసైల్ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. వీటికితోడు 2లక్షల మందితో కూడిన సుశిక్షిత ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కోర్ దళం ఇరాన్ బలంగా ఉంది.
వైమానిక దళంతో ఇరాన్ ఆధునిక టెక్నాలజీని విస్తృతంగా వినియోగిస్తోంది. ఇరాన్ వైమానిక దళంలో 551 విమానాలు ఉన్నాయి. వీటిలో చాలా వరకూ పాతవే.ఈ లోటును అధిగమించడానికి ఇరాన్.. క్షిపణి, డ్రోన్లు, బహుళ అంచెలంచెల గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలపై ఆధారపడుతోంది.
ఇరాన్ నౌకాదళంలోనూ శక్తి సామర్థ్యాలున్నాయి. జలాంతర్గాములు, ఫాస్ట్ ఎటాక్ క్రాఫ్ట్, క్షిపణులతో కూడిన గస్తీ నౌకలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ యుద్ధనౌకల మూకుమ్మడి దాడి సామర్థ్యం, తీర ప్రాంతంలోని క్షిపణి వ్యవస్థలు.. బలమైన ప్రత్యర్థికీ సవాళ్లు రువ్వగలవు. సన్నగా ఉన్న సముద్ర మార్గాల్లో కార్యకలాపాలు సాగించడం వీటి ప్రధాన ఉద్దేశం. అలాగే ఇరాన్ వద్ద దాదాపు 6వేల వరకూ నౌకాదళ మందుపాతరలు ఉన్నాయి. మరోవైపు అమెరికా.. ఇరాన్ లోని చమురు క్షేత్రాలను టార్గెట్ చేస్తూ రెచ్చిపోయింది. ఇప్పటికే దానికి చమురు క్షేత్రాలపై బాంబ్ దాడులతో కొన్ని లక్షల కోట్లు నష్టపోయినట్టు తెలుస్తోంది.
