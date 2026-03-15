English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Iran Warning To US: మా రక్తాన్ని ఇస్తాం.. మా భూమిని ఇంచు కూడా వదలం.. అమెరికాకి ఇరాన్ మాస్ వార్నింగ్..!!

Iran Warning To US: మా రక్తాన్ని ఇస్తాం.. మా భూమిని ఇంచు కూడా వదలం.. అమెరికాకి ఇరాన్ మాస్ వార్నింగ్..!!

Iran Warning To US: పశ్చిమాసియాలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తత పరిస్థితుల మధ్య ఇరాన్ కఠిన వైఖరిని అవలంబిస్తోంది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అమెరికాతో ఎలాంటి చర్చలు జరపకూడదని ఇరాన్ డిసైడ్ అయ్యింది. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ప్రతినిధి అబ్దుల్ మజీద్ హకీమ్ ఈ విషయంపై స్పందిస్తూ.. తమ దేశం దీర్ఘకాలిక సంఘర్షణకు సిద్ధంగా ఉందని.. ఎలాంటి ఒత్తిళ్లకు తలొగ్గదని స్పష్టం చేశారు.   

Written by - Bhoomi | Last Updated : Mar 15, 2026, 09:39 AM IST

Trending Photos

Iran Warning To US: మా రక్తాన్ని ఇస్తాం.. మా భూమిని ఇంచు కూడా వదలం.. అమెరికాకి ఇరాన్ మాస్ వార్నింగ్..!!

Iran Warning To US: పశ్చిమాసియాలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల మధ్య..  ఇరాన్ కఠినమైన వైఖరిని ప్రదర్శిస్తోంది. అమెరికా.. ఇజ్రాయెల్‌తో వివాదం తీవ్రరూపం దాల్చుతున్న వేళ.. ఇరాన్ నాయకత్వం తమ దేశ భూభాగం.. సార్వభౌమత్వంపై ఎలాంటి రాజీకి సిద్ధంగా లేదని స్పష్టం చేసింది. “మా రక్తాన్ని చిందించాల్సి వచ్చినా చిందిస్తాం.. కానీ మా భూమిలో ఒక్క ఇంచు కూడా వదులుకోము” అనే సందేశం ద్వారా ఇరాన్ తన దృఢసంకల్పాన్ని ప్రపంచానికి తెలియజేసింది. భారతదేశంలో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ప్రతినిధిగా ఉన్న Dr. Abdul Majid Hakim Elahi ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ..  ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అమెరికాతో చర్చలు జరిపే ఉద్దేశం టెహ్రాన్‌కు లేదని స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ ప్రజల్లో అమెరికాపై తీవ్ర అసంతృప్తి.. ఆగ్రహం నెలకొంది. దేశాన్ని రక్షించడానికి అవసరమైతే ఎలాంటి త్యాగానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నామని ప్రజలు బహిరంగంగానే చెబుతున్నారని ఆయన అన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇటీవల అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలను కూడా ఎలాహి ఖండించారు. టెహ్రాన్ అమెరికాతో చర్చలు జరపాలని కోరుకుంటోందన్న వాదనలో ఎలాంటి నిజం లేదని ఆయన తెలిపారు. ప్రస్తుతం పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయో చూస్తే, చర్చలకు అనుకూల వాతావరణం లేదని కూడా స్పష్టం చేశారు. గతంలో చర్చలు జరుగుతున్న సమయంలోనే ఇరాన్‌పై దాడులు జరిగిన సంఘటనలను ఆయన గుర్తుచేశారు. అందువల్ల ప్రస్తుతం అమెరికాతో ఎలాంటి చర్చలకు ఆసక్తి లేదని చెప్పారు.

ఈ వివాదం ఎంతకాలం కొనసాగుతుందో ఇప్పుడే చెప్పడం కష్టమని ఎలాహి అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగితే ఇరాన్ దీర్ఘకాలం పోరాడటానికి సిద్ధంగా ఉందని ఆయన తెలిపారు. గతంలో జరిగిన ఇరాన్..ఇరాక్ యుద్ధం ఎనిమిదేళ్ల పాటు కొనసాగిందని, ఆ అనుభవం ఇరాన్‌కు దీర్ఘకాలిక సంఘర్షణలను ఎదుర్కొనే సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చిందని ఆయన గుర్తు చేశారు. ఇక ఈ సంక్షోభం కేవలం ఇరాన్‌కే పరిమితం కాకుండా ప్రపంచంపై కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని ఆయన హెచ్చరించారు. ముఖ్యంగా ఇంధన మార్కెట్లపై దీని ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపించవచ్చని చెప్పారు. ఇప్పటికే గ్యాస్, పెట్రోలు మరియు చమురు ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

అయితే ఇరాన్ మొదటి నుంచీ ఈ ప్రాంతంలో పెద్ద యుద్ధాన్ని కోరుకోవడం లేదని కూడా ఎలాహి స్పష్టం చేశారు. మధ్యప్రాచ్యం ఇప్పటికే అనేక సంఘర్షణలను ఎదుర్కొంటోందని, పరిస్థితి మరింత దిగజారకుండా ఉండేందుకు పొరుగు దేశాలకు ఇరాన్ పలు మార్లు విజ్ఞప్తి చేసిందని చెప్పారు. అలాగే పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తంగా మారకుండా ఉండేందుకు అమెరికాపై ఒత్తిడి తీసుకురావాలని అంతర్జాతీయ సమాజాన్ని కూడా ఆయన కోరారు. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు ఫిబ్రవరి చివరి వారంలో మరింత పెరిగాయి. అప్పటి నుంచి ఇరాన్, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ మధ్య రాజకీయ సైనిక ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో ఇరాన్ తీసుకున్న కఠిన వైఖరి ప్రపంచ రాజకీయాల్లో మరింత చర్చకు దారితీస్తోంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

IranUnited StatesMiddle East TensionsAbdul Majid Hakim ElahiIran warning to US

Trending News