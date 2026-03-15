Iran Warning To US: మా రక్తాన్ని ఇస్తాం.. మా భూమిని ఇంచు కూడా వదలం.. అమెరికాకి ఇరాన్ మాస్ వార్నింగ్..!!

Iran Warning To US: పశ్చిమాసియాలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల మధ్య.. ఇరాన్ కఠినమైన వైఖరిని ప్రదర్శిస్తోంది. అమెరికా.. ఇజ్రాయెల్తో వివాదం తీవ్రరూపం దాల్చుతున్న వేళ.. ఇరాన్ నాయకత్వం తమ దేశ భూభాగం.. సార్వభౌమత్వంపై ఎలాంటి రాజీకి సిద్ధంగా లేదని స్పష్టం చేసింది. “మా రక్తాన్ని చిందించాల్సి వచ్చినా చిందిస్తాం.. కానీ మా భూమిలో ఒక్క ఇంచు కూడా వదులుకోము” అనే సందేశం ద్వారా ఇరాన్ తన దృఢసంకల్పాన్ని ప్రపంచానికి తెలియజేసింది. భారతదేశంలో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ప్రతినిధిగా ఉన్న Dr. Abdul Majid Hakim Elahi ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ.. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అమెరికాతో చర్చలు జరిపే ఉద్దేశం టెహ్రాన్కు లేదని స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ ప్రజల్లో అమెరికాపై తీవ్ర అసంతృప్తి.. ఆగ్రహం నెలకొంది. దేశాన్ని రక్షించడానికి అవసరమైతే ఎలాంటి త్యాగానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నామని ప్రజలు బహిరంగంగానే చెబుతున్నారని ఆయన అన్నారు.
ఇటీవల అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలను కూడా ఎలాహి ఖండించారు. టెహ్రాన్ అమెరికాతో చర్చలు జరపాలని కోరుకుంటోందన్న వాదనలో ఎలాంటి నిజం లేదని ఆయన తెలిపారు. ప్రస్తుతం పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయో చూస్తే, చర్చలకు అనుకూల వాతావరణం లేదని కూడా స్పష్టం చేశారు. గతంలో చర్చలు జరుగుతున్న సమయంలోనే ఇరాన్పై దాడులు జరిగిన సంఘటనలను ఆయన గుర్తుచేశారు. అందువల్ల ప్రస్తుతం అమెరికాతో ఎలాంటి చర్చలకు ఆసక్తి లేదని చెప్పారు.
ఈ వివాదం ఎంతకాలం కొనసాగుతుందో ఇప్పుడే చెప్పడం కష్టమని ఎలాహి అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగితే ఇరాన్ దీర్ఘకాలం పోరాడటానికి సిద్ధంగా ఉందని ఆయన తెలిపారు. గతంలో జరిగిన ఇరాన్..ఇరాక్ యుద్ధం ఎనిమిదేళ్ల పాటు కొనసాగిందని, ఆ అనుభవం ఇరాన్కు దీర్ఘకాలిక సంఘర్షణలను ఎదుర్కొనే సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చిందని ఆయన గుర్తు చేశారు. ఇక ఈ సంక్షోభం కేవలం ఇరాన్కే పరిమితం కాకుండా ప్రపంచంపై కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని ఆయన హెచ్చరించారు. ముఖ్యంగా ఇంధన మార్కెట్లపై దీని ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపించవచ్చని చెప్పారు. ఇప్పటికే గ్యాస్, పెట్రోలు మరియు చమురు ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
Also Read: PF Interest New Update: లక్షలాది మంది PF ఖాతాదారులకు వడ్డీ రేటుపై బిగ్ అప్డేట్.. ఖాతాలోకి డబ్బు ఎప్పుడు జమ అవుతుందో తెలుసా?
అయితే ఇరాన్ మొదటి నుంచీ ఈ ప్రాంతంలో పెద్ద యుద్ధాన్ని కోరుకోవడం లేదని కూడా ఎలాహి స్పష్టం చేశారు. మధ్యప్రాచ్యం ఇప్పటికే అనేక సంఘర్షణలను ఎదుర్కొంటోందని, పరిస్థితి మరింత దిగజారకుండా ఉండేందుకు పొరుగు దేశాలకు ఇరాన్ పలు మార్లు విజ్ఞప్తి చేసిందని చెప్పారు. అలాగే పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తంగా మారకుండా ఉండేందుకు అమెరికాపై ఒత్తిడి తీసుకురావాలని అంతర్జాతీయ సమాజాన్ని కూడా ఆయన కోరారు. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు ఫిబ్రవరి చివరి వారంలో మరింత పెరిగాయి. అప్పటి నుంచి ఇరాన్, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ మధ్య రాజకీయ సైనిక ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో ఇరాన్ తీసుకున్న కఠిన వైఖరి ప్రపంచ రాజకీయాల్లో మరింత చర్చకు దారితీస్తోంది.
Also Read: Gold Breaking News: బంగారం కొనాలనుకునేవారికి గుడ్ న్యూస్.. పసిడి ధరలపై మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. భారీగా తగ్గనున్న ధరలు..?
