Iran Warns America-Israel: పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు మరోసారి ఉధృతంగా మారే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. కాల్పుల విరమణ సమయంలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ ఏ చిన్న పొరపాటు చేసినా ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని ఇరాన్ హెచ్చరించింది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 19, 2026, 03:52 PM IST

Iran Warns America: అమెరికా-ఇజ్రాయెల్‌కు ఇరాన్ వార్నింగ్.."చిన్న పొరపాటు చేసినా పేల్చిపడేస్తాం"..యుద్ధం మళ్లీ షూరూ అయ్యేనా?

Iran Warns America-Israel: పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు మరోసారి ఉధృతంగా మారే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. కాల్పుల విరమణ సమయంలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ ఏ చిన్న పొరపాటు చేసినా ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని ఇరాన్ హెచ్చరించింది. ఇదే విషయాన్ని ఇరాన్ దేశ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్ బాఘేర్ గాలిబాఫ్ అమెరికాను ఉద్దేశించి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశాడు. గతంతో పోలిస్తే తమ సైనికుల సంపత్తి.. ప్లానింగ్ కెపాసిటీ భారీగా పెరిగనట్లు ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. శత్రువల ఎత్తుగడలను చిత్తు చేసేందుకు రంగం సిద్ధం చేశామని ఆయన బదులిచ్చారు. 

ఇరాన్ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ తీవ్రంగా బలోపేతం చేసినట్లు చెప్పిన స్పీకర్ గాలిబాఫ్.. గత కొన్ని నెలలుగా సుమారు 180 శత్రువుల డ్రోన్లను పేల్చేసినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. అమెరికాకు చెందిన అడ్వాన్స్‌డ్ ఎఫ్-35 యుద్ధ విమానంపై జరిగిన దాడి ఇరాన్ సాంకేతిక డిజైన్‌ కెపాసిటీకి నిదర్శనమని ఆయన ప్రకటించారు. ఇప్పటికే తమ శత్రువులకు తమ స్థాయి ఏంటో తెలిసిందని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు.

ప్రస్తుత అమలులో ఉన్న కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంపై మాట్లాడుతూ.. తమ డిమాండ్స్ నెరవేరడం వల్లనే కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించినట్లు స్పీకర్ గాలిబాఫ్ చెప్పారు. క్షేత్రస్థాయిలో ఈ యుద్ధంలో తామే విజయం సాధించినట్లు ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఇస్లామాబాద్‌ వేదికగా అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్‌తో చేసిన చర్చలు దౌత్యపరమైన పోరాటంలో భాగమని అయన వెల్లడించారు.  ఓ పక్క శాంతి చర్చలు జరుగుతున్న వేళ హార్ముజ్ జలసంధి నియంత్రణలో ఇరాన్ "తగ్గేదేలే" అన్నట్లు ప్రవర్తిస్తుంది. 

ఇజ్రాయిల్‌కు అమెరికా తమ పూర్తి మద్దతు ఇస్తుందని తెలిపిన గాలిబాఫ్.. మరో కొద్దిరోజుల్లో కాల్పుల విరమణ గడువు ముగిసే క్రమంలో ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామనే వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు చర్చానీయాంశంగా మారాయి. అణు కార్యకలాపాలు, చమురు రవాణాకు కీలకమైన హార్ముజ్ జలసంధి అంశాలపై రెండు దేశాల మధ్య ఇంకా ఏకాభిప్రాయం రాకపోవడం వల్ల హార్ముజ్ జలసంధిపై ఇరాన్ ఆంక్షలను విధిస్తోంది. 

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

