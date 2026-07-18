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Iran Zero Hour: ఇరాన్ 'జీరో అవర్' వార్నింగ్..అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య భారీ యుద్ధం జరగబోతుందా?

Iran Zero Hour Warning: అమెరికా - ఇరాన్ దేశాల మధ్య మరోసారి యుద్ధం జరగబోతుందని అనే అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. అయితే ఈసారి మూడో ప్రపంచ యుద్ధం జరిగే అవకాశం ఉందని నిఘా వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అందుకు కారణం ఇరాన్‌పై తీవ్రంగా దాడి చేసేందుకు అమెరికా.. ఇజ్రాయెల్ వేదికగా సన్నద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం అందుతోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 18, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:51 PM IST
Iran Zero Hour: ఇరాన్ 'జీరో అవర్' వార్నింగ్..అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య భారీ యుద్ధం జరగబోతుందా?
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Iran Zero Hour: ఇరాన్ 'జీరో అవర్' వార్నింగ్..అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య భారీ యుద్ధం జరగబోతుందా?
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