Iran Zero Hour: ఇరాన్ 'జీరో అవర్' వార్నింగ్..అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య భారీ యుద్ధం జరగబోతుందా?

Iran Zero Hour Warning: ప్రపంచ దేశాలు శాంతిని కోరుకుంటున్నా, మిడిల్ ఈస్ట్లో ఉద్రిక్తతలు మరో భారీ యుద్ధానికి దారితీసేలా కనిపిస్తున్నాయి. ఇరాన్-అమెరికా మధ్య వివాదం తీవ్రరూపం దాల్చడంతో, ఈ ప్రాంతం యుద్ధ మేఘాలతో కమ్ముకుంది. తాజాగా ఇరాన్ జారీ చేసిన 'జీరో అవర్' హెచ్చరిక, దానికి ప్రతిగా అమెరికా తీసుకుంటున్న సైనిక చర్యలు ప్రాంతీయ యుద్ధ ముప్పును మరింత పెంచుతున్నాయి.
ఈ ఉద్రిక్తతలకు సంబంధించిన ప్రధాన పరిణామాలు..
1) ఇరాన్ నుంచి 'జీరో అవర్' వార్నింగ్..
ఇరాన్ స్టేట్ టీవీ ద్వారా ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (IRGC) నేవీ కమాండ్ ఒక కీలక ప్రకటన విడుదల చేసింది. అమెరికా నౌకాదళ (CENTCOM) కదలికలన్నీ తమ నిఘా నీడలోనే ఉన్నాయని ఇరాన్ స్పష్టం చేసింది. అమెరికా దళాలపై దాడికి సమయం ఆసన్నమైందనే సంకేతంగా 'జీరో అవర్' వైపు అడుగులు వేస్తున్నట్లు హెచ్చరించింది. "వేచి చూడండి" (Wait and watch) అంటూ ఈ ప్రకటనను ముగించడం ద్వారా ఏ క్షణంలోనైనా దాడులు జరగొచ్చనే భయాందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
2) ఇజ్రాయెల్కు అమెరికా యుద్ధ విమానాలు..
ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్ మరింత దూకుడుగా విరుచుకుపడేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఇజ్రాయెల్లోని బెన్ గురియన్, రామోన్ ఎయిర్పోర్టులకు డజన్ల కొద్దీ అదనపు KC-135, KC-46 ఎయిర్ రీఫ్యూయలింగ్ (గాలిలోనే ఇంధనం నింపే) విమానాలను పంపేందుకు అమెరికా సిద్ధమైంది.
దీని వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటంటే.. ఈ రీఫ్యూయలింగ్ విమానాల సాయంతో ఇజ్రాయెల్ ఫైటర్ జెట్లు, బాంబర్లు ఎక్కువ సమయం గాలిలోనే ఉంటూ, ఇరాన్ భూభాగంలో సుదూర ప్రాంతాల వరకు వెళ్లి దాడులు చేయగలుగుతాయి. ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు దీనికి త్వరలోనే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వనున్నారు.
3) హార్ముజ్ జలసంధిపై అమెరికా దాడులు.. ఇరాన్ ప్రతిదాడులు
అమెరికా వ్యూహం: వ్యూహాత్మకంగా ఎంతో కీలకమైన హార్ముజ్ జలసంధి పరిసరాల్లోని ఇరాన్ లక్ష్యాలపై అమెరికా వరుసగా 7వ రోజు కూడా దాడులు చేసింది. బందర్ అబ్బాస్ సమీపంలోని 7 ప్రధాన వంతెనలను ధ్వంసం చేయడం ద్వారా, ఇరాన్ తన సైనిక సామగ్రిని జలసంధి వైపు తరలించకుండా అమెరికా కట్టడి చేసింది.
ఇరాన్ ప్రతీకారం: ఇరాన్ సైన్యం కూడా జోర్డాన్, ఖతార్, బహ్రెయిన్, ఇరాక్, కువైట్లలోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై బాలిస్టిక్ మిస్సైళ్లు, డ్రోన్లతో విరుచుకుపడింది. జోర్డాన్లోని అమెరికా యుద్ధ విమానాలను, రీఫ్యూయలింగ్ విమానాలను తాము ధ్వంసం చేసినట్లు ఇరాన్ ప్రకటించింది.
ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం
హార్ముజ్ జలసంధి అనేది ప్రపంచ చమురు సరఫరాకు అత్యంత కీలకమైన మార్గం. ఇరు దేశాల దాడులు, ఆంక్షల కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు సరఫరాకు తీవ్ర విఘాతం కలిగి, క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక సంక్షోభానికి దారితీసే ప్రమాదం ఉంది.
పెచ్చరిల్లుతున్న యుద్ధ జ్వాలలు
కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం విఫలమైనప్పటి నుంచి ఈ ఉద్రిక్తతలు మరింత తీవ్రమయ్యాయి. ఇరాన్ తన సరిహద్దులను పటిష్టం చేసుకుంటూ అమెరికా నౌకలపై కన్నేయగా, అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ కూటమి ఇరాన్ను దెబ్బకొట్టేందుకు వ్యూహాలు రచిస్తోంది. అంతర్జాతీయ సమాజం శాంతి చర్చల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ, ప్రస్తుత పరిస్థితులు మాత్రం మిడిల్ ఈస్ట్లో మహా యుద్ధాన్ని సూచిస్తున్నాయి.
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