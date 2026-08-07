/జపాన్ వెళ్లాలనుకునే వారికి IRCTC బంపర్ ఆఫర్.. సింగిల్ ప్యాకేజీలో హిరోషిమా, టోక్యో చుట్టేయండి!

IRCTC Japan Tour Package Details: జీవితంలో ఒక్కసారైనా విదేశీ యాత్ర చేయాలని అనుకునే పర్యాటకుల కోసం ఒక అద్భుతమైన అవకాశం లభించింది. ప్రశాంతమైన దేశమైన జపాన్ టూర్ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది ఐఆర్సీటీసీ. అక్కడ పది రోజులు, 9 రాత్రులు గడిపే అవకాశం ఉండటమే కాకుండా, అక్కడి సాంస్కృతిక కట్టడాలను కూడా చూడవచ్చు. సెప్టెంబర్ 6న ఢిల్లీ నుండి విమానంలో వెళ్లి, సెప్టెంబర్ 15న తిరిగి రావచ్చు. ఈ పర్యటనలో క్యూటో, ఉసాక్, నారా, హిరోషిమా నగరాలను సందర్శించవచ్చు. ఈ ప్యాకేజీ ధర కేవలం రూ.3.45 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతుంది.. పిల్లలతో కలిసి ప్రయాణిస్తే మరింత డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
ఇండియన్ రైల్వేస్ క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ (IRCTC) దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ప్యాకేజీలను అందిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు విదేశీ యాత్ర కోసం కూడా ఒక గొప్ప అవకాశం కల్పించారు. ఈ ప్యాకేజీ ధర ట్రిపుల్ షేరింగ్ ఒక వ్యక్తికి రూ. 3,45,999 తో ప్రారంభమవుతుంది. ఇక్కడ ట్విన్ షేరింగ్లో వెళ్తే రూ. 3,49,990, సింగిల్ ఆక్యుపెన్సీ కావాలనుకుంటే రూ. 4,73,099 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కుటుంబంతో పాటు పిల్లలతో ప్రయాణించే వారికి, 5 నుండి 11 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు గల పిల్లలకు రూ. 2,92,499 ధర వర్తిస్తుంది.
జపాన్ ప్యాకేజీలో ఏముంటాయి?
IRCTC అందిస్తున్న ఈ బంపర్ ప్యాకేజీలో ఎకానమీ క్లాస్ ఎయిర్ ఫేర్, ఫోర్ స్టార్ హోటల్స్లో వసతి, జపాన్ టూరిస్ట్ వీసా ఛార్జీలు కూడా కలిసి ఉంటాయి. అలాగే ప్రతిరోజూ బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్, ఎయిర్పోర్ట్ ట్రాన్స్ఫర్, సైట్ సీయింగ్, ఎయిర్ కండిషన్డ్ కోచ్లు, 72 ఏళ్ల లోపు వారికి ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే టూర్ గైడ్ సౌకర్యం ఉంటాయి. పన్నులు కూడా అదనంగా వర్తిస్తాయి.
జపాన్ ప్రయాణ వివరాలు..
మీరు ఆల్ నియాన్ ఎయిర్వేస్ ద్వారా ప్రయాణిస్తారు. సెప్టెంబర్ 6న సాయంత్రం 6 గంటలకు ఢిల్లీ నుండి NH838 ఫ్లైట్ బయలుదేరి, మరుసటి రోజు ఉదయం 5:55 గంటలకు టోక్యోలోని హనేదా ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండ్ అవుతుంది. తిరిగి వచ్చే ప్రయాణం సెప్టెంబర్ 15న ఉదయం 11:10 గంటలకు హనేదా నుండి ప్రారంభమై, అదే రోజు సాయంత్రం 4:30 గంటలకు ఢిల్లీ చేరుకుంటుంది. ఒకవేళ ఫ్లైట్ ఆలస్యమైతే, సైట్ సీయింగ్ షెడ్యూల్లో మార్పులు చేసే అవకాశం ఉంటుంది.
జపాన్లో మీరు చూడాల్సిన ప్రదేశాలు..
ఈ ప్యాకేజీలో రెండు రాత్రులు టోక్యోలో గడుపుతారు. అక్కడ అసకుసా టెంపుల్, నాకామిసే డోరి, యుయెన్ పార్క్ వంటి ప్రదేశాలను చూడవచ్చు. అలాగే మౌంట్ ఫ్యూజీ 5వ స్టేషన్, ఓవకుడాని వ్యాలీ, తోగేదాయి నుండి ఓవకుడై వరకు పర్యటించవచ్చు. రోప్ వే, హక్కోని పైరేట్ షిప్లో క్రూయిజ్లో ప్రయాణం చేస్తారు. దీనితో పాటు టోక్యో మ్యూజియం, నాగోయాలోని రైల్వే మ్యూజియం, అరషియామా బాంబూ ఫారెస్ట్, కింకాకుజీ టెంపుల్, పిష్మి ఇనారి ష్రైన్, క్యాజిల్, నారా డీర్ పార్క్, తోడైజీ టెంపుల్, హిరోషిమా పీస్ మెమోరియల్ పార్క్, మయాజిమా ఐలాండ్ , ఇట్సుకుషిమా ష్రైన్ వంటి ప్రదేశాలను సందర్శిస్తారు.
బుకింగ్ నియమాలు..
ఈ జపాన్ టూర్ ప్యాకేజీకి దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే, కనీసం 6 నెలల వాలిడిటీ ఉన్న పాస్పోర్ట్ తప్పనిసరి. బుకింగ్ కోసం పాన్ కార్డ్ అవసరం అవుతుంది. జపాన్ వీసా నిబంధనల ప్రకారం ఆర్థిక, ఉద్యోగ సంబంధిత పత్రాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
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