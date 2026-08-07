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జపాన్ వెళ్లాలనుకునే వారికి IRCTC బంపర్ ఆఫర్.. సింగిల్ ప్యాకేజీలో హిరోషిమా, టోక్యో చుట్టేయండి!

విదేశీ పర్యటన చేయాలనుకునే వారి కోసం IRCTC జపాన్ టూర్ ప్యాకేజీని పరిచయం చేసింది. 10 రోజులు 9 రాత్రుల పాటు అక్కడి ఐకానిక్ నగరాలు మరియు సంస్కృతిని మీరు వీక్షించవచ్చు. ఈ పర్యటన సెప్టెంబర్ 6న ప్రారంభమవుతుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మీరు హిరోషిమా, నాగసాకి వంటి పర్యాటక ప్రాంతాలను చూడాలనుకుంటే, ఈ ప్యాకేజీ కేవలం 3.45 లక్షల రూపాయల నుండి ప్రారంభమవుతుంది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 07, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 05:37 PM IST
జపాన్ వెళ్లాలనుకునే వారికి IRCTC బంపర్ ఆఫర్.. సింగిల్ ప్యాకేజీలో హిరోషిమా, టోక్యో చుట్టేయండి!
Image Credit: IRCTC Japan Tour Package Details:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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