Benjamin Netanyahu: నెతన్యాహు ఇంకా బ్రతికే ఉన్నారా?.. వీడియోపై వీడని మిస్టరీ!

Is Netanyahu Dead Or Alive Latest News: ఇజ్రాయిల్ ప్రధాని బెన్జమిన్ నెతన్యాహు అసలు ప్రాణాలతో ఉన్నారా? లేక ఆయన మృతిని ఆ దేశం సీక్రెట్గా ఉంచుతోందా? అసలు ఏం జరిగి ఉంటుంది? ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో ఈ ప్రశ్నలను తెర లేపుతూ వస్తోంది.. సాధారణంగా ఏ చిన్న విషయంలోనైనా అత్యంత స్పష్టంగా వివరించి ఇజ్రాయిల్ ప్రధాని.. తాజాగా వీడియోలో కనిపిస్తున్న తీరు అనేక సందేహాలకు దారితీస్తుంది. ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది భిన్నభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
వీడియోను స్పష్టంగా పరిశీలిస్తే.. నెతన్యాహు చేతికి సంబంధించిన వేళ్ళు అక్కడక్కడ స్పష్టంగా కనిపించలేకపోవడం.. సాధారణంగా మనిషికి ఉండే ఐదు వేలకు బదులుగా.. ఈ వీడియోలో కొన్నిచోట్ల ఆయనకు 6 వేళ్ళు కనిపించడం చర్చనీయంగా మారింది.. సాంకేతిక నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. ఆర్టిఫిషియన్ ఇంటెలిజెన్సీ రూపొందించిన డీప్ ఫేక్ వీడియోలు ఇటువంటి లోపాలు సహజంగానే కనిపిస్తుంటాయని అంటున్నారు. దీంతో ఇది అసలు నెతన్యాహు చేసిన ప్రసంగమేనా.. లేదా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సృష్టించిన డిజిటల్ వెర్షన్ అనే చర్చ కూడా ఇప్పటికే మొదలైంది..
అయితే వీడియో చిత్రీకరిస్తున్న సమయంలో యుద్ధ ప్రాంతాల్లో వినిపించే అత్యవసర అలర్ట్ సైరన్ కూడా స్పష్టంగా వినిపిస్తోంది.. సాధారణంగా ఇజ్రాయిల్ ప్రధాని ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో వెంటనే స్పందిస్తారు.. భద్రత కారణాల దృశ్య ప్రసంగాన్ని కూడా నిలిపివేసే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి.. కానీ ఈ వీడియోలో ఆయన ఏ మాత్రం భయపడకుండా.. కనీసం కనురెప్ప వేయకుండా తన ప్రసంగాన్ని కొనసాగించడం ఇప్పుడు పెద్ద చర్చనీ అంశానికి దారితీసింది. ఇది ముందే రికార్డు చేసిన వీడియో నా లేక ఎడిటింగ్ టేబుల్ పై తయారైన దృశ్యమా అనే అనుమానాలు కూడా బలపడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
వీడియోలో నెతన్యాహు ఏ వీడియో ప్రతినిధితోను ఇందులో మాట్లాడలేకపోవడం విశేషం.. కేవలం కెమెరా వైపు చూస్తూనే ఏకపక్షంగా మాట్లాడుతూ సందేశాన్ని పూర్తి చేశారు. అంతర్జాతీయ మీడియాలోనూ ఆయన మృతి చెందినట్లు కథనాలు వస్తున్న తరుణంలో.. ఆయన నేరుగా ప్రజల ముందు రాకుండా ఇలాంటి అనుమానస్పద వీడియోలు విడుదల చేయడం వెనక ఏదో పెద్ద మిస్టరీ ఉందని అంతర్జాతీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఏం జరుగుతుందనే అంశం మున్ముందు తేలుతుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook