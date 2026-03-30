Ishaq Dar Viral Video: ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇరాన్-అమెరికా యుద్ధం గురించిన చర్చ జరుగుతోంది. ఈ యుద్ధాన్ని ఆపేందుకు మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తామంటూ పాకిస్థాన్ పెద్ద ఎత్తున ప్రచారాలు చేస్తోంది. అయితే.. శాంతి చర్చల కోసం వెళ్లిన పాక్ ఉపప్రధాని ఇషాక్ దార్కు ఊహించని విధంగా ఒక వింత ప్రమాదం ఎదురైంది. పక్క దేశాల గొడవలు ఆపడం పక్కన పెడితే.. తన భుజం ఎముక విరగడంతో ఆయన ఇప్పుడు వార్తల్లో నిలిచారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది.
అసలేం జరిగిందంటే?
ఇస్లామాబాద్లోని విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ కార్యాలయంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఇరాన్-అమెరికా మధ్య శాంతి చర్చల కోసం వచ్చిన ఈజిప్ట్ విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిని ఆహ్వానించడానికి ఇషాక్ దార్ బయటకు వచ్చారు. అతిథి కోసం ఎదురుచూస్తూ రెడ్ కార్పెట్పై రాజసంగా నడుస్తున్న క్రమంలో, ఆయన కాలు అదుపుతప్పి ఒక్కసారిగా బోర్లా పడిపోయారు. చుట్టుపక్కల భద్రతా సిబ్బంది ఉన్నప్పటికీ..వారు తేరుకునేలోపే ఆయన కిందపడిపోయారు. ఆ సమయంలో ఆయన భుజం నేలకు బలంగా తగిలింది.
నొప్పితోనే ఫోటోలకు ఫోజులు:
ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే సిబ్బంది ఆయనను పైకి లేపారు. భుజం విపరీతమైన నొప్పితో విలవిలలాడిపోతున్నా.. విదేశీ అతిథి ముందు తన హుందాతనాన్ని కాపాడుకునేందుకు ఇషాక్ దార్ ప్రయత్నించారు. లోపలికి వెళ్లిన వెంటనే వైద్యులు ఆయనను పరీక్షించి.. ఎక్స్-రే తీయగా భుజానికి హెయిర్ లైన్ ఫ్రాక్చర్ ఎముక విరిగినట్లు తేలింది. అయితే.. అప్పటికే అక్కడ మీడియా, ఫోటోగ్రాఫర్లు సిద్ధంగా ఉండటంతో, నొప్పిని దిగమింగుకుని ముఖంపై చిరునవ్వు చిందిస్తూ ఫోటోలకు ఫోజులిచ్చారు. పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకుని మరీ ఇరాన్-అమెరికా మధ్యవర్తిత్వ చర్చల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు.
🇵🇰 Just IN : Deputy Prime Minister of Pakistan Ishaq Dar fell to the floor while welcoming visiting foreign ministers at the Foreign Office.
Thankfully, he remained safe...see more pic.twitter.com/8nB1FxRUuj
— IIR Now (@IIRNow) March 29, 2026
నెటిజన్ల ట్రోలింగ్:
దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. ప్రపంచ యుద్ధాన్ని ఆపడానికి వెళ్లిన వ్యక్తి, తనను తాను ఆపుకోలేక కిందపడ్డారు అంటూ కొందరు కామెంట్ చేస్తుంటే.. పాకిస్థాన్ పరిస్థితి కూడా ఆ రెడ్ కార్పెట్ లాగే ఉంది.. ఎప్పుడు పడిపోతుందో ఎవరికీ తెలియదు.. అంటూ మరికొందరు వ్యంగ్యాస్త్రాలు విసురుతున్నారు. ఎముక విరిగినా కూడా కేవలం ఫోటోల కోసం ఆయన అంత కష్టపడటం చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
ఇరాన్ యుద్ధాన్ని ఆపాలని ప్రయత్నిస్తున్న పాకిస్థాన్కు ఈ ఘటన ఒక చిన్న బ్రేక్ లాగా మారింది. ఇషాక్ దార్ త్వరగా కోలుకోవాలని ఆయన అభిమానులు కోరుకుంటున్నప్పటికీ, సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ఆయన పడిపోయిన వీడియో మీమ్స్ రూపంలో చక్కర్లు కొడుతోంది.
Pakistan’s FM Ishaq Dar after hosting closed-door meeting with Turkish, Saudi and Egyptian counterparts in Islamabad:
- Discussed possible ways to bring an early and permanent end to war in region
- Islamabad is very happy that both Iran and US expressed their confidence in… pic.twitter.com/WDCPbFkDTX
— TRT World (@trtworld) March 29, 2026
I would also like to offer my felicitations to Ishaq Dar for chairing the meeting of ministers. Couldn't have happened without his help. pic.twitter.com/lgvNq7378k
— Shehbaz Sharif (Parody) (@NotCMShehbaz) March 29, 2026
