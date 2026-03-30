English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Ishaq Dar: యుద్ధం ఆపేందుకు వెళ్తే.. భుజం విరిగింది..రెడ్ కార్పెట్‌పై బోర్లాపడ్డ డిప్యూటీ సీఎం..ఎముక విరిగినా ఫోటోలకు ఫోజులిస్తూ..!!

Ishaq Dar: యుద్ధం ఆపేందుకు వెళ్తే.. భుజం విరిగింది..రెడ్ కార్పెట్‌పై బోర్లాపడ్డ డిప్యూటీ సీఎం..ఎముక విరిగినా ఫోటోలకు ఫోజులిస్తూ..!!

Ishaq Dar Viral Video: యుద్ధం ఆపేందుకు  రెడ్ కార్పెట్ పై రాజసంగా అడుగులేసిన పాక్ ఉపప్రధాని ఇషాక్ దార్.. అనూహ్యంగా బోర్లాపడి భుజం విరగొట్టుకున్నారు. ప్రపంచ శాంతి కోసం వెళ్తే.. ఆయన ఎముక ఫ్రాక్చర్ అవ్వడం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.  నొప్పితోనే పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకుని, కెమెరాలకు చిరునవ్వుతో ఫోజులిస్తూ ఆయన చేసిన హంగామా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో  వైరల్ అవుతోంది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Mar 30, 2026, 05:08 PM IST

Trending Photos

 Ishaq Dar Viral Video: ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇరాన్-అమెరికా యుద్ధం గురించిన చర్చ జరుగుతోంది. ఈ యుద్ధాన్ని ఆపేందుకు మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తామంటూ పాకిస్థాన్ పెద్ద ఎత్తున ప్రచారాలు చేస్తోంది. అయితే.. శాంతి చర్చల కోసం వెళ్లిన పాక్ ఉపప్రధాని ఇషాక్ దార్‌కు ఊహించని విధంగా ఒక  వింత ప్రమాదం ఎదురైంది. పక్క దేశాల గొడవలు ఆపడం పక్కన పెడితే.. తన భుజం ఎముక విరగడంతో ఆయన ఇప్పుడు వార్తల్లో నిలిచారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

అసలేం జరిగిందంటే?

ఇస్లామాబాద్‌లోని విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ కార్యాలయంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఇరాన్-అమెరికా మధ్య శాంతి చర్చల కోసం వచ్చిన ఈజిప్ట్ విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిని ఆహ్వానించడానికి ఇషాక్ దార్ బయటకు వచ్చారు. అతిథి కోసం ఎదురుచూస్తూ రెడ్ కార్పెట్‌పై రాజసంగా నడుస్తున్న క్రమంలో, ఆయన కాలు అదుపుతప్పి ఒక్కసారిగా బోర్లా పడిపోయారు. చుట్టుపక్కల భద్రతా సిబ్బంది ఉన్నప్పటికీ..వారు తేరుకునేలోపే ఆయన కిందపడిపోయారు. ఆ సమయంలో ఆయన భుజం నేలకు బలంగా తగిలింది.

నొప్పితోనే ఫోటోలకు ఫోజులు:

ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే సిబ్బంది ఆయనను పైకి లేపారు. భుజం విపరీతమైన నొప్పితో విలవిలలాడిపోతున్నా..  విదేశీ అతిథి ముందు తన హుందాతనాన్ని కాపాడుకునేందుకు ఇషాక్ దార్ ప్రయత్నించారు. లోపలికి వెళ్లిన వెంటనే వైద్యులు ఆయనను పరీక్షించి.. ఎక్స్‌-రే తీయగా భుజానికి  హెయిర్ లైన్ ఫ్రాక్చర్  ఎముక విరిగినట్లు తేలింది. అయితే.. అప్పటికే అక్కడ మీడియా,  ఫోటోగ్రాఫర్లు సిద్ధంగా ఉండటంతో, నొప్పిని దిగమింగుకుని ముఖంపై చిరునవ్వు చిందిస్తూ ఫోటోలకు ఫోజులిచ్చారు. పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకుని మరీ ఇరాన్-అమెరికా మధ్యవర్తిత్వ చర్చల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు.

నెటిజన్ల ట్రోలింగ్:

దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు.  ప్రపంచ యుద్ధాన్ని ఆపడానికి వెళ్లిన వ్యక్తి, తనను తాను ఆపుకోలేక కిందపడ్డారు అంటూ కొందరు కామెంట్ చేస్తుంటే.. పాకిస్థాన్ పరిస్థితి కూడా ఆ రెడ్ కార్పెట్ లాగే ఉంది.. ఎప్పుడు పడిపోతుందో ఎవరికీ తెలియదు.. అంటూ మరికొందరు వ్యంగ్యాస్త్రాలు విసురుతున్నారు. ఎముక విరిగినా కూడా కేవలం ఫోటోల కోసం ఆయన అంత కష్టపడటం చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

ఇరాన్ యుద్ధాన్ని ఆపాలని ప్రయత్నిస్తున్న పాకిస్థాన్‌కు ఈ ఘటన ఒక చిన్న  బ్రేక్  లాగా మారింది. ఇషాక్ దార్ త్వరగా కోలుకోవాలని ఆయన అభిమానులు కోరుకుంటున్నప్పటికీ, సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ఆయన పడిపోయిన వీడియో మీమ్స్ రూపంలో చక్కర్లు కొడుతోంది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

  

 

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

PakistanIshaq DarViral videoIslamabadInternational News

Trending News