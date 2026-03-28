English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
Israel Attack: దాడులపై వెనక్కి తగ్గని ఇజ్రాయిల్.. ఇరాన్ అణుకేంద్రాలే టార్గెట్ ..!

Israel Attacks: ఇరాన్  వర్సెస్ ఇజ్రాయెల్ దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు తీవ్ర తరం అవుతున్నాయి. అమెరికా వెనక్కి తగ్గినప్పటికీ, ఇజ్రాయెల్ మాత్రం దాడులు ఉధృతం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలోనే తాజాగా ఇరాన్ అణు కేంద్రాలపై ఇజ్రాయెల్ దాడులకు దిగింది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 28, 2026, 11:14 AM IST

Trending Photos

Iran Israel War Effect: ఇజ్రాయిల్ ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ లో ఇరాన్ లోని అరాక్ హెవీ వాటర్ రియాక్టర్, అర్ధకాన్ యురేనియం ప్లాంట్స్ ను టార్గెట్ చేసింది ఇజ్రాయెల్. అణ్వాయుధుల‌ తయారీకి అవసరమైన భార జల కేంద్రంపై ఇజ్రాయెల్‌ బాంబులు వేసింది. ఈ దాడులలో ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదు. రేడియేషన్ ముప్పు కూడా లేదని స్వయంగా ఇరాన్ సర్కార్ క్లారిటీ ఇచ్చింది. అయితే, ఇజ్రాయెల్ చేసిన ఈ దాడులకు గాను కచ్చితంగా ప్రతి కారం తీర్చుకుంటామని ఇరాన్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

Add Zee News as a Preferred Source

అమెరికా మద్దతు గల గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. సౌదీ అరేబియాలోని ప్రిన్స్ సుల్తాన్ ఎయిర్ బేస్‌పై ఇరాన్ దాడి చేసింది. మిస్సైళ్లు, డ్రోన్లతో విరుచుకుపడటంతో 10 మంది అమెరికా సైనికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారని ఇంటర్నేషనల్ మీడియా తెలిపింది. అందులో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని, USకు చెందిన పలు రీఫ్యుయలింగ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లు సైతం దెబ్బతిన్నాయని పేర్కొంది. కాగా యుద్ధం ప్రారంభం అయినప్పటి నుంచి 300 మంది అమెరికా సైనికులు గాయపడ్డారు. 13 మంది మరణించారు.

కువైట్ విమానాశ్రయంతో సహా అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్ బాంబు దాడులు చేసింది. అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై క్షిపణులు దాడి చేయడం ఇది 88వ సారి కావడం విశేషం. ఇక ఉత్తర ఇజ్రాయెల్‌లోని సైనిక స్థావరాలతో పాటు టెల్ అవీవ్, కిరియత్ ష్మోనా, బ్నై బ్రాక్ నగరాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు ఐఆర్‌జీసీ తెలిపింది. కువైట్, జోర్డాన్, బహ్రెయిన్‌లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలను కూడా లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు పేర్కొంది. ఇరాన్ డ్రోన్ దాడులకు పాల్పడినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ దాడులను యూఏఈ, కువైట్, బహ్రెయిన్, సౌదీ అరేబియా, ఖతార్, జోర్డాన్ దేశాలు ఖండించాయి.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

israel attackIsrael attacks IranIranIsrael WarIran War

Trending News