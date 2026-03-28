Israel Attack: దాడులపై వెనక్కి తగ్గని ఇజ్రాయిల్.. ఇరాన్ అణుకేంద్రాలే టార్గెట్ ..!

Iran Israel War Effect: ఇజ్రాయిల్ ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ లో ఇరాన్ లోని అరాక్ హెవీ వాటర్ రియాక్టర్, అర్ధకాన్ యురేనియం ప్లాంట్స్ ను టార్గెట్ చేసింది ఇజ్రాయెల్. అణ్వాయుధుల తయారీకి అవసరమైన భార జల కేంద్రంపై ఇజ్రాయెల్ బాంబులు వేసింది. ఈ దాడులలో ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదు. రేడియేషన్ ముప్పు కూడా లేదని స్వయంగా ఇరాన్ సర్కార్ క్లారిటీ ఇచ్చింది. అయితే, ఇజ్రాయెల్ చేసిన ఈ దాడులకు గాను కచ్చితంగా ప్రతి కారం తీర్చుకుంటామని ఇరాన్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
అమెరికా మద్దతు గల గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. సౌదీ అరేబియాలోని ప్రిన్స్ సుల్తాన్ ఎయిర్ బేస్పై ఇరాన్ దాడి చేసింది. మిస్సైళ్లు, డ్రోన్లతో విరుచుకుపడటంతో 10 మంది అమెరికా సైనికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారని ఇంటర్నేషనల్ మీడియా తెలిపింది. అందులో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని, USకు చెందిన పలు రీఫ్యుయలింగ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లు సైతం దెబ్బతిన్నాయని పేర్కొంది. కాగా యుద్ధం ప్రారంభం అయినప్పటి నుంచి 300 మంది అమెరికా సైనికులు గాయపడ్డారు. 13 మంది మరణించారు.
కువైట్ విమానాశ్రయంతో సహా అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్ బాంబు దాడులు చేసింది. అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై క్షిపణులు దాడి చేయడం ఇది 88వ సారి కావడం విశేషం. ఇక ఉత్తర ఇజ్రాయెల్లోని సైనిక స్థావరాలతో పాటు టెల్ అవీవ్, కిరియత్ ష్మోనా, బ్నై బ్రాక్ నగరాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు ఐఆర్జీసీ తెలిపింది. కువైట్, జోర్డాన్, బహ్రెయిన్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలను కూడా లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు పేర్కొంది. ఇరాన్ డ్రోన్ దాడులకు పాల్పడినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ దాడులను యూఏఈ, కువైట్, బహ్రెయిన్, సౌదీ అరేబియా, ఖతార్, జోర్డాన్ దేశాలు ఖండించాయి.
