English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Israel Effeciancy: ఆధునిక టెక్నాలజీలో ఇజ్రాయిల్ తోపు.. ఇరాన్ యుద్దంతో మరోసారి ప్రూవ్..

Israel Effeciancy: ఆధునిక టెక్నాలజీలో ఇజ్రాయిల్ తోపు.. ఇరాన్ యుద్దంతో మరోసారి ప్రూవ్..

Israel Effeciancy: స్వతహాగా ఇజ్రాయిల్ కు  ఉన్న శక్తి సామర్థ్యాలు వేరు... అమెరికా అండదండలతో ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్ పై విరుచుకు పడింది. ఆధునిక టెక్నాలజీని నమ్ముకున్న ఇజ్రాయెల్.. అమెరికా సాయంతో యుద్ధ రంగంలోకి దిగింది. అయితే.. ఇజ్రాయెల్ కు స్వతహాగా ఉన్న సైనిక బలగాల శక్తి సామ ర్థ్యాలు ఏంటి? అసలు ఇజ్రాయెల్ సత్తా ఏంటి? 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 9, 2026, 06:00 AM IST

Trending Photos

Vijay Trisha: జ్యోతిక వల్లే మొదలైన విజయ్, త్రిష ప్రేమ.. అసలు కథ ఏమిటంటే..!
6
Vijay Trisha Ghilli story
Vijay Trisha: జ్యోతిక వల్లే మొదలైన విజయ్, త్రిష ప్రేమ.. అసలు కథ ఏమిటంటే..!
Bank Loan: లోన్లు తీసుకున్న వారికి గుడ్ న్యూస్.. భారీగా వడ్డీ రేట్లు తగ్గింపు..!
6
HDFC Bank MCLR rates cut
Bank Loan: లోన్లు తీసుకున్న వారికి గుడ్ న్యూస్.. భారీగా వడ్డీ రేట్లు తగ్గింపు..!
IND vs NZ Final 2026: భారత్‌కు కలిసిరాని &#039;సండే&#039; ఫైనల్స్.. మరి ఈసారైనా సెంటిమెంట్ బ్రేక్ అవుతుందా..?
5
Ind Vs Nz Final 2026
IND vs NZ Final 2026: భారత్‌కు కలిసిరాని 'సండే' ఫైనల్స్.. మరి ఈసారైనా సెంటిమెంట్ బ్రేక్ అవుతుందా..?
Ration Card: కొత్త రేషన్‌ కార్డు అప్లికేషన్‌ &#039;పెండింగ్‌&#039; అని చూపిస్తుందా? ఇలా చేస్తే 15 రోజుల్లో అప్రూవ్‌..?
5
ration card pending
Ration Card: కొత్త రేషన్‌ కార్డు అప్లికేషన్‌ 'పెండింగ్‌' అని చూపిస్తుందా? ఇలా చేస్తే 15 రోజుల్లో అప్రూవ్‌..?
Israel Effeciancy: ఆధునిక టెక్నాలజీలో ఇజ్రాయిల్ తోపు.. ఇరాన్ యుద్దంతో మరోసారి ప్రూవ్..

Israel - Iran - America War: ఆధునిక టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకున్న ఇజ్రాయెల్... మెరుపువేగంతో బలగాలను మోహరించే శక్తిసామర్థ్యాలు కూడా ఈ దేశం సొంతం. అయితే ఇజ్రాయెల్ సైనిక శక్తి... ఇరాన్ తో పోల్చుకుంటే చాలా తక్కువేనని చెప్పొచ్చు. ఇజ్రాయెల్‌ వద్ద 600 యుద్ధవిమానాలు, హెలికాప్టర్లు ఉన్నాయి. వీటిలో ఎఫ్‌-16, ఎఫ్‌-35 వంటి ఫైటర్‌ జెట్‌లు ఉన్నాయి. వీటికి తోడు అత్యంత కచ్చితత్వంతో లక్ష్యంగా చేసుకోగల, నిఘా సేకరణ సామర్థ్య విమానాలు ఇజ్రాయెల్‌ కు తిరుగులేని వ్యవస్థను కలిగి ఉంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో దాడి చేయగల సామర్థ్యం, నెట్‌వర్క్‌ ఆధారిత యుద్ధ వ్యవస్థ ఇజ్రాయెల్ ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది.  ఇజ్రాయెల్‌ నేవీలో దాదాపు 100 యుద్ధనౌకలు ఉన్నాయి. ఇందులో ఆరు జలాంతర్గాములు, 7 కార్వెట్‌లు, గస్తీ నౌకలు ఉన్నాయి. ఇవి తీర రక్షణతోపాటు వేగంగా దాడులు చేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. 

ఇజ్రాయెల్‌ వద్ద శక్తిమంతమైన ఐరన్‌ డోమ్, డేవిడ్‌ స్లింగ్, యారో, థాడ్‌ క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. ఇవి గగనతలంలోనే శత్రు క్షిపణులు, రాకెట్లను నేలకూల్చగలవు. ప్రత్యర్థిపై నిఘా వేసేందుకు శక్తిమంతమైన రాడార్లు, అవాక్స్‌ వంటి వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. అలాగే 6,500 కిలోమీటర్ల పరిధి కలిగిన జెరికో-3 క్షిపణులతోపాటు 3,500 కిలోమీటర్ల పరిధి కలిగిన జెరికో-2 క్షిపణులను ఇజ్రాయెల్‌ కలిగి ఉంది. లోరా, పాప్‌ఐ, డెలైలా, గాబ్రియేల్, స్పైక్‌ తరగతి క్షిపణులను తన అమ్ములపొదిలో చేర్చింది. ఇజ్రాయెల్ వద్ద 90కి పైగా అణ్వాస్త్రాలు ఉన్నాయి. మరోవైపు చిన్న దేశమైన ఆ దేశ ఇంటెలిజెన్స్ మొస్సాద్ కూడా సీఐఏ కంటే నిఘా, గూఢచర్యం విషయంలో రెండాకులు ఎక్కువే చదివింది. 

Also Read:​ ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..

Also Read:​ రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Israel EffeciancyIsrael War headsIsrael Weaponsiran israel warWar losses

Trending News