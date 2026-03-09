Israel Effeciancy: ఆధునిక టెక్నాలజీలో ఇజ్రాయిల్ తోపు.. ఇరాన్ యుద్దంతో మరోసారి ప్రూవ్..

Israel - Iran - America War: ఆధునిక టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకున్న ఇజ్రాయెల్... మెరుపువేగంతో బలగాలను మోహరించే శక్తిసామర్థ్యాలు కూడా ఈ దేశం సొంతం. అయితే ఇజ్రాయెల్ సైనిక శక్తి... ఇరాన్ తో పోల్చుకుంటే చాలా తక్కువేనని చెప్పొచ్చు. ఇజ్రాయెల్ వద్ద 600 యుద్ధవిమానాలు, హెలికాప్టర్లు ఉన్నాయి. వీటిలో ఎఫ్-16, ఎఫ్-35 వంటి ఫైటర్ జెట్లు ఉన్నాయి. వీటికి తోడు అత్యంత కచ్చితత్వంతో లక్ష్యంగా చేసుకోగల, నిఘా సేకరణ సామర్థ్య విమానాలు ఇజ్రాయెల్ కు తిరుగులేని వ్యవస్థను కలిగి ఉంది.
అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో దాడి చేయగల సామర్థ్యం, నెట్వర్క్ ఆధారిత యుద్ధ వ్యవస్థ ఇజ్రాయెల్ ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది. ఇజ్రాయెల్ నేవీలో దాదాపు 100 యుద్ధనౌకలు ఉన్నాయి. ఇందులో ఆరు జలాంతర్గాములు, 7 కార్వెట్లు, గస్తీ నౌకలు ఉన్నాయి. ఇవి తీర రక్షణతోపాటు వేగంగా దాడులు చేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి.
ఇజ్రాయెల్ వద్ద శక్తిమంతమైన ఐరన్ డోమ్, డేవిడ్ స్లింగ్, యారో, థాడ్ క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. ఇవి గగనతలంలోనే శత్రు క్షిపణులు, రాకెట్లను నేలకూల్చగలవు. ప్రత్యర్థిపై నిఘా వేసేందుకు శక్తిమంతమైన రాడార్లు, అవాక్స్ వంటి వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. అలాగే 6,500 కిలోమీటర్ల పరిధి కలిగిన జెరికో-3 క్షిపణులతోపాటు 3,500 కిలోమీటర్ల పరిధి కలిగిన జెరికో-2 క్షిపణులను ఇజ్రాయెల్ కలిగి ఉంది. లోరా, పాప్ఐ, డెలైలా, గాబ్రియేల్, స్పైక్ తరగతి క్షిపణులను తన అమ్ములపొదిలో చేర్చింది. ఇజ్రాయెల్ వద్ద 90కి పైగా అణ్వాస్త్రాలు ఉన్నాయి. మరోవైపు చిన్న దేశమైన ఆ దేశ ఇంటెలిజెన్స్ మొస్సాద్ కూడా సీఐఏ కంటే నిఘా, గూఢచర్యం విషయంలో రెండాకులు ఎక్కువే చదివింది.
