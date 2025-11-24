Hezbollah Attack: ఇజ్రాయెల్ ఊచకోత.. హిజ్బుల్లా చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ హతం.. నెక్ట్స్ ఏం జరుగుతుంది..?

Hezbollah Attack: గాజా కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఇజ్రాయెల్ పలుమార్లు ఉల్లంఘించినట్లు గాజా అధికారులు తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. 44 రోజుల వ్యవధిలోనే దాదాపు 500 సార్లు ఒప్పందానికి విరుద్ధంగా దాడులు జరిగాయని గాజా ప్రభుత్వ మీడియా కార్యాలయం ప్రకటించింది. ఈ దాడుల్లో ఇప్పటివరకు 342 మంది పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోయారని వెల్లడించింది. శనివారం ఒక్కరోజే 27 ఉల్లంఘనలు నమోదై, 24 మంది మరణించగా 87 మంది గాయపడ్డారని పేర్కొంది. కాల్పుల విరమణ ప్రకారం అవసరమైన సహాయం, మందులు ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా గాజాకు చేరాల్సి ఉన్నప్పటికీ, ఇజ్రాయెల్ ఇప్పటికీ కఠిన ఆంక్షలను కొనసాగిస్తూ సరఫరాలను నిరోధిస్తోందని గాజా మీడియా ఆరోపించింది.
అదే రోజు గాజా పలు ప్రాంతాలపై ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడులు కూడా జరిగినట్లు సమాచారం. ఈ దాడుల్లో మరణించిన వారిలో పిల్లలు కూడా ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇదిలా ఉండగా, హమాస్ గుప్తదాడులు జరిపిందని ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం ప్రకటించింది. ప్రతిగా ఐదుగురు హమాస్ సీనియర్ లీడర్లను హతమార్చినట్లు ప్రకటించింది. అయితే హమాస్ మాత్రం ఈ దాడులను ఖండిస్తూ, ఇజ్రాయెల్ అందుకు స్పష్టమైన సాక్ష్యాలు చూపాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొంది.
కాగా లెబనాన్లో కూడా ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్నాయి. హెజ్బొల్లా కార్యకలాపాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇజ్రాయెల్ భారీ దాడులు కొనసాగిస్తోంది. బీరుట్లోని హారెట్ హ్రీక్ ప్రాంతంలో ఆదివారం జరిగిన దాడిలో హెజ్బొల్లా చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ హైతమ్ అలీ టబతాబాయీ హతమయ్యారని ఇజ్రాయెల్ ప్రకటించింది. తొమ్మిది అంతస్తుల భవనం ధ్వంసమైన ఈ ఘటనలో ఐదుగురు ప్రాణాలు కోల్పోగా, 25 మంది గాయపడినట్లు లెబనాన్ ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది.
2023 అక్టోబర్లో యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఇజ్రాయెల్–హమాస్ మధ్య జరిగిన దాడులు, ప్రతిదాడుల్లో 68,527 మంది మరణించగా, 1,70,395 మంది గాయపడ్డారని గణాంకాలు చూపుతున్నాయి. అక్టోబర్ 7న హమాస్ దాడుల్లో ఇజ్రాయెల్లో 1,139 మంది మరణించడం జరిగినది. ఆ దాడిలో 250 మందికిపైగా బందీలను హమాస్ తీసుకెళ్లింది. కొంతమంది విడుదల కాగా, కొందరిని ఇజ్రాయెల్ దళాలు రక్షించాయి, మరికొందరు మృతి చెందినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం హమాస్ వద్ద 48 మంది బందీలు ఉండగా, అమెరికా మధ్యవర్తిత్వంతో జరుగుతున్న కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంలో భాగంగా హమాస్ వారిని తిరిగి అప్పగించాల్సి ఉంది. ఇంకా 13 మృతదేహాలను కూడా అప్పగించాల్సి ఉందని సమాచారం.
