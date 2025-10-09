Israel-Hamas peace talk: ముగిసిన ఇజ్రాయిల్, హమాస్ యుద్ధం.. గాజాలో శాంతి పవనాలు వీచినట్టేనా..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Israel-Hamas First Peaces talks: ఏళ్ళుగా కొనసాగుతున్న గాజాలో యుద్ధం ముగిసింది. ఈ మేరకు ఇజ్రాయెల్‌, హమాస్‌లు మొదటి దశ శాంతి ఒప్పందానికి అంగీకరించాయి. ఒప్పందంపై ఇరు పక్షాలు సంతకం చేసినట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ తెలిపారు. ఈ మేరకు తన సోషల్‌ మీడియా ట్రూత్‌లో పోస్టు చేశారు. రెండేళ్ల గాజా యుద్ధాన్ని ముగింపు పలికేందుకు ఇదొక అపూర్వ అడుగు అన్నారు  ట్రంప్‌.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 9, 2025, 01:31 PM IST

Israel-Hamas peace First talks: గాజా మొదటి దశ శాంతి ఒప్పందానికి ఇజ్రాయెల్‌, హమాస్‌లు అంగీకరించినందుకు గర్వంగా ఉందన్నారు అమెరిక అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్.  ఈ నిర్ణయంతో హమాస్‌ చేతిలో బందీగా ఉన్న వారందరూ త్వరలోనే విడుదల అవుతారన్నారు. ఇజ్రాయెల్‌ తన బలగాలను వెనక్కి తీసుకుంటుందని తెలిపారు. దీర్ఘకాలికమైన శాంతిని సాధించే క్రమంలో సైనికుల ఉపసంహరణ తొలి అడుగుగా నిలిచిపోతుందన్నారు ట్రంప్‌.  

2023 అక్టోబర్‌ 7న ఇజ్రాయెల్‌పై హమాస్‌ మిలిటెంట్లు విరుచుపడి 1200 మందికిపైగా హతమార్చింది.  250 మందికిపైనే బందీలుగా చేసుకున్నారు.  అనంతరం హమాస్‌ అంతమే లక్ష్యంగా ఇజ్రాయెల్‌ గాజాపై భీకరంగా విరుచుకుపడి హమాస్‌ ముఖ్య నేతలందరిని ఒక్కరి ఒక్కరిని ఏరివేసే పనిలో పడింది. గాజా యుద్ధానికి అక్టోబర్‌ 7తో రెండేళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ రెండేళ్లలో 67 వేలమందికి పైగా పాలస్తీనీయులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 1.70 లక్షలమంది గాయపడ్డారు. లక్షకుపైగా భవనాలు నేలమట్టమయ్యాయి. ఎంతో మంది నిరాశ్రయులయ్యారు.  
ఈ నేపథ్యంలో ఈ యుద్ధానికి ముగించేందుకు  అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ ముందుకొచ్చారు. గాజా శాంతి ఒప్పందం కోసం 20 సూత్రాల ప్రణాళికను హమాస్‌ ముందు ఉంచారు. ఈ ప్రణాళికకు ఒప్పుకోకుంటే నరకం చూపిస్తానని హెచ్చరించారు. మరోవైపు మూడు రోజులుగా శాంతి ప్రణాళికపై ఈజిప్టులో ఇజ్రాయెల్‌, హమాస్‌ మధ్య చర్చలు జరిగాయి. ఈ చర్చల్లో మొదటి దశ అమలుకు ఇరు పక్షాలు అంగీకరించాయి.

