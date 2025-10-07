English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Israel-Hamas: కాల్పుల విరమణ.. ఇజ్రాయిల్, హమాస్ శాంతి చర్చలు..

Israel-Hamas: గాజా యుద్ధాన్ని ముగించేదిశగా శాంతి చర్చలు మొదలయ్యాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ప్రతిపాదించిన విధంగా  శాంతి చర్చప్రణాళిక తొలి దశ అమలుపై హమాస్‌-ఇజ్రాయెల్‌ చర్చలు ఈజిప్టులో ప్రారంభమయ్యాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 7, 2025, 11:40 AM IST

Israel-Hamas Peace Talks: హమాస్‌ బృందానికి ఖలీల్‌ అల్‌ హయ్యా నేతృత్వం వహిస్తుండగా, ఇజ్రాయెల్‌ టీంకు ప్రధాని  నెతన్యాహు సన్నిహితుడు లీడ్‌ చేస్తున్నాడు. ఈ చర్చల్లో కాల్పుల విరమణ, బందీల విడుదల, పాలస్తీనా ఖైదీల విడుదల, గాజా నుంచి ఇజ్రాయెల్‌ దళాల ఉపసంహరణ తదితర అంశాలపై ప్రధానంగా ఫోకస్‌ పెట్టారని తెలుస్తోంది. అమెరికా, ఈజిప్టు, ఖతార్‌ మధ్యవర్తిత్వంతో జరుగుతున్న ఈ చర్చలు ఎర్ర సముద్ర తీరంలో ప్రారంభమయ్యాయని ఈజిప్టు అధికారి ప్రతినిధి  తెలిపారు.

హమాస్, అరబ్, ముస్లిం దేశాలతో ఇజ్రాయెల్‌ చర్చలను  సానుకూల అంశంగా ట్రంప్‌ చెబుతున్నారు. వీలైనంత త్వరగా చర్చలను ముగించి, ఈ వారంలోనే తొలి విడత శాంతి ఒప్పందాన్ని అమల్లోకి తేవాలని  ట్రంప్‌ కోరుతున్నారు. ఈ శాంతి ఒప్పందం ఎంత త్వరగా అమల్లోకి వస్తే అంత త్వరగా తాను నోబెల్ శాంతి బహుమతికి నామినేట్ కావొచ్చనే ఆలోచనలో వైట్ హౌస్ బృందాలు పడరాని పట్లు పడుతున్నారు. 

ఇక ప్రపంచంలో   ఎక్కడ చిన్న గొడవ జరిగినా.... అక్కడ వాలిపోయి పెదరాయుడు మాదిరి పంచాయితీలు చేస్తున్నారు. ప్రతి చిన్నదానికి నోబెల్ ను లింక్ చేసి.....తనకు తానే శాంతి దూతగా ప్రకటించుకుంటున్నాడు. దీనికి తోడు ట్రంప్ కు ఎలాగైనా నోబెల్ ఇచ్చేలా వైట్ హౌజ్ కూడా కిందామీదా పడుతోంది. అసలు ట్రంప్‌నకు నోబెల్‌ బహుమతి వచ్చే అవకాశం ఉందా..? ఆయన అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రయోగించిన బాంబులు ఎన్ని.. ఎంత మంది ప్రాణాలను కాపాడాడనేది చర్చకు వస్తోంది. మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడుని నోబెల్ శాంతి బహుమతికి పాకిస్థాన్ తో పాటు ఇజ్రాయిల్ దేశాలు నామినేట్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే కదా. మరోవైపు మన దేశం మాత్రం నామినేట్ చేయకపోవడంతో మన దేశంపై కక్ష్య కట్టి టారీఫ్ ల యుద్ధం ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే కదా.   

