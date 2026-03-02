English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Iran -Israel - US War: ట్రంప్ కీలక ప్రకటన.. ఒకే దెబ్బకు 48 మంది ఇరాన్ నేతలను ఖతం చేశాం..

Iran -Israel - US War: ట్రంప్ కీలక ప్రకటన.. ఒకే దెబ్బకు 48 మంది ఇరాన్ నేతలను ఖతం చేశాం..

ఇరాన్‌పై యుద్ధం నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ అత్యంత కీలక ప్రకటన చేశారు. ఒకే దెబ్బకు రెండు పిట్టలు అన్నట్టుగా .. అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ క్షిపణుల దాడికి 48 మంది ఇరాన్ నేతలను అంత మొందించామని వెల్లడించారు. US-ఇజ్రాయెల్ సాధించిన విజయాన్ని ఎవరూ నమ్మలేరని తెలిపారు. ఊహించిన దానికంటే సైనిక ఆపరేషన్ వేగంగా కొనసాగుతోందని చెప్పారు. దీంతో ఏది కరెక్టో అదే చేస్తున్నానని చెప్పారు. అమెరికాతో చర్చలు జరిపేందుకు ఇరాన్‌ నేతలు ముందుకు వచ్చారన్నారు. అందుకు తాను అంగీకరించానన్నారు. వాళ్లు ఈ పని ముందే చేయాల్సి ఉందని అభిప్రాయపడిన ఆయన.. చమురు ధరల పెరుగుదలపై ఆందోళన వద్దని తెలిపారు.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 2, 2026, 11:09 AM IST

Donald Trump Key Statement: ఇరాన్‌పై యుద్ధం నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ అత్యంత కీలక ప్రకటన చేశారు. ఒకే దెబ్బకు రెండు పిట్టలు అన్నట్టుగా .. అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ క్షిపణుల దాడికి 48 మంది ఇరాన్ నేతలను అంత మొందించామని వెల్లడించారు. US-ఇజ్రాయెల్ సాధించిన విజయాన్ని ఎవరూ నమ్మలేరని తెలిపారు. ఊహించిన దానికంటే సైనిక ఆపరేషన్ వేగంగా కొనసాగుతోందని చెప్పారు. దీంతో ఏది కరెక్టో అదే చేస్తున్నానని చెప్పారు. అమెరికాతో చర్చలు జరిపేందుకు ఇరాన్‌ నేతలు ముందుకు వచ్చారన్నారు. అందుకు తాను అంగీకరించానన్నారు. వాళ్లు ఈ పని ముందే చేయాల్సి ఉందని అభిప్రాయపడిన ఆయన.. చమురు ధరల పెరుగుదలపై ఆందోళన వద్దని తెలిపారు.

ఆపరేషన్‌ ఎపిక్‌ ఫ్యూరీలో భాగంగా తమ సైన్యానికి చెందిన ముగ్గురు సిబ్బంది చనిపోయినట్లు అమెరికా సైన్యం వెల్లడించింది. మరో ఐదుగురికి తీవ్రంగా గాయాలైనట్లు  చెప్పింది. మరోవైపు అమెరికా యుద్ధనౌక అబ్రహం లింకన్‌పై తాము దాడి చేసినట్లు ఇరాన్‌ ప్రకటించింది. అయితే, దీనిని అమెరికా సైన్యం ఖండిస్తూ.. అటువంటి దాడి జరగలేదని తెలిపింది. కనీసం వారి ఆయుధాలు తమ నౌక సమీపంలోకి కూడా రాలేదని తెలిపింది.

మరోవైపు ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్- అమెరికా యుద్ధం మరింత ముదురడంతో . ఇదే  సమయంలో ఇరాన్ కొత్త వారుసుడు ఎవరు ? అనే దానిపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఖమేనీ తన జీవితకాలంలో ఎవరినీ అధికారిక వారసుడిగా ప్రకటించలేదు.  అయితే ఇరాన్‌ కొత్త సుప్రీం లీడర్‌గా ఖమేనీ కొడుకు రెండో కుమారురు మొజ్తబా ఖమేనీకి బాధ్యతలు అప్పగించినట్టు సమాచారం. ఈ మేరకు వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఇక ఇరాన్ యుద్ధం భారత్‌పై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండబోతుంది. చమురు నిత్యావరసరాలు ధరలు పెరిగే అవకాశాలున్నాయని అంతర్జాతీయ నిపుణులు చెబుతున్న మాట. మరోవైపు బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. మరోవైపు ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్ యుద్ధ నేపథ్యంలో స్టాక్ మార్కెట్లు నష్టాల్లో స్టార్ట్ అయ్యాయి. 

