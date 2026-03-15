Israel Iran War: చమురు కేంద్రాలే లక్ష్యంగా ఇరాన్ పై యూఎస్, ఇజ్రాయిల్ సంయుక్త దాడులు.. మూడో వారంలోకి యుద్ధం..

America Warns to Iran: అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ సంయుక్తంగా కలిసి తమ దేశంపై దాడి చేస్తోన్న ఇరాన్ .. అమెరికా,ఇజ్రాయిల్ ను ఇరుకుపెడుతూ యుద్దాన్ని సుదీర్ఘంగా కొనసాగేలా తన వ్యూహాలను పదును పెట్టింది. ముఖ్యంగా హర్మూజ్ జలసంధిని దిగ్బంధనం చేసి ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాకు ఆటంకాలు కలిగిస్తోంది. మరోవైపు హార్మూజ్ లో నౌకలను అడ్డుకుంటే చమురు క్షేత్రాలపైనా దాడులు చేస్తామని అమెరికా స్పష్టం చేసింది. అమెరికా దాడులవల్ల ఖర్గ్లోని చమురు క్షేత్రాలకు ఎటువంటి నష్టం జరగలేదని ఇరాన్కు చెందిన అధికారులు వెల్లడించారు.
ఇరాన్ చమురుకు ఆయువు పట్టైన ఖర్గ్ ద్వీపంలోని సైనిక స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని అమెరికా దాడులు చేసింది. ఇరాన్ ఓటమిని అంగీకరించకుంటే అక్కడి చమురు క్షేత్రాలపై దాడులు చేస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఇటు హర్మూజ్ జల సంధిలో చమురు రవాణాకు ఇరాన్ మరిన్ని అడ్డంకులు సృష్టిస్తోంది. దీనిని అడ్డుకోవడానికి పలు దేశాలు యుద్ధ నౌకలను పంపనున్నాయని ట్రంప్ తెలిపారు. అదే జరిగితే ఆయా దేశాల్లోకి చొరబడతామని ఇరాన్ హెచ్చరించింది. మరోవైపు అమెరికా దాడులు చేయడానికి ఉపయోగించు కుంటున్న యూఏఈ నగరాలపై దాడులు చేస్తామని ఇరాన్ పేర్కొంది.
భారత్ చమురు క్షేత్రాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటే గల్ఫ్లోని చమురు కేంద్రాలపై దాడులు చేస్తామని ఇరాన్ సంయుక్త మిలిటరీ కమాండ్ హెచ్చరించింది. ఆ దేశాల చమురు, ఆర్థిక, ఇంధన మౌలిక వసతులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని స్పష్టం చేసింది. యూఏఈలోని పోర్టులు, డాక్యార్డులు, రహస్య కేంద్రాల నుంచి ఖర్గ్ ద్వీపంపై అమెరికా దాడులు చేసిందని, తాము యూఏఈలోని నగరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు చేస్తామని హెచ్చరించింది.
ఇరాన్లోని మౌలిక వసతులను లక్ష్యంగా చేసుకుని 24 గంటల్లో ఇజ్రాయెల్ 200 దాడులు చేసింది. ఇందులో క్షిపణి ప్రయోగ కేంద్రాలు, రక్షణ వ్యవస్థలు, ఆయుధ ఉత్పత్తి కేంద్రాలున్నాయి. ఇజ్రాయెల్, గల్ఫ్ దేశాలపై శనివారం ఇరాన్ క్షిపణులు, డ్రోన్ల దాడులను కొనసాగించింది. హర్మూజ్ జల సంధిని మరింతగా మూసివేసింది. ఇరాక్లోని బాగ్దాద్లో ఉన్న అమెరికా ఎంబసీపై క్షిపణి దాడి జరిగింది. హెలిప్యాడ్ ధ్వంసమైంది. ఆ ప్రాంతమంతా దట్టమైన పొగ అలముకుంది. ఇది ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద అమెరికా ఎంబసీల్లో ఒకటి. దీనిపై ఇరాన్ అనుకూల మిలిటెంట్లు పదే పదే దాడులు చేస్తున్నారు.
