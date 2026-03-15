Israel Vs Iran War: నెతన్యాహు ఇరాన్ మాస్ వార్నింగ్.. వెంటాడి లేపేస్తాం..

Netanyahu Death Speculation News: ఆయన మరణ వార్తపై తాజాగా నెతన్యాహు కార్యాలయం స్పందిస్తూ.. అవన్నీ ఫేక్ అని కొట్టిపారేసింది. ఆ వీడియోలో నెతన్యాహు చేతికి ఆరు వేళ్లు ఉన్నట్లు కన్పించింది. దానిని ఏఐ వీడియోగా నెటిజన్లు అభివర్ణించారు. ఈ క్రమంలో నెతన్యాహుకి ఏమైంది? అసలు ఆయన ప్రాణాలతో ఉన్నారా? వంటి అనేక ప్రశ్నలను నెటిజన్లు లేవనెత్తారు. ఇరాన్ దాడుల్లో ఆయన మృతి చెందారంటూ వార్తలు షికార్లు కొట్టాయి. ఒక వేళ నెతన్యాహు బతికే ఉంటే.. శక్తి మేరకు వెంటాడతాం అని ఇరాన్ తెలిపింది.
ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మొజ్తాబా ఏమయ్యారు? ఆయన లేరన్న వార్తల ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ విషయమై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్గా మారాయి. ఇరాన్ సుప్రీం నేతగా నియమితులైన మొజ్తాబా ఖమేనీని ఉద్దేశించి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మొజ్తాబా ప్రాణాలతో లేనట్లు తాను విన్నానన్నారు. ఓ వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. మొజ్తాబా ప్రాణాలతోనే ఉన్నారనేందుకు స్పష్టమైన ఆధారాలు ఏవీ కన్పించడం లేదన్నారు.
మొజ్తాబా బతికే ఉన్నారా? లేదా? అనే విషయం నాకు తెలియదు. ఇప్పటివరకు ఆయన బహిరంగంగా కనిపించలేదు. మొజ్తాబా ప్రాణాలతో బతికే ఉంటే.. యుద్ధం నేపథ్యంలో తన దేశం కోసం లొంగిపోవడం లాంటి ఏదైనా తెలివైన నిర్ణయం తీసుకుని ఉండేవారన్నారు. ఇరాన్ సుప్రీం నేత మొజ్తాబా ఆరోగ్యంపై అనేక ఊహాగానాలు వెల్లువెత్తాయి. అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ తొలిరోజు జరిపిన దాడుల్లో ఆయనకు గాయాలయ్యాయని వార్తలు వచ్చాయి. అయితే, దానికి సంబంధించి ఎలాంటి వివరాలు వెల్లడించలేదు. ఈ క్రమంలో ఆయన ఆరోగ్యంపై అనేక ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. ఇరాన్ అధికారులు కొందరు వీటిని ఖండిస్తూ వచ్చారు. తాజాగా ట్రంప్ వ్యాఖ్యలతో మొజ్తాబా ఆరోగ్యం విషయం మరోసారి హాట్టాపిక్గా మారింది.
