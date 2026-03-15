Israel Vs Iran War: నెతన్యాహు ఇరాన్ మాస్ వార్నింగ్.. వెంటాడి లేపేస్తాం..

Iran Warns Israel: ఇరాన్‌కు చెందిన ఐఆర్జీసీ నెతన్యాహుకి హెచ్చరించింది. నెతన్యాహును వెంటాడి  ఖతం చేస్తామని ప్రకటించింది.  పిల్లల ప్రాణాలు తీసే వ్యక్తిగా ఇజ్రాయెల్‌ ప్రధానిని పేర్కొంటూ వారి మరణాలకు ప్రతీకారం తీసుకుంటామని స్పష్టం చేసింది. కాగా ఇజ్రాయెల్‌ ప్రధాని నెతన్యాహు కి సంబంధించిన ఓ వార్త నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. యుద్ధంలో ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయారంటూ నెట్టింట ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇందుకు నెతన్యాహు తన ఎక్స్‌ ఖాతాలో పోస్టు చేసిన వీడియో ఇందుకు ప్రధాన కారణం.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 15, 2026, 03:39 PM IST

Schools Half Day Holiday Tomorrow: స్కూల్ పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్.. రేపు సోమవారం నుంచి హాఫ్ డే హాలిడే మొదలు..!
6
AP Schools Half Day
Schools Half Day Holiday Tomorrow: స్కూల్ పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్.. రేపు సోమవారం నుంచి హాఫ్ డే హాలిడే మొదలు..!
Anushka Shetty: ఫైనల్ గా పెళ్లి చేసుకోబోతున్న అనుష్క శెట్టి.. పెళ్లి కొడుకు ఎవరు అంటే..!
6
Anushka Shetty Marriage
Anushka Shetty: ఫైనల్ గా పెళ్లి చేసుకోబోతున్న అనుష్క శెట్టి.. పెళ్లి కొడుకు ఎవరు అంటే..!
Gold Rate Today: మహిళలకు ఇదే లక్కీ ఛాన్స్.. వెంటనే బంగారం కొనేయండి.. భారీగా తగ్గుతున్న పసిడి ధరలు.. మార్చి 14వ తేదీ శనివారం ధరలు ఇలా..!!
6
Gold Rate Today
Gold Rate Today: మహిళలకు ఇదే లక్కీ ఛాన్స్.. వెంటనే బంగారం కొనేయండి.. భారీగా తగ్గుతున్న పసిడి ధరలు.. మార్చి 14వ తేదీ శనివారం ధరలు ఇలా..!!
Malalakshmi Rajayoga: త్వరలో మహాలక్ష్మి రాజయోగంతో ఈ రాశుల వారికి బంపర్ జాక్ పాట్.. ఇంట్లో డబ్బే డబ్బు..
6
Mahalakshmi Rajayog
Malalakshmi Rajayoga: త్వరలో మహాలక్ష్మి రాజయోగంతో ఈ రాశుల వారికి బంపర్ జాక్ పాట్.. ఇంట్లో డబ్బే డబ్బు..
Netanyahu Death Speculation News:  ఆయన మరణ వార్తపై  తాజాగా  నెతన్యాహు కార్యాలయం  స్పందిస్తూ.. అవన్నీ ఫేక్‌ అని కొట్టిపారేసింది.  ఆ వీడియోలో నెతన్యాహు చేతికి ఆరు వేళ్లు ఉన్నట్లు కన్పించింది. దానిని ఏఐ వీడియోగా నెటిజన్లు అభివర్ణించారు. ఈ క్రమంలో నెతన్యాహుకి ఏమైంది? అసలు ఆయన ప్రాణాలతో ఉన్నారా? వంటి అనేక  ప్రశ్నలను నెటిజన్లు లేవనెత్తారు.  ఇరాన్‌ దాడుల్లో ఆయన మృతి చెందారంటూ వార్తలు షికార్లు కొట్టాయి. ఒక వేళ నెతన్యాహు  బతికే ఉంటే.. శక్తి మేరకు వెంటాడతాం అని ఇరాన్‌ తెలిపింది.  

ఇరాన్‌ సుప్రీం లీడర్‌ మొజ్తాబా ఏమయ్యారు? ఆయన లేరన్న వార్తల ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ విషయమై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం హాట్‌ టాపిక్‌గా మారాయి. ఇరాన్‌ సుప్రీం నేతగా నియమితులైన మొజ్తాబా ఖమేనీని ఉద్దేశించి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మొజ్తాబా ప్రాణాలతో లేనట్లు తాను విన్నానన్నారు.  ఓ వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్‌  ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.  మొజ్తాబా ప్రాణాలతోనే ఉన్నారనేందుకు స్పష్టమైన ఆధారాలు ఏవీ కన్పించడం లేదన్నారు. 

మొజ్తాబా బతికే ఉన్నారా? లేదా? అనే విషయం నాకు తెలియదు. ఇప్పటివరకు ఆయన బహిరంగంగా కనిపించలేదు. మొజ్తాబా ప్రాణాలతో  బతికే ఉంటే.. యుద్ధం నేపథ్యంలో తన దేశం కోసం లొంగిపోవడం లాంటి ఏదైనా తెలివైన నిర్ణయం తీసుకుని ఉండేవారన్నారు.  ఇరాన్‌  సుప్రీం నేత మొజ్తాబా  ఆరోగ్యంపై అనేక ఊహాగానాలు వెల్లువెత్తాయి. అమెరికా- ఇజ్రాయెల్‌ తొలిరోజు జరిపిన దాడుల్లో ఆయనకు గాయాలయ్యాయని వార్తలు వచ్చాయి.  అయితే, దానికి సంబంధించి ఎలాంటి వివరాలు వెల్లడించలేదు. ఈ క్రమంలో ఆయన ఆరోగ్యంపై అనేక ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. ఇరాన్‌ అధికారులు కొందరు వీటిని ఖండిస్తూ వచ్చారు. తాజాగా  ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యలతో మొజ్తాబా ఆరోగ్యం విషయం మరోసారి హాట్‌టాపిక్‌గా మారింది.

Also Read:​ మేజర్ చంద్రకాంత్ లేదా శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడులో ఏది అన్నగారి చివరి చిత్రం..!

Also Read:​ బాలకృష్ణ తన మొత్తం కెరీర్ లో విలన్ గా నటించిన ఏకైక చిత్రం ఇదే..!

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

