Israel Attacks Iran Videos: ఇరాన్ పై దాడుల అనంతరం ఇజ్రాయిల్ పీఎం నేతన్యాహు వీడియో విడుదల చేశారు. ఇరాన్ వెనక్కి తగ్గకపోతే దాడులు మరింత ఉధృతం చేస్తామని ఆయన హెచ్చరించారు.ఇరాన్ న్యూక్లియర్ బాలిస్టిక్ మిస్సైల్ ప్రోగ్రామ్స్, సైంటిస్ట్‌పై దాడి చేశామన్నారు. ఇరాన్‌ 9 ఆటమ్‌ బాంబ్‌ ఉత్పత్తి చేయగలిగే అంత యురేనియం సమకూర్చుకుంది. ప్రొడక్షన్ పూర్తయితే టెర్రరిస్టులకు అనుబాంబులను చేరే ప్రమాదం ఉంది. అది జరగకుండా ఆపుతామని వ్యాఖ్యానించారు.

అయితే ఈరోజు ఉదయం నుంచి ఇరాన్ అణు స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని ఇజ్రాయిల్ చేస్తున్న దాడుల్లో ఇరాన్ మిలిటరీ చీఫ్ మహమ్మద్ బగేరి హతమార్చినట్లు కొన్ని అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థలు చెబుతున్నాయి. అయితే ఇప్పటివరకు ఇరాన్ అధికారికంగా దీన్ని ధ్రువీకరించలేదు. కానీ దాడుల నేపథ్యంలో ఆదేశం మిలిటరీ విభాగం స్పందించింది. ఎప్పుడు యుద్ధం కోరుకోం..కానీ కావాలని ఎవరైనా ఆహ్వానిస్తే మాత్రం వారికి సరైన సమాధానం చెబుతాం అని ట్వీట్‌ చేసింది.

ఇక ఇజ్రాయిల్ చేపట్టిన ఈ మిస్సైల్ దాడిలో రెవల్యూషనరీ గాడ్స్ కమాండర్‌, ఏరోస్పేస్ ఫోర్సెస్ కమాండర్ అమీర్ అలీ హజిజాదే, మేజర్ జనరల్ అలీ రషీద్‌తో పాటు న్యూక్లియర్ మాజీ సైంటిస్ట్ డాక్టర్ ఫరీద్ అబ్బాసి, మరో డాక్టర్ చనిపోయినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియాలు చెబుతున్నాయి.

