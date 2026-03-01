English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Israel: ప్రభుత్వాన్ని తక్షణమే పడగొట్టండి.. ఇరాన్ ప్రజలకు ఇజ్రాయిల్ ప్రధాని నెతన్యాహు పిలుపు..!

Israel: ప్రభుత్వాన్ని తక్షణమే పడగొట్టండి.. ఇరాన్ ప్రజలకు ఇజ్రాయిల్ ప్రధాని నెతన్యాహు పిలుపు..!

Israel: ఇరాన్‌పై ఇజ్రాయిల్, అమెరికా సంయుక్తంగా దాడులు చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఒకదానిపై మరొకటి క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడులు చేసుకున్నాయి. అయితే ఇరాన్‌పై జరిపిన దాడుల్లో సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ మృతి చెందినట్లు ఇరాన్ మీడియా ధృవీకరించింది. అంతేకాక ఈ దాడుల్లో ఖమేనీ కుమార్తె, మనవడు, కోడలు, అల్లుడు మరణించినట్లు వెల్లడించింది.    

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 1, 2026, 06:04 PM IST

Israel: ప్రభుత్వాన్ని తక్షణమే పడగొట్టండి.. ఇరాన్ ప్రజలకు ఇజ్రాయిల్ ప్రధాని నెతన్యాహు పిలుపు..!

Israel PM Benjamin Netanyahu: 'ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ' పేరుతో ఇరాన్‌పై ఇజ్రాయిల్, అమెరికా సంయుక్తంగా దాడులు చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ మృతి చెందినట్లు ఇరాన్ మీడియా పేర్కొంది. ఇదే విషయాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సైతం అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఇరాన్ అత్యున్నత నాయకుడు అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మరణించినట్లు తెలిపారు. ఖమేనీని చరిత్రలోనే అత్యంత క్రూరమైన వ్యక్తులలో ఒకరిగా ఈ మేరకు ట్రంప్ అభివర్ణించారు.

తమ నాయకుడి మృతితో ఇరాన్ మధ్యప్రాచ్యం అంతటా ప్రతీకార దాడులకు పాల్పడుతోంది. యూఏఈ, ఖతార్, సౌదీ అరేబియా, బహ్రైయిన్, ఖతార్, ఒమన్‌లను టార్గెట్ చేస్తోంది. ముఖ్యంగా దుబాయ్, ఖతార్ సిటీ, అబుదాబిలపై మిస్సైల్స్, డ్రోన్లతో విరుచుకుపడుతోంది. తాజాగా ఇజ్రాయిల్ మరోసారి ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్‌పై ఘోరమైన దాడులు చేస్తోంది. 

ఈ నేపథ్యంలోనే ఇజ్రాయిల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహూ ఇరాన్‌కు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఇరాన్‌లోని అన్ని ఉగ్రవాద స్థావరాలను ధ్వంసం చేస్తామని హెచ్చరించారు. అంతేకాకుండా ఇరాన్ ప్రజలు వీధుల్లోకి వచ్చి ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టాలని పిలుపునిచ్చారు. ఇరాన్ ప్రజల వైపు ఇజ్రాయిల్ ఉంటుందని అభయమిచ్చారు.

ఖమేనీ మరణం తర్వాత ఇజ్రాయిల్ ప్రధాని నెతన్యాహూ ఒక వీడియో సందేశం ఇచ్చారు. ఆయన మాట్లాడుతూ ఖమేనీని తొలగించడం వల్ల ఇరాన్‌లో అధికార మార్పు సులభం అవుతుందని చెప్పారు. ఇజ్రాయిల్ దాడులు ఇరాన్ సైన్యం మరియు పాలనా వ్యవస్థలను బలహీనపరుస్తాయని తెలిపారు. దీంతో ఇరాన్ ప్రజలు ఉగ్రవాద పాలనకు ఎదురు తిరిగేలా చేస్తుందని అన్నారు. ఇరాన్ ధైర్యవంతులైన ప్రజలు నిరంకుశ పాలన నుంచి తమను తాము విముక్తి చేసుకోవడానికి ఈ ఆపరేషన్ మొదలు పెట్టినట్లు నెతన్యాహూ వివరించారు.

నెతన్యాహూ ఇది ఒక తరానికి ఒక్కసారి మాత్రమే వచ్చే అరుదైన అవకాశమని తన వీడియో సందేశంలో చెప్పారు. ఇరాన్ ప్రజలు లక్షలాది మంది వీధుల్లోకి వచ్చి ప్రస్తుత పాలనా వ్యవస్థను పూర్తిగా కూల్చివేయాలని ఆయన ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. పర్షియన్లు, కుర్దులు, అజెరీలు, అహ్వాజీలు, బలూచులు వంటి ఇరాన్ లోని అన్ని జాతుల ప్రజలను ఉద్దేశించి ఆయన ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. ఆపరేషన్ రైజింగ్ లయన్ సమయంలో ఇరాన్ నాయకత్వాన్ని తొలగించడం ఇజ్రాయిల్ సైనిక లక్ష్యాల్లో భాగమా అని గతంలో తనను అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా నెతన్యాహూ వెల్లడించారు.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

