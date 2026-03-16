Iam Dead For Coffee Netanyahu Responds To Death Rumours: ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య భీకర యుద్ధం జరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఒకరిపై మరొకరు మిస్సైళ్లతో దాడులు చేసుకుంటున్నారు. అయితే గత మూడు వారాలుగా యుద్ధం జరుగుతున్నా.. ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు కనిపించకపోవడంతో ఆయన ఉనికిపై అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి. ఇరాన్ జరిపిన దాడుల్లో నెతన్యాహు చనిపోయారనే ప్రచారం సోషల్ మీడియాలో కోడై కూసింది. దీనికి తోడు కొన్ని రోజులుగా నెతన్యాహు ఎక్కడా కనిపించకపోవడంతో అనుమానాలు మరింత పెరిగిపోయాయి. ఈ క్రమంలో నేను చనిపోలేదు అంటూ స్వయంగా నెతన్యాహు రిలీజ్ చేసిన వీడియో.. ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
బెంజమిన్ నెతన్యాహు చనిపోయారనే వార్తలను ఇప్పటికే ఇజ్రాయెల్ ఖండించిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా నెతన్యాహు ఒక వీడియో రిలీజ్ చేశారు. టెల్ అవీవ్లోని ఓ కేఫ్లో కాఫీ తాగుతూ ఆయన కనిపించారు. ఈ వీడియో ద్వారా తనపై వస్తున్న వదంతులను తిప్పికొట్టారు నెతన్యాహు. అంతేకాదు తాను కాఫీ కోసం చనిపోతానంటూ ఫన్నీగా రిప్లయ్ ఇచ్చారాయన. నెతన్యాహు ఇరాన్ చేసిన దాడిలో చనిపోవడంతోనే ఇజ్రాయెల్ ఆయన ఏఐ వీడియో రిలీజ్ చేసిందని, అందులో చేతికి 6 వేళ్లు ఉన్నాయన్న ప్రచారం జరిగింది. దీనిపైనా నెతన్యాహు స్పందించారు. చేతులను చూపించి కౌంటర్ ఇచ్చారు. దేశం కోసం ప్రాణాలైనా అర్పిస్తానని నెతన్యాహు తేల్చి చెప్పారు.
ఈ వీడియోలో నెతన్యాహు తన రెండు చేతులను పైకెత్తి కెమెరాకు తన వేళ్లను చూపించారు. మీరు నా వేళ్లను లెక్కించాలనుకుంటున్నారా? ఇదిగోండి లెక్కించుకోండి అని అందులో అన్నారు. ఈ వీడియోలో ఆయన ఇజ్రాయెల్ పౌరులకు ఈ విధంగా సందేశం ఇచ్చారు. “బయటకు వెళ్లి స్వచ్ఛమైన గాలిని పీల్చుకోండి, కానీ సురక్షితమైన స్థలంలో ఉండండి. మీ మద్దతు నాకు, ప్రభుత్వానికి, ఐడిఎఫ్కు, మొసాద్కు బలాన్ని ఇస్తుంది. నేను చేయలేని పనులను మేము చేస్తున్నాము. ఈరోజు కూడా ఇరాన్ను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తున్నాము. మీరు నన్ను ముందుకు సాగమని చెబుతున్నారా? మీరు కూడా ముందుకు సాగండి” అని నెతన్యాహు అన్నారు.
ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ మధ్య యుద్ధం 17వ రోజుకు చేరుకుంది. ఈ తరుణంలో ఈ వీడియో బయటకు వచ్చింది. గత నెలలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్.. ఇరాన్పై సంయుక్త దాడులకు దిగాయి. ఈ దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అలీ ఖమేనీ మరణించారు. ఖమేనీ మృతితో ఇరాన్ ప్రతీకార దాడులకు దిగింది. గల్ఫ్ దేశాల్లో అమెరికా బేస్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు చేస్తోంది. అటు ఇజ్రాయెల్ పైనా అటాక్స్ చేస్తోంది. ఇరాన్ ప్రతీకార దాడులతో మిడిల్ ఈస్ట్లో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నాయి.
אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ
— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి